Ô tô lùi đổ trụ xăng ở Hà Nội: Nhân viên kể phút thoát khỏi ngọn lửa dữ dội

Như Dân trí đã thông tin, lúc 16h05 ngày 20/9, tại cây xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, TP Hà Nội), tài xế ô tô lùi xe bất cẩn gây đổ trụ bơm xăng và đè trúng một nhân viên.

Sau khi xảy ra sự việc, trụ bơm xăng và 2 chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt, rất may nhân viên bán xăng kịp thời thoát thân. Các nhân viên tại cửa hàng đã sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để khống chế đám cháy. Vụ việc không khiến ai bị trọng thương.

Anh Minh Hiếu (áo xanh) thoát thân ra khỏi vị trí bị cháy (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Minh Hiếu - nhân viên cây xăng dầu Mai Dịch 1 - là người thoát chết sau khi bị trụ bơm xăng đè lên.

Theo nam nhân viên, thời điểm đó anh đang cầm vòi bơm xăng cho xe máy. Bất ngờ, một chiếc ô tô phía trước lùi vào để tiếp nhiên liệu, lùi trúng trụ bơm. Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm đổ ập xuống, đè lên người Hiếu.

“Sau vài giây choáng váng, tôi nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Nhìn thấy lửa bùng lên dữ dội, tôi vội vàng bỏ chạy. Ngọn lửa bén vào gấu quần khiến tôi hoảng loạn, hét lớn cầu cứu mọi người”, anh Hiếu nhớ lại.

Thoát khỏi vị trí nguy hiểm, nam thanh niên cố gắng lăn trên nền xi măng để giảm sức nóng. Các đồng nghiệp lập tức cởi áo, giúp dập lửa nên anh không bị thương nặng.

“Nếu chậm vài giây nữa, có lẽ tôi sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Hiện, sức khỏe của tôi đã ổn định. Phần chân bị bỏng nhẹ, chỉ cần thay băng hàng ngày để vết thương sớm lành”, anh Hiếu cho biết.

Là một trong những nhân viên trẻ của cây xăng, mỗi khi nhớ lại giây phút ngọn lửa bùng lên, anh chưa hết bàng hoàng. Chàng trai cảm thấy may mắn vì được các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm hỗ trợ, giúp mình thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Trụ bơm xăng bị ô tô lùi đổ đã được bọc bạt (Ảnh: Trần Thành Công).

Trong đoạn video được cư dân mạng chia sẻ, lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội, một người đàn ông nhanh tay cầm bình cứu hoả, phun bọt để khống chế đám cháy. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nam nhân viên đó là anh Văn Giang.

Anh Văn Giang cho biết, lúc xảy ra sự việc, anh đang ngồi trong văn phòng vì đã hết ca trực. Bất chợt nghe tiếng kêu thất thanh của Minh Hiếu, người đàn ông vội vàng chạy ra.

"Chứng kiến ngọn lửa bùng lên, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cầm bình cứu hỏa phun vào đám cháy. Hành động đó là trách nhiệm phải làm của bản thân. Nếu chậm trễ, lửa lan rộng, có thể gây nguy hiểm cho các khách hàng khác”, người đàn ông nói.

Tối 21/9, việc bán xăng, dầu tại cây xăng dầu Mai Dịch 1 diễn ra bình thường (Ảnh: Trần Thành Công).

Làm việc ở cây xăng dầu Mai Dịch 1 đã được 8 năm, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến hoả hoạn xảy ra tại cửa hàng. May mắn các nhân viên phản ứng kịp thời nên vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo anh, nhân viên của cây xăng đều thành thạo kỹ năng dùng bình cứu hoả, dập lửa khi xảy ra cháy. Hàng năm, công ty đều tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy đầy đủ.

Sau sự việc, trụ bơm xăng bị ô tô lùi đổ đã được bọc bạt. Do các mạch điện bên trong bị hư hỏng nặng nên cửa hàng phải lắp đặt trụ mới.