Cô gái đẹp như hoa hậu bất chấp định kiến, yêu “chú khiếm thị” hơn 18 tuổi

Những ngày cận Tết, trong căn nhà tại phường Gò Vấp (TPHCM), nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương (SN 1982) tất bật chuẩn bị lịch diễn cuối năm, còn Thúy An (SN 2000) - người vợ kém anh nhiều tuổi - lặng lẽ sắp xếp công việc, đồng hành cùng chồng bằng sự dịu dàng và tỉ mỉ.

Ít ai biết, phía sau sự bình yên của cặp đôi hôm nay là một hành trình yêu nhiều thử thách, đi qua rào cản tuổi tác và cả những hoài nghi của gia đình lẫn dư luận.

Vợ chồng nhạc sĩ Hà Chương - Thúy An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nên duyên từ cuộc gặp tình cờ

Cơ duyên giữa nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương và Thúy An bắt đầu từ năm 2017, khi nam nghệ sĩ là diễn giả, tham gia trò chuyện, truyền cảm hứng tại một ngôi trường cấp ba ở Vĩnh Long - nơi Thúy An theo học.

“Lúc đó, An chỉ là một trong rất nhiều học sinh ngưỡng mộ tôi. An xin chữ ký, rồi nhắn tin hỏi thăm tôi sau buổi nói chuyện. Chúng tôi giữ liên lạc, trao đổi với nhau như anh em, hoàn toàn không có điều gì đặc biệt”, anh Chương nhớ lại.

Suốt một thời gian dài, thi thoảng, Thúy An hỏi han anh Chương qua mạng xã hội, như cách một người hâm mộ dành cho thần tượng.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu từ một buổi truyền cảm hứng tại trường cấp ba của Thúy An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Thúy An chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng khi gặp anh, vì anh không nhìn thấy nhưng vẫn chơi được nhiều nhạc cụ và có lối sống tích cực. Tôi nghĩ, một người như vậy thì chắc chắn có nội lực rất lớn”.

Bẵng đi nhiều năm, sau khi Thúy An học xong kế toán ở Cần Thơ, cô lên TPHCM làm việc, sống gần nhà anh Chương. Từ đó, cặp đôi có cơ hội gặp lại nhau. Rồi đại dịch Covid-19 ập đến, thành phố bước vào giai đoạn phong tỏa nghiêm ngặt. Công việc biểu diễn của anh Chương gần như đóng băng, còn kế hoạch làm việc của Thúy An cũng bị gián đoạn.

Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, anh Chương ngỏ lời mời Thúy An làm trợ lý, hỗ trợ anh trong công việc trực tuyến. Từ đó, hai người có nhiều thời gian ở gần nhau hơn.

Dẫu cách biệt tuổi tác không nhỏ, hai người vẫn hòa hợp và thấu hiểu nhau. Từ công việc đến đời sống thường nhật, Thúy An luôn kề cận, hỗ trợ anh Chương bằng sự chăm chỉ và bền bỉ, sẵn sàng thức khuya dậy sớm. Sự tận tâm ấy khiến nam nhạc sĩ tin rằng, anh đã tìm được người bạn đồng hành phù hợp cho hành trình lâu dài phía trước.

“Khoảng thời gian đó, hai đứa làm việc chung nhiều hơn, gần gũi hơn và hiểu nhau hơn. Tình cảm đến rất tự nhiên”, nghệ sĩ Hà Chương chia sẻ.

Với anh, giai đoạn đó là chất xúc tác khiến cả hai nhận ra giá trị của sự đồng hành. Trong những ngày giãn cách đầy bất định, anh Chương được khích lệ khi hiểu rằng cuộc sống quá ngắn ngủi để chần chừ hay trốn tránh cảm xúc thật của mình.

Nhiều trắc trở khi đến với nhau

Khi quyết định tiến xa hơn, anh Chương và Thúy An sớm đối mặt với không ít rào cản. Chênh lệch tuổi tác với anh chưa bao giờ là trở ngại lớn, điều quan trọng anh cần là sự công nhận của cha mẹ Thúy An.

Anh tâm sự, ở quê nhà, gia đình Thúy An không theo dõi nhiều thông tin truyền thông, không biết anh là ai và cũng không mường tượng được hành trình của anh. Trong mắt cha mẹ cô, anh đơn giản là một người đàn ông lớn tuổi, không nhìn thấy ánh sáng và từng “qua một lần đò”, trong khi Thúy An là một cô gái xinh đẹp, còn quá trẻ để gánh vác những lựa chọn nhiều rủi ro.

“Cha của An phản đối khá mạnh. Nhưng điều tôi trân trọng là ông chưa từng có lời xúc phạm hay làm tôi tổn thương. Ông chỉ nói thẳng rằng chưa thể chấp nhận”, anh chia sẻ.

Thay vì đối đầu hay cố gắng thuyết phục gia đình bằng lời lẽ, cặp đôi chọn cách kiên nhẫn. Anh Chương chủ động xây dựng thiện cảm với gia đình Thúy An từ những điều nhỏ nhất. Những lần đầu về quê, anh chỉ xuất hiện với vai trò “sếp của An”, giữ mọi thứ ở mức chừng mực, tránh tạo thêm áp lực cho cha mẹ cô.

