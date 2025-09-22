Cô dâu nhiều tuổi hơn cả mẹ chồng kể chuyện tình với chàng trai kém 32 tuổi

Một nữ YouTuber 63 tuổi nổi tiếng đến từ Nhật Bản có tên Azarashi, 63 tuổi, được cộng đồng mạng gọi thân mật là "Hải cẩu tiểu thư", thu hút sự chú ý nhờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người chồng kém mình 32 tuổi.

Cuộc đời bà Azarashi từng xảy ra nhiều biến cố. Năm 21 tuổi, bà lập gia đình và sinh con. Nhưng cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm cuối cùng lại đứt gánh giữa đường.

Năm 48 tuổi, sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, bà Azarashi nghĩ mình sẽ không bao giờ kết hôn thêm lần nữa. Bà làm mẹ đơn thân nuôi con một mình, điều hành một cửa hàng bán quần áo thú cưng và chăm sóc chó.

Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi hơn nhau 32 tuổi (Ảnh: News).

Dù từng thử tìm bạn trai mới qua các ứng dụng hẹn hò và gặp gỡ vài người, nhưng bà Azarashi vẫn lựa chọn sống một mình. Điều khiến bà không ngờ tới, 15 năm sau, bà gặp được định mệnh cuộc đời mình. Đó là một chàng trai trẻ kém mình 32 tuổi trong một tình huống bất ngờ.

Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ chiếc điện thoại bị bỏ quên tại quán cà phê vào tháng 8/2020. Bà Azarashi đã nhặt chiếc điện thoại lên, nhưng không rõ chủ nhân của nó là ai.

Không lâu sau, một chàng trai trẻ bước vào quán, tiến tới chỗ bà và hỏi có nhìn thấy chiếc điện thoại ở đó không. Đó là lần đầu họ gặp mặt.

Một tuần sau, cơ duyên khiến họ chạm mặt lần nữa trên một chuyến tàu điện. Cả hai sớm nhận ra nhau. Sau vài câu hỏi han trao đổi, họ chia sẻ số điện thoại của đối phương.

Từ những tin nhắn qua lại và cuộc gọi cho nhau mỗi đêm, tình cảm cả hai bỗng nảy nở tình cờ. Bà Azarashi cho biết có thể chia sẻ với người yêu ít tuổi bất cứ chuyện gì trong cuộc sống hàng ngày. Bà cảm nhận được sự quan tâm của đối phương dành cho mình.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, chàng trai đã gửi bức thư tình cho bà Azarashi để bày tỏ tình cảm. Trong bức thư có lời nhắn nhủ "xin hãy làm công chúa của anh". Khoảng một tháng sau, họ mới biết tuổi thật của nhau.

Cặp đôi kết hôn năm 2022 (Ảnh: News).

Tình cảm mỗi lúc một gắn kết, tuy nhiên chuyện tình của họ ban đầu không được gia đình ủng hộ. Con trai bà Azarashi đã lập gia đình và có con. Anh lớn hơn bạn trai mới của mẹ 6 tuổi, lo ngại chuyện tình cảm sẽ khiến mẹ mình đau khổ.

Trong khi đó mẹ của chàng trai cũng phản đối khi biết bạn gái hơn tuổi mình và quá tuổi sinh nở. Sau thời gian dài chứng kiến hạnh phúc của con trai, cuối cùng bà đành nhượng bộ.

Sau 2 năm hẹn hò, vào năm 2022, họ chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới ở Okinawa. Lúc này, bố, ông bà và em gái của chú rể đều ủng hộ đám cưới, nhưng người mẹ vẫn lo lắng vì tuổi con dâu đã cao. Trên mạng xã hội, cặp đôi phải đối mặt với không ít lời gièm pha cho rằng, chồng cưới bà vì tiền và cuộc hôn nhân này "sớm muộn cũng ly hôn".

Mặc dù vậy, cả hai vẫn kiên định nắm tay nhau đi tiếp.

Thời gian dần trôi, tình cảm chân thành của cặp đôi cũng chinh phục được mẹ chồng.

Bà tiết lộ, nhân dịp ngày của Mẹ năm nay, bà chủ động tặng hoa khiến mẹ chồng xúc động. Bà cũng nhận được tấm thiệp cảm ơn từ mẹ chồng. Trong bức thiệp, mẹ chồng gọi con dâu là "công chúa”, như một lời thừa nhận và thay đổi hoàn toàn thái độ. Cha mẹ chồng cũng thường gửi hoa chúc mừng sinh nhật, mối quan hệ ngày càng khăng khít.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Nhật Bản, nữ Youtuber 63 tuổi cho biết, sau 3 năm kết hôn, tình cảm của cả hai vẫn bền chặt dù họ chênh lệch nhau 32 tuổi.

Chia sẻ về kỷ niệm vui đáng nhớ, có lần cùng chồng đi mua điện thoại, bà bị nhân viên bán hàng nhầm tưởng là mẹ của chồng. Điều này khiến cả hai vừa buồn cười vừa ngượng ngùng.

Bà Azarashi còn thẳng thắn cho biết, bản thân không tránh khỏi những lo lắng về vấn đề tuổi tác, đặc biệt khi nghĩ tới chuyện tương lai. Không muốn trở thành gánh nặng cho chồng, bà đã lên sẵn kế hoạch sẽ thuê người chăm sóc lúc già yếu, thậm chí chuẩn bị cả khoản tiền để chồng ổn định cuộc sống sau này.

"Nếu sau này anh có tái hôn cũng phải tự kiếm tiền nhé”, bà nhắn trêu chồng.

Bước sang năm thứ ba sau khi kết hôn, hai vợ chồng vẫn gọi nhau bằng những biệt danh ngọt ngào là “công chúa” và “hoàng tử”.

“Đã 3 năm trôi qua nhưng mỗi ngày tôi vẫn thấy hạnh phúc. Được gặp người bạn đời ở tuổi này, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn”, bà tâm sự.