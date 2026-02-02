Xe lao như bay ở đèo Đá Trắng: Phút thoát chết nghẹt thở của lái xe taxi

Cú đạp ga cứu mạng khách

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 12h30, ngày 1/2, trên quốc lộ 6 (km127+670), đoạn qua địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, xe tải BKS 29H-234.XX lưu thông hướng Phú Thọ - Sơn La, khi đang đổ đèo chiếc xe bất ngờ lao vun vút trên đường.

Tài xế không làm chủ được tốc độ khiến chiếc xe va vào ô tô BKS 26A-304.XX đi cùng chiều.

Trước khi lao sang hộ lan bên làn đường đối diện, chiếc xe tải đã đi qua 3 xe khác. May mắn 3 xe này đều không bị va chạm (Ảnh: Chụp màn hình).

Cú va chạm khiến ô tô biển 26A đâm vào vách núi. Sau đó, xe 29H-234.XX lao sang hộ lan taluy âm phía đối diện rồi tiếp tục lao về phía taluy dương, bị lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến tài xế điều khiển xe tải 29H-234.XX bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu.

Đoạn video lan truyền rộng rãi, được trích xuất từ camera gắn phía sau một taxi cho thấy, trước khi xe 29H-234.XX lao sang hộ lan, tài xế tránh 3 chiếc ô tô khác.

Vụ xe lao như bay ở đèo Đá Trắng: Lời kể phút thoát chết của tài xế lái taxi (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Dũng (lái taxi, sống ở Phú Thọ) xác nhận đoạn video nói trên được anh trích xuất từ camera gắn trên xe rồi chia sẻ lên các hội nhóm để cảnh báo mọi người khi tham gia giao thông.

May mắn thoát chết sau vụ việc, nam tài xế chưa hết cảm giác bàng hoàng mỗi khi nghĩ lại tình huống nguy hiểm.

Theo anh Dũng, thời điểm đó, anh chở khách từ Phú Thọ lên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đi qua đèo Đá Trắng.

Trước khi xảy ra tình huống kinh hoàng, anh nghe tiếng va chạm mạnh giữa xe tải biển 29H với ô tô mang biển 26A ở phía sau.

"Nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện có va chạm giữa 2 xe, tôi cố gắng hết sức, đạp ga để tăng tốc nhằm thoát khỏi nguy hiểm. Lúc đó, khoảng cách giữa xe tôi và xe tải 29H rất gần nên phải tránh cú tông mạnh", nam tài xế nhớ lại.

Xe tải lao với tốc độ rất nhanh trước khi gặp nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong vài giây, chiếc xe tải lao sang hộ lan taluy âm rồi va vào vách núi phía taluy dương nên không xảy ra va chạm với ô tô của anh Dũng.

Nghe âm thanh va chạm rất lớn, nam tài xế phanh lại bên đường trong tâm trạng sợ hãi. Do khách cần di chuyển lên Mộc Châu, anh Dũng không đứng lại quan sát hậu quả.

Anh cho rằng, may mắn thời điểm xảy ra sự việc đường có sương mù, các xe đều di chuyển chậm. Nếu không, hậu quả vụ việc có thể nghiêm trọng hơn.

"Nhìn qua gương, tôi thấy chiếc xe tải gặp nạn bị hư hỏng nặng. Lúc đạp ga để tiếp tục khởi hành, tôi chưa hết run rẩy. Di chuyển được khoảng vài ki-lô-mét, bản thân mới lấy lại được bình tĩnh", nam tài xế cho biết.

Cả gia đình thoát nạn

May mắn thoát nạn khi di chuyển qua đèo Đá Trắng vào thời điểm xảy ra sự việc, chị Th. (sống ở Hà Nội) cảm thấy vô cùng may mắn.

Sáng 1/2, vợ chồng chị và 2 con di chuyển từ Mộc Châu theo đường Quốc lộ 6 về Hà Nội. Do đường có sương mù, các phương tiện đều chủ động di chuyển chậm để tránh tình huống bất ngờ.

Tại km127+670, chồng cầm vô lăng, chị Th. lướt điện thoại. Người phụ nữ bất ngờ nhìn qua kính lái, phát hiện một ô tô tải ở hướng ngược chiều, đi với vận tốc nhanh.

"Sau đó ít giây, chúng tôi nghe tiếng uỳnh rất mạnh. Biết có tai nạn, vợ chồng tôi vẫn phải tiếp tục chuyến đi chứ không dừng lại", chị Th. cho hay.

Được biết, trong khi xe tải biển 29H lao nhanh, một người điều khiển xe máy kịp thời phát hiện nguy hiểm, nhanh chóng đánh lái sang trái nên thoát chết, cách xe của vợ chồng chị Th. vài chục mét.

"Khi xe tải biển 29H va chạm với xe tải biển 26A, ô tô của gia đình tôi di chuyển tại làn đối diện. Nếu chồng tôi đi nhanh, không có khoảng trống ở giữa, có thể tiếp tục xảy ra va chạm", chị Th. cho hay.

Người phụ nữ cho biết, dường như tài xế điều khiển xe tải biển 29H cố gắng tránh các xe khác để giảm thiểu thiệt hại. Nếu không có hộ lan, có thể cả lái xe và phương tiện đã rơi xuống vực.