Không ít lời bàn tán xoay quanh hôn nhân của Thúy An, cho rằng cô và nam nhạc sĩ có sự chênh lệch lớn về nhiều mặt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo thời gian, sự chân thành của anh dần được đón nhận. Mẹ và em gái Thúy An hiểu và cảm thông hơn, trở thành những người âm thầm kết nối, giúp khoảng cách giữa anh và gia đình vợ tương lai được thu hẹp.

Một lần, qua cuộc điện thoại, cha của Thúy An đặt ra hàng loạt nỗi lo rất cụ thể: Con gái còn trẻ, chuyện tương lai sinh nở, rồi việc một người khiếm thị như anh sẽ xoay xở ra sao trong đời sống gia đình. “Từng câu hỏi, từng tình huống, tôi đều trả lời bằng trách nhiệm và khả năng thực tế của mình, một cách rất chân thành”, anh Chương kể lại.

Khoảng hai tuần sau cuộc trò chuyện ấy, cha của Thúy An dần chấp nhận mối quan hệ của con gái. Sự chấp nhận của gia đình không ồn ào, nhưng đủ để cả hai biết rằng họ đã đi qua được một trong những rào cản lớn nhất của đời mình.

Trái ngọt sau thử thách

Sau khoảng hai năm tìm hiểu và chuẩn bị, cả hai chính thức kết hôn vào năm 2023. Đám cưới được tổ chức tại TPHCM và quê nhà miền Tây của Thúy An, không quá phô trương nhưng ấm cúng.

Khách mời hầu hết là những người thân thiết và đồng nghiệp lâu năm trong giới nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ như MC Thanh Bạch, diễn viên Thanh Thủy, danh hài Phú Quý… đã đến chung vui cùng nam nhạc sĩ và vợ trẻ.

Hai năm đồng hành trước đó đã cho cả hai đủ thời gian để hiểu nhau và chuẩn bị tâm thế bước vào hôn nhân. Cuộc sống chung vẫn giữ nhịp điệu quen thuộc: Cùng làm việc, cùng sinh hoạt, cùng vượt qua những lúc thăng trầm.

Cặp đôi kết hôn, chính thức về chung một nhà từ năm 2023 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Chương thừa nhận, chênh lệch thế hệ đôi khi tạo ra khác biệt. Nhưng với anh, sự trẻ trung và đôi chút nũng nịu của vợ là điều dễ thương, còn bản thân đủ trải nghiệm để nhường nhịn và bao dung. Đôi khi, Thúy An đùa vui, gọi chồng là “chú” bằng giọng hồn nhiên rồi bật cười, như một cách kéo gần khoảng cách tuổi tác.

Tuy vậy, chính sự chênh lệch tuổi, việc anh Chương là người khiếm thị và khoảng cách thế hệ đã khiến câu chuyện tình của họ trở thành đề tài bàn luận. Không ít ý kiến hoài nghi, thậm chí gay gắt, hướng về cuộc hôn nhân này.

Có người đặt dấu hỏi về động cơ của Thúy An, cho rằng cô “hy sinh quá nhiều”, thậm chí cho rằng Thúy An đến với nam nghệ sĩ vì tiền. Trước những bình luận tiêu cực, anh Chương chọn cách im lặng, dành thời gian và năng lượng để vun vén cuộc sống gia đình nhỏ.

“Chúng tôi không cần phải giải thích hay chứng minh với ai. Điều quan trọng nhất là người bên cạnh mình hiểu và tin mình”, anh Chương bộc bạch.

Anh cũng cho biết bản thân khiếm thị từ nhỏ. Dù vậy, anh không xem đó là bất hạnh. Từng học nhạc viện, tốt nghiệp với thành tích cao, anh cho rằng khiếm thị chỉ là một bất tiện nhỏ, thậm chí giúp mình vững vàng hơn trước thử thách.

Vợ chồng nam nhạc sĩ dự định sinh em bé trong tương lai gần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thúy An thừa nhận, có thời điểm cô tổn thương khi đọc những bình luận ác ý. Nhưng rồi, sự vững vàng của chồng và đời sống thực tế êm ấm giúp cô học cách buông bỏ. “Nếu mình cứ sống để trả lời dư luận, chắc sẽ mệt lắm”, cô chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của họ giản dị nhưng ấm áp. Buổi tối trở về nhà, họ có nhau để lắng nghe và sẻ chia. Buổi sáng, nếu rảnh rỗi, hai vợ chồng cùng ăn sáng, cùng bàn chuyện công việc, tiếp tục đồng hành trong các dự án nghệ thuật. Vợ chồng anh dự định ổn định thêm công việc trước khi đón em bé.

Với anh Chương, sau tất cả biến cố và thử thách, được sống bình an bên người mình yêu đã là một trái ngọt. “Khi đến với nhau bằng sự chân thành, thì dù phải đi qua bao nhiêu khó khăn, chúng tôi vẫn có thể nắm tay nhau đi tiếp”, anh nói.