Cả làng cùng trúng số độc đắc bỗng thù địch lẫn nhau vì lý do không ai ngờ

Làng Villamanin nằm ở khu vực vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Leon phía tây bắc Tây Ban Nha với gần 1.000 cư dân, rơi vào tình huống hy hữu chưa từng có.

Cuối tháng 12 vừa qua, 450 cư dân của làng đã trúng giải xổ số độc đắc Giáng sinh El Gordo. Đây cũng là giải xổ số lớn nhất nước này. Nhờ cùng sử dụng dãy số trúng thưởng, cả làng giành tổng giải thưởng hơn 34 triệu Euro (hơn 1.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên niềm vui nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi 50 người bị mất khoản tiền trúng thưởng do một lỗi của ban tổ chức trong quá trình đăng ký vé.

Ngôi làng nhỏ mất đi sự bình yên vốn có sau khi cả làng cùng trúng xổ số độc đắc (Ảnh: El).

Theo thể lệ, giải El Gordo năm nay có tổng giá trị lên tới 2,7 tỷ Euro. Mỗi vé trúng giải cao nhất nhận 4 triệu Euro (khoảng 122 tỷ đồng). Người chơi có thể mua một vé xổ số với giá 200 Euro (khoảng 6,1 triệu đồng) hoặc mua 1/10 vé.

Đây vốn là hình thức rất phổ biến tại Tây Ban Nha. Nếu trúng giải thưởng, người mua 1/10 vé sẽ chỉ nhận 10% tiền thưởng.

Trong 7 năm qua, ban tổ chức lễ hội của làng Villamanin luôn làm nhiệm vụ mua vé xổ số El Gordo rồi bán lại các phần vé cho người dân nhằm gây quỹ cho những hoạt động địa phương. Hồi giữa tháng 12, dãy số mà ban tổ chức mua đã trúng giải.

Tuy nhiên, do một số vé không được đăng ký chính thức nên 50 người mua vé lẻ không được công nhận là người trúng thưởng. Hệ quả là nhóm này bị mất tổng cộng khoảng 4 triệu Euro (khoảng 122 tỷ đồng).

Sau sự việc, một số người dân đã tố cáo ban tổ chức có hành vi gian lận. Tuy nhiên, đại diện ban tổ chức phủ nhận mọi cáo buộc