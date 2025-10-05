Cách làm bánh dẻo nhân sen trứng muối "hot" nhất mùa Trung thu năm nay

Bánh Trung thu sen trứng muối được ưa chuộng bởi sự kết hợp hài hòa giữa hạt sen bùi béo, thanh mát và vị mặn mà, ngậy thơm của trứng muối, tạo nên phần nhân vừa đậm đà vừa tinh tế.

Khi cắn một miếng, lớp vỏ dẻo mềm thoang thoảng hương hoa bưởi hòa quyện cùng nhân sen trứng muối tan chảy, mang lại cảm giác trọn vẹn như chính ý nghĩa sum vầy của ngày Tết Trung thu. Không chỉ là món bánh ngon, đây còn là biểu tượng của sự gắn kết và tình thân trong mỗi gia đình.

Bạn có thể tham khảo công thức làm bánh của chị Hồ Bảo Ngọc để tự tay chế biến tại nhà, mang đến cho gia đình những chiếc bánh dẻo thơm ngon, béo ngậy, tròn vị trong mùa Trung thu này.

Các nguyên liệu cần chuẩn bị có thể dễ dàng tìm mua ở các cửa hàng thực phẩm, hay trên sàn thương mai điện tử (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

1. Nguyên liệu (cho 9 bánh loại 200g)

Vỏ bánh

300g bột bánh dẻo

600g nước đường bánh dẻo

100g whipping cream

20g dầu dừa

4-5 giọt nước hoa bưởi

Nhân bánh

25 lòng đỏ trứng muối (15 trứng xay mịn + 10 trứng nguyên quả)

250g hạt sen tươi (bỏ tâm)

80g bột bánh dẻo

20g bột bắp

50ml sữa đặc

80g đường bột

20g sữa bột

30g bột bột sư tử

2g muối

30g syrup ngô

150ml whipping cream

Nhân sau khi xay nhỏ, sên thì được vo thành viên tròn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

2. Cách làm nhân bánh

Bước 1: Chuẩn bị nhân. Ngâm hạt sen 1-2h cho mềm, bỏ tâm, hấp hoặc luộc chín. Trứng muối rửa lòng đỏ bằng rượu trắng, thấm khô, nướng ở 160°C trong 7-10 phút (hoặc hấp chín), để nguội.

Bước 2: Làm nhân. Cho hạt sen, trứng muối vào xay nhuyễn, thêm đường, sên lửa nhỏ đến khi sánh. Cho dầu ăn, mạch nha, sên tiếp đến khi dẻo, không dính chảo.

Bước 3: Vo nhân. Bọc kín nhân, cho vào tủ mát khoảng 30-60 phút. Chia mỗi viên 100g, ấn dẹt, cho lòng đỏ trứng vào giữa, bọc kín.

Bước 5: Làm vỏ bánh. Trộn nước đường, dầu ăn, tinh dầu hoa bưởi, rồi cho bột nếp rang vào từ từ đến khi dẻo mịn. Bọc kín, để nghỉ 30 phút, chia thành từng viên.

Những chiếc bánh thơm ngon, đầy ắp nhân của chị Ngọc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bước 5: Đóng bánh

Cán mỏng phần vỏ, đặt viên nhân vào giữa, bọc kín lại, vo tròn. Bánh 200g = 100g vỏ + 100g nhân (10g trứng muối nguyên quả + 90g nhân sen nhuyễn trứng muối). Lăn qua lớp bột áo mỏng (bột nếp rang), cho vào khuôn, ấn chặt, rồi nhẹ nhàng lấy ra. Xếp bánh lên khay sạch, để nơi thoáng mát và sử dụng.

* Mẹo nhỏ:

Bánh dẻo không cần nướng, chỉ cần để nguội tự nhiên.

Không nên để bánh trong tủ lạnh vì sẽ làm bánh cứng và mất độ dẻo.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, dùng trong 5-7 ngày.

Ấn dẹt khi ăn để phần nhân và vỏ bánh quyện vào nhau.