Cách làm bánh dẻo nhân sen trứng muối "hot" nhất mùa Trung thu năm nay
(Dân trí) - Trung thu không chỉ là dịp đoàn viên, sum họp bên gia đình mà còn là thời điểm nhiều chị em thử sức với những chiếc bánh tự làm. Nổi bật trong mùa trăng năm nay là bánh dẻo nhân sen trứng muối.
Bánh Trung thu sen trứng muối được ưa chuộng bởi sự kết hợp hài hòa giữa hạt sen bùi béo, thanh mát và vị mặn mà, ngậy thơm của trứng muối, tạo nên phần nhân vừa đậm đà vừa tinh tế.
Khi cắn một miếng, lớp vỏ dẻo mềm thoang thoảng hương hoa bưởi hòa quyện cùng nhân sen trứng muối tan chảy, mang lại cảm giác trọn vẹn như chính ý nghĩa sum vầy của ngày Tết Trung thu. Không chỉ là món bánh ngon, đây còn là biểu tượng của sự gắn kết và tình thân trong mỗi gia đình.
Bạn có thể tham khảo công thức làm bánh của chị Hồ Bảo Ngọc để tự tay chế biến tại nhà, mang đến cho gia đình những chiếc bánh dẻo thơm ngon, béo ngậy, tròn vị trong mùa Trung thu này.
1. Nguyên liệu (cho 9 bánh loại 200g)
Vỏ bánh
300g bột bánh dẻo
600g nước đường bánh dẻo
100g whipping cream
20g dầu dừa
4-5 giọt nước hoa bưởi
Nhân bánh
25 lòng đỏ trứng muối (15 trứng xay mịn + 10 trứng nguyên quả)
250g hạt sen tươi (bỏ tâm)
80g bột bánh dẻo
20g bột bắp
50ml sữa đặc
80g đường bột
20g sữa bột
30g bột bột sư tử
2g muối
30g syrup ngô
150ml whipping cream
2. Cách làm nhân bánh
Bước 1: Chuẩn bị nhân. Ngâm hạt sen 1-2h cho mềm, bỏ tâm, hấp hoặc luộc chín. Trứng muối rửa lòng đỏ bằng rượu trắng, thấm khô, nướng ở 160°C trong 7-10 phút (hoặc hấp chín), để nguội.
Bước 2: Làm nhân. Cho hạt sen, trứng muối vào xay nhuyễn, thêm đường, sên lửa nhỏ đến khi sánh. Cho dầu ăn, mạch nha, sên tiếp đến khi dẻo, không dính chảo.
Bước 3: Vo nhân. Bọc kín nhân, cho vào tủ mát khoảng 30-60 phút. Chia mỗi viên 100g, ấn dẹt, cho lòng đỏ trứng vào giữa, bọc kín.
Bước 5: Làm vỏ bánh. Trộn nước đường, dầu ăn, tinh dầu hoa bưởi, rồi cho bột nếp rang vào từ từ đến khi dẻo mịn. Bọc kín, để nghỉ 30 phút, chia thành từng viên.
Bước 5: Đóng bánh
Cán mỏng phần vỏ, đặt viên nhân vào giữa, bọc kín lại, vo tròn. Bánh 200g = 100g vỏ + 100g nhân (10g trứng muối nguyên quả + 90g nhân sen nhuyễn trứng muối). Lăn qua lớp bột áo mỏng (bột nếp rang), cho vào khuôn, ấn chặt, rồi nhẹ nhàng lấy ra. Xếp bánh lên khay sạch, để nơi thoáng mát và sử dụng.
* Mẹo nhỏ:
Bánh dẻo không cần nướng, chỉ cần để nguội tự nhiên.
Không nên để bánh trong tủ lạnh vì sẽ làm bánh cứng và mất độ dẻo.
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, dùng trong 5-7 ngày.
Ấn dẹt khi ăn để phần nhân và vỏ bánh quyện vào nhau.