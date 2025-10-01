Chủ nhà hàng nấu 14 mâm cơm cảm ơn lực lượng khắc phục hậu quả bão số 10

“Xin ghi nhận "một giọt nước" trong lành giữa biển trời công và của vì nhau sau bão, tăng sự cố kết để chống chọi thiên tai của những người con đất biển”, ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò (Nghệ An), đã dành những lời trân trọng đối với nghĩa cử đẹp của chủ một nhà hàng trên địa bàn.

Trưa 30/9, nhà hàng Hải Đăng (khối Trung Thanh, phường Cửa Lò) đã nấu 14 mâm cơm, mời 140 người thuộc các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Chủ nhà hàng ở Cửa Lò nấu cơm cảm ơn các lực lượng khắc phục hậu quả cơn bão số 10 trên địa bàn (Ảnh: H. Giang).

Bữa cơm “đảm bảo no và ngon”, gồm: thịt lợn kho, cá thu kho, thịt bò xào, trứng rán, cơm, rau, canh, nước ngọt đã được nhà hàng chuẩn bị, gửi tới lực lượng vũ trang, dân sự.

Đây là lực lượng chủ lực, được UBND phường Cửa Lò và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tăng cường cho công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10. 140 người nêu trên cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai từ trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Chị Trần Hương Giang, Giám đốc Trung tâm Hội nghị, tiệc cưới, nhà hàng Hải Đăng, cho biết, đây là món quà nhỏ chị và gia đình tri ân lực lượng khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Theo nữ giám đốc, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, phường Cửa Lò trải qua 2 đợt thiên tai, khi đón 2 cơn bão mạnh đổ bộ vào đất liền. Bản thân chị cảm thấy rất may mắn khi cơ sở kinh doanh của mình không bị thiệt hại. Tuy nhiên, chính quyền phường Cửa Lò và các lực lượng vũ trang đã hết sức vất vả, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Bữa cơm đảm bảo no và ngon được gửi đến lực lượng khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Ảnh: H. Giang).

“Hậu quả cơn bão số 5 chưa khắc phục xong thì người dân đã phải căng sức ứng phó với cơn bão số 10, sự vất vả của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang vì thế tăng lên gấp bội.

Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các anh, các chị. Cảm ơn mọi người đã không ngại hiểm nguy, đồng hành, sát cánh, hỗ trợ nhân dân trong bão dữ”, chị Giang tâm sự.

Theo báo cáo của UBND phường Cửa Lò, bão số 10 đổ bộ, quần thảo nhiều giờ đã khiến 845 nhà cửa của người dân bị tốc mái và dàn tôn, 821 nhà bị ngập nước hư hỏng thiết bị (tủ lạnh, máy giặt, xe máy,…).

Công an phường Cửa Lò hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão (Ảnh: Hoàng Lam).

Khu vực sân Quảng trường Bình Minh bị sóng đánh hư hỏng gần 1.000m2. Trụ sở UBND phường Cửa Lò tốc mái 550m2, tường rào bị đổ sập 100m.

Thiên tai cũng gây hậu quả nặng nề đối với các công trình trường học, hệ thống điện và nhiều diện tích nông nghiệp.

Bão số 10 và hoàn lưu sau bão cũng khiến hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn bị gián đoạn.

Theo ông Ngô Đức Kiên, trong bối cảnh dừng mọi hoạt động để chống bão và khắc phục hậu quả, bếp ăn chưa mở lại, việc nhà hàng Hải Đăng nấu cơm phục vụ lực lượng khắc phục thiên tai thực sự kịp thời, đáng ghi nhận.