Chàng trai Việt gặp nạn ở Đức bất ngờ tỉnh lại, khóc khi hay bạn thân ra đi

Giữa tháng 7, thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng tại Frankfurt (Đức) khiến hai anh em song sinh người Việt tử vong và một thanh niên nguy kịch thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nạn nhân đang điều trị là Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi), được biết đến với tên gọi thân mật Bốp - chủ kênh TikTok hiện có hơn 230.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải những video truyền năng lượng tích cực về tình yêu và cuộc sống.

Sau tai nạn, Trung Hiếu rơi vào hôn mê sâu. Mẹ anh, bà Hạnh Nguyễn, vội vã sang Đức chăm sóc con trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhiều mạnh thường quân và cộng đồng người Việt đã chung tay quyên góp, hỗ trợ bà chi phí điều trị và sinh hoạt.

Hình ảnh mẹ của Trung Hiếu tại Đức được đồng hương giúp đỡ chỗ ở (Nguồn ảnh: Frankfurter Rundschau)

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 27/8, anh Quách Vũ - một người quen của gia đình - xác nhận nam TikToker đã tỉnh lại sau nhiều tuần hôn mê. Theo thông tin từ gia đình, Trung Hiếu hiện không còn nằm tại phòng hồi sức tích cực nhưng vẫn chưa thể đứng dậy.

Khi biết tin hai người bạn thân - anh em song sinh Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh (23 tuổi) - không qua khỏi trong vụ tai nạn, Trung Hiếu đã bật khóc.

Bạn gái cho biết Trung Hiếu đã có thể nói chuyện nhưng sức khỏe chưa ổn định (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên trang cá nhân, bạn gái Trung Hiếu cũng cập nhật: "Anh Bốp đã tỉnh lại và hiện có thể trò chuyện được rồi, nhưng thực tế là vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn và mọi thứ vẫn chưa ổn định. Anh vẫn đang trong quá trình điều trị lâu dài và sẽ còn phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới".

Chia sẻ với trang Frankfurt (Đức), bà Hạnh cho biết gần như suy sụp khi hay tin dữ, song nhờ sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng, bà kịp sang Đức kề cận con trai.

Sau hơn một tháng, Trung Hiếu bắt đầu tỉnh lại, hiện được điều trị phục hồi chức năng thần kinh tại một trung tâm y tế ở Odenwald (Đức). Một đồng hương còn cho bà Hạnh chỗ ở để có nơi nương tựa trong những ngày khó khăn.

Theo người thân, dù đau đớn khi biết chân mình bị cắt một phần, Trung Hiếu vẫn giữ tinh thần lạc quan. Mẹ anh cũng cho rằng con trai may mắn khi có thể sống sót và ở bên cạnh mẹ.

Trước đó, ngày 26/7, Trung Hiếu lần đầu mở mắt sau hôn mê nhưng vẫn trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, chưa có nhận thức rõ ràng. Các bác sĩ cho hay, anh cần thêm thời gian để theo dõi và hồi phục.