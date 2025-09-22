Cặp song sinh dính liền ở Mexico lần đầu hé lộ đời sống vợ chồng

Theo People, Carmen và Lupita chào đời trong tình trạng dính liền phần ngực và bụng. Họ chung một số xương sườn, hệ tuần hoàn, cùng hệ tiêu hóa và sinh sản, nhưng mỗi người vẫn có trái tim, phổi và dạ dày riêng.

Ngay từ nhỏ, các bác sĩ từng dự báo họ khó có thể sống lâu và nếu phẫu thuật tách rời, nguy cơ gặp biến chứng thần kinh hoặc tử vong là rất cao. Trước tình thế ấy, gia đình và bản thân hai chị em đã chọn ở bên nhau suốt đời.

Carmen và Lupita Andrade dính liền từ khi chào đời (Ảnh: Instagram nhân vật).

Lớn lên, họ vẫn đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Thời trung học, nhà trường từng chiếu video giới thiệu về Carmen và Lupita cho toàn khối học sinh nhằm “giúp mọi người hiểu hơn” về hai chị em.

Nhưng đây là một trải nghiệm khiến cả hai đều khó chịu. May mắn, bạn bè cùng lớp lại rất thân thiện và tôn trọng, nhờ vậy hai chị em vẫn có tuổi trẻ tương đối thoải mái.

Carmen gặp Daniel McCormack (28 tuổi) vào năm 2020 qua một ứng dụng hẹn hò. Thoạt đầu, chính Lupita là người khuyến khích Carmen thử cho chàng trai này một cơ hội. Cô kể: “Carmen không giỏi chọn bạn trai. Tôi nói với cô ấy rằng anh chàng này trông hiền, nên thử xem sao”.

Họ bắt đầu hẹn hò và sau 4 năm gắn bó, cặp đôi tổ chức đám cưới nhỏ vào tháng 10/2024 tại cây cầu Lover’s Leap (bang Connecticut, Mỹ) trong một buổi lễ thân mật.

Từ khi kết hôn, Carmen và Daniel trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, những câu hỏi mà dư luận đặt ra thường đi quá giới hạn riêng tư. “Người ta muốn biết về bộ phận cơ thể riêng tư của tôi rồi mới coi chúng tôi là con người. Tôi thật sự không hiểu nổi”, Carmen chia sẻ.

Carmen và Daniel kết hôn vào năm 2024 (Ảnh: Instagram nhân vật).

Lupita thì bức xúc vì thường xuyên bị hỏi liệu cô có yêu Daniel hay không. Cô thường đáp lại: “Tôi quý anh ấy như một người anh trai, chỉ vậy thôi”.

Daniel cũng thẳng thắn: “Mọi người ám ảnh với chuyện tình dục. Nhưng thành thật mà nói, đó chẳng phải việc của họ”.

Trước những câu hỏi xoay quanh sự thân mật trong hôn nhân, Carmen cho biết tất cả đều được giải quyết bằng giao tiếp và sự tôn trọng ranh giới của Lupita.

“Mọi người thường cho rằng chúng tôi cứ phải gắn bó thân mật, nhưng chúng tôi chủ yếu trêu đùa nhau nhiều hơn. Nếu Lupita không thoải mái với điều gì, chúng tôi sẽ tôn trọng”, Carmen khẳng định.

Về phần mình, Lupita nói: “Tôi có tai nghe và điện thoại, thế là đủ. Tôi chẳng bận tâm”.

Lupita vẫn thường "trốn" đi trong vài bức ảnh để người chị em của mình có ảnh riêng với chồng (Ảnh: Instagram nhân vật).

Một trong những lời đồn phổ biến mà Carmen thường gặp là có người tin rằng Daniel cưới vì lợi ích vật chất hoặc sớm muộn cũng bỏ đi. Cô bật cười phủ nhận: “Tôi đâu có tiền”.

Nhiều người cũng nghĩ rằng nhờ nổi tiếng trên mạng xã hội, họ đã đủ giàu để không cần đi làm. Thực tế, kênh YouTube chung của hai chị em có hơn 256.000 người đăng ký, mỗi người còn có tài khoản Instagram riêng với hàng chục nghìn lượt theo dõi.

Tuy vậy, Carmen khẳng định: “Nguồn thu từ mạng xã hội chỉ đủ coi là thu nhập phụ. Chúng tôi vẫn phải làm việc 50 giờ mỗi tuần để trang trải cuộc sống”.

Cô cũng cho biết hai chị em rất thận trọng khi hợp tác quảng cáo, chỉ nhận lời với sản phẩm mà bản thân tin tưởng, không muốn lợi dụng sự ủng hộ của người hâm mộ.

Ngoài công việc thường nhật, Carmen và Lupita vẫn tham gia các dự án nghệ thuật. Mới đây, họ góp mặt trong bộ phim ra mắt ngày 19/9.

Thông qua việc công khai câu chuyện của mình, cặp song sinh mong muốn gửi đến công chúng thông điệp về sự thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt.

Carmen nói: “Bạn không cần phải sợ hãi hay tức giận trước những điều khác biệt mà chỉ cần chấp nhận và tiếp tục sống. Không phải người khuyết tật nào cũng tồn tại để phục vụ sự tò mò hay trở thành công cụ giáo dục cho người khác. Họ không sinh ra để đại diện cho căn bệnh hay khuyết tật của mình”.

Cặp chị em song sinh dính liền này không thể có con do bị lạc nội mạc tử cung. Riêng Lupita khẳng định bản thân là người vô tính và không có ý định kết hôn.