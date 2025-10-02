Cô gái làm bánh trung thu mô hình tiệm tạp hoá gây sốt mạng xã hội

Mới đây, hình ảnh chiếc bánh trung thu đặc biệt được chia sẻ trên mạng xã hội với: Mô hình tiệm tạp hoá thập niên 2000 trên nền chất liệu bánh nướng nhận được sự chú ý của cộng đồng yêu bếp.

Chiếc bánh được tạo hình công phu với một cửa hàng tạp hoá nhỏ xinh, có cây bàng, giàn mướp, quầy hàng bày đủ bim bim, coca, bánh tráng, bánh mì… y như thật.

Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận khen ngợi: “Nhìn chiếc bánh mà nhớ tuổi thơ ghê, đúng là cả một bầu trời ký ức ùa về”; “Tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ gói mì tôm đến chai nước ngọt, quá xuất sắc!”; “Đây không chỉ là bánh trung thu, mà là một tác phẩm nghệ thuật thực sự”.

Chủ nhân của tác phẩm độc đáo này là Nguyễn Thị Thùy Dương (30 tuổi, Hà Nội), người đã có nhiều năm gắn bó với dòng bánh trung thu tạo hình.

Chiếc bánh trung thu mô hình tiệm tạp hoá gây sốt của Thuỳ Dương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với Dân trí, Thuỳ Dương cho hay, ý tưởng để cô thực hiện chiếc bánh là trong một chuyến trở về Tuyên Quang, cô tình cờ đi ngang qua quán tạp hoá cũ, nơi tuổi thơ từng khát khao được ăn thoải mái bim bim, uống coca mỗi lần ghé.

Những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên bỗng trở thành nguồn cảm hứng để Dương sáng tạo nên một tiệm tạp hóa theo phong cách riêng bằng nguyên liệu làm bánh trung thu quen thuộc với cô.

“Làm ra sản phẩm này, tôi vừa thoả niềm đam mê, vừa muốn tái hiện ký ức tuổi thơ, để bất kỳ ai sinh vào thập niên 80-90 như tôi cũng có thể tìm lại khoảnh khắc hạnh phúc xưa cũ”, Dương nói.

Để hoàn thiện mô hình tiệm tạp hoá, Dương cùng nhóm năm người đã mất hơn một tuần. Khó khăn lớn nhất nằm ở chi tiết nhỏ: Từ gói mì tôm, gói bim bim cho đến chai nước ngọt, tấm bạt, cây bàng, giàn mướp… tất cả đều được vẽ và nặn bằng bột bánh và màu thực phẩm, trên bề mặt bánh nướng gồ ghề.

Ý tưởng thực hiện chiếc bánh "tiệm tạp hoá" xuất phát từ một lần Dương về quê (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc tái hiện kiến trúc tiệm tạp hoá cũng không hề đơn giản, bởi thời kỳ 2000-2005 ít tư liệu hình ảnh, cô phải trực tiếp trở lại nhiều nơi ở Tuyên Quang để quan sát rêu phong, mái ngói, bức tường cũ trước khi đưa vào tạo hình.

Nguyên liệu chính để nhóm Dương thực hiện tác phẩm vẫn là bánh trung thu nướng nhân đậu xanh, loại nhân nhuyễn, dễ tạo hình và có thể bảo quản lâu. Màu sắc sử dụng hoàn toàn từ màu thực phẩm an toàn, vừa ăn được, vừa giúp sản phẩm thêm sinh động, gần gũi.

Dù làm chiếc bánh cỡ lớn, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm giúp Dương linh hoạt trong từng khâu nướng, canh nhiệt, thử đi thử lại nhiều lần cho tới khi đạt độ chín và màu sắc ưng ý.

Từng chi tiết được Dương cùng nhân viên tỉ mỉ làm trong hơn 1 tuần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Không có công thức sẵn, mọi kỹ thuật đều đến từ quan sát, kiên nhẫn và tình yêu dành cho nghề”, cô gái cho hay.

Chiếc bánh được Dương trưng bày tại nhà trên một chiếc bàn 1,2m, được phối cảnh tỉ mỉ để mang đến trải nghiệm chân thực về không khí trung thu xưa.

Dù nhiều người ngỏ ý mua, Dương khẳng định cô không có ý định thương mại hóa tác phẩm. “Chi phí nguyên liệu không lớn, nhưng công sức, ý tưởng và tâm huyết bỏ vào thì vô giá. Tôi làm vì đam mê, muốn lưu giữ một phần ký ức, chứ không phải để bán rộng rãi”, cô bộc bạch.

Khi đăng tải chiếc bánh trung thu mô hình tiệm tạp hoá lên mạng xã hội, tác phẩm của Thuỳ Dương nhanh chóng nhận được sự chú ý, mang về nhiều lời khen ngợi và động viên.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là sự nổi tiếng, mà là sản phẩm đã chạm đến ký ức, đánh thức cảm xúc tuổi thơ của nhiều người”, Dương nói, ánh mắt rạng rỡ niềm tự hào.

Giữa vô vàn mẫu bánh trung thu hiện đại, sáng tạo này như một nét chấm phá đặc biệt, gợi nhắc rằng, đôi khi, hạnh phúc giản đơn nhất lại đến từ những ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã xa, được tái hiện bằng hương vị ngọt ngào và bàn tay đầy đam mê.