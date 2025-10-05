Cảnh vượt tường rào chạy lũ của bé 3 tháng tuổi

Đã 3 ngày trôi qua, anh Hoàng Đình Tiến (SN 1997, trú xã Đại Đồng, Nghệ An) vẫn đỏ mắt khi nhắc về hành trình “vừa đi tránh bão, vừa phải chạy lũ” của cậu con trai 3 tháng tuổi.

Vợ chồng anh Tiến cùng 2 con (4 tuổi và 3 tháng tuổi) thuê nhà ở trọ tại xã Đại Đồng, gần nơi làm việc của anh Tiến.

Chị Nhung trèo thang để đưa con rời khu vực ngập lụt về nhà ông bà nội cách 20km (Ảnh: D. Nguyễn).

Anh Tiến công tác tại Công an xã Đại Đồng, phải trực bão tại đơn vị từ ngày 28/9. Lo lắng căn nhà cấp 4 đang ở khó đảm bảo an toàn trước cơn bão Bualoi được đánh giá là rất mạnh nên trước khi lên đơn vị thực hiện nhiệm vụ, anh Tiến đã “sơ tán” vợ và 2 con về nhà ngoại tại xã Hoa Quân.

Trong thời gian chồng vắng nhà, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (vợ anh Tiến) cũng yên tâm hơn khi có ông bà ngoại hỗ trợ.

Suốt đêm 28 đến sáng 29/9, anh Tiến cùng đồng đội đi chống bão, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Tạt qua căn nhà trọ, anh bàng hoàng khi cây lớn bên cạnh bật gốc, đè lên gây hỏng mái nhà, tường vỡ, toàn bộ tài sản hư hỏng.

Sau khi bão quét qua là lũ ập tới. Căn nhà bố mẹ chị Nhung nước ngập vào sân, nhà sâu đến gần 1m. Nghe điện thoại của vợ, anh Tiến báo cáo lãnh đạo đơn vị, xin phép về đưa vợ con “sơ tán” lên nhà ông bà nội ở xã Tam Đồng, cách 20km.

Người bố đỏ hoe mắt khi đón con 3 tháng tuổi vừa đi tránh bão, vừa phải chạy lũ (Ảnh: D. Nguyễn).

Đường về nhà nước lũ bao vây. Anh Tiến mượn được chiếc xe tải để lưu thông. Khu vực phía trước nhà bố mẹ chị Nhung ngập sâu, không thể di chuyển, chị phải bế con ra sau nhà, bắc thang để trèo qua bức tường cao hơn 4m.

“Vợ tôi đứng trên thang, con thì bà ngoại bế, còn tôi đứng trên đường để đón. Con còn bé quá đã biết gì đâu, vẫn say ngủ trong tay bà, tay mẹ. Lúc đón được con từ vợ, tôi chảy cả nước mắt. Nghĩ cứ thương con, mới tí tuổi đầu mà trong 2 ngày hết chạy bão, lại chạy lũ”, anh Tiến tâm sự.

Nước lũ đang rút dần, công việc cũng đã giãn hơn, anh Tiến tranh thủ sửa sang lại nhà cửa. Đồng đội, anh em, bạn bè mỗi người xúm vào một tay, giúp vợ chồng anh chỗ ăn, chỗ nghỉ để sớm ổn định cuộc sống.