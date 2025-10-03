Nước ngập 5 ngày, người Hà Nội làm bè tự chế, chổi nhựa thành mái chèo

Năm ngày sau đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 10 tại Hà Nội, nhiều người dân ở các khu phố đã có thể dọn dẹp nhà cửa, dần trở lại cuộc sống bình thường.

Nước ngập 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đi bè giữa phố, đóng cửa đi ở nhờ (Video: Phạm Hồng Hạnh - Cẩm Tiên).

Tuy nhiên, khoảng 350 hộ dân ở các ngõ phố 6/153, 6/177, 6/59 Miêu Nha, phường Xuân Phương, Hà Nội vẫn phải chật vật sinh hoạt, đi lại khó khăn.

“Năm ngày qua nước chỉ rút được khoảng 10-15cm. Trong các ngõ, nước vẫn ngập sâu trên 1m, có đoạn ngang ngực. Một số hộ dân đã phải di cư tạm thời, số còn lại sống trong môi trường ô nhiễm, ngập ngụa rác thải”, ông Tứ, người dân sinh sống trong ngõ 6/153 Miêu Nha chia sẻ.

Ngôi nhà của bà Huế (ngõ 6/153 Miêu Nha) như biến thành ốc đảo suốt 5 ngày qua (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Sinh sống cùng ngõ phố, ông Hoàng Kim Cát (74 tuổi) cho biết, mấy ngày qua, ông buộc phải đóng cửa căn nhà 4 tầng để chuyển ra sinh sống tại nhà người quen ở chung cư gần đó.

Dẫu vậy, mỗi ngày một đôi lần, ông Cát lại lục đục chạy về xem nhà cửa ra sao, nước rút đến đâu.

Ông Cát thường đi nhờ bè tự chế của người dân để đi từ đầu ngõ vào nhà. Tuy nhiên, về đến sân nhà, nước chưa rút, ông vẫn bị ướt đến ngang người.

“Đúng một tháng trước, ngõ này cũng bị ngập 5 ngày. Khi báo chí phản ánh thông tin thì lực lượng chức năng mới xúc tiến mạnh công tác tháo, hút nước”, ông Cát nói.

Người dân phải đóng cửa, tạm thời đi nơi khác ở (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Không chỉ đi lại khó khăn, người dân nơi đây còn phải chịu cảnh mất điện, mất nước, nhiều người phải nghỉ làm, thiệt hại nhiều tài sản. Nước ngập lâu ngày gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

“Tôi hiểu phải cắt điện để đảm bảo an toàn khi nước ngập. Vấn đề cốt lõi là cần có giải pháp tháo, hút nước. Trong khi đó, Trạm bơm cầu Ngà mấy ngày nay không hoạt động, nơi đây lại là vùng trũng, nước không thoát đi đâu được”, anh Thành, một người dân tại đây cho biết.

Anh Thành dùng bè chuyển đồ đi nơi khác (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Gia đình anh Thành có con nhỏ, dự tính cố trụ chờ nước rút nhưng đến hôm nay, anh buộc phải cho con đi nơi khác ở tạm để đảm bảo sức khỏe. Người đàn ông dùng một tấm gỗ lớn làm bè tự chế, vận chuyển đồ đạc ra đầu ngõ.

Trong các ngõ phố này, người dân xây những ngôi nhà cao tầng san sát. Một số hộ dân cuối ngõ vẫn giữ nghề trồng vườn và chăn nuôi.

Nước ngập sâu khiến các hộ dân chăn nuôi gà, lợn gần như phải túc trực ngày đêm để tìm cách gia cố chuồng trại, bảo vệ tài sản chăn nuôi. Thậm chí, có gia đình còn đưa lợn lên tầng 2 để tránh ngập.

Sáng 3/10, nhiều người dân tại đây cho biết, những ngày qua họ chưa thấy địa phương có biện pháp xử lý kịp thời, cũng không có lực lượng nào tới hỏi thăm, nắm bắt đời sống sinh hoạt của người dân trong điều kiện mưa ngập, ô nhiễm. Đơn vị thủy nông chưa có động thái hút, tháo nước.

“Chúng tôi mong muốn đơn vị chức năng tìm giải pháp để người dân có môi trường sống an toàn”, ông Tứ nêu ý kiến.

Người dân dầm mình trong nước sinh hoạt, duy trì công việc chăn nuôi (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Sáng nay, vì quá bất lực trước tình trạng mưa ngập, sinh hoạt bị đảo lộn, các ngõ phố như biến thành ốc đảo, một số người dân đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi gần trung tâm Hà Nội, nơi chỉ cách khu vực Mỹ Đình, Đống Đa hay Thanh Xuân 15 phút di chuyển, người dân vẫn phải chịu cảnh khổ sở sau đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Người dân dùng ván gỗ làm bè tự chế, dùng chổi làm mái chèo (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Chiều 3/10, hộ dân các ngách 6/153, 6/177, 6/59 Miêu Nha đã cùng nhau làm đơn kêu cứu gửi tới UBND phường Xuân Phương nhờ kịp thời vào cuộc hỗ trợ người dân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Xuân Phương cho biết, phường đang quan tâm nhiều đến khu vực này, đã cho máy bơm bơm tích cực nhưng nước sông Nhuệ cao hơn nên quá trình rút nước chậm. Trạm bơm cầu Ngà của thành phố Hà Nội cũng bị ngập nước không bơm được.

“Trạm bơm Cầu Ngà - nơi xử lý úng ngập cho khu vực này - đang do TP Hà Nội quản lý, nếu phân cấp cho địa phương quản lý thì địa phương sẽ chủ động hơn, kịp thời hỗ trợ người dân”, vị này cho hay.

Với giá mức giá 150-160 triệu đồng/m2, một căn nhà với diện tích 100m2 trong khu vực này có thể lên trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, nơi đây thường xuyên chịu cảnh ngập nặng khi mưa kéo dài, chất lượng cuộc sống không được đảm bảo. Sống trong những căn nhà tiền tỷ, người dân vẫn phải thấp thỏm mỗi khi mưa lớn