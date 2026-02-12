Chiếc túi chứa nhiều vàng rơi bên đường ngày giáp Tết

Trưa 12/2, bà Nguyễn Thị Thái (SN 1969) và bà Võ Thị Sửu (SN 1977), cùng trú xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh phát hiện một túi đồ bị đánh rơi tại khu vực cầu Rác, thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung.

Kiểm tra bên trong, họ thấy có 3 nhẫn vàng (tổng trọng lượng 2 chỉ, tương đương 3,75g, trị giá hơn 30 triệu đồng), một dây chuyền bạc. Nhận thấy tài sản có giá trị lớn, bà Thái và bà Sửu đã trình báo, bàn giao cho Công an xã Cẩm Trung để tìm người đánh rơi.

Số tài sản của bà Lý bị rơi trên đường đi (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau đó, lực lượng công an đăng tải thông tin, xác minh chủ sở hữu. Trong ngày, cơ quan chức năng xác định người làm rơi tài sản là bà Võ Thị Lý (SN 1971, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Trung) và làm thủ tục trao trả.

Bà Lý cho biết trong lúc điều khiển xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam để về nhà, bà sơ ý đánh rơi chiếc túi mà không hay biết.

"Khi phát hiện mất tài sản, tôi rất hoang mang, không biết tìm ở đâu. May mắn có người nhặt được và công an hỗ trợ, tôi vô cùng xúc động và biết ơn", bà Lý chia sẻ.

Người phụ nữ vui mừng nhận lại số tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Lãnh đạo Công an xã Cẩm Trung đánh giá hành động nhặt được của rơi, chủ động tìm trả lại người mất của bà Thái và bà Sửu là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, nhất là vào dịp giáp Tết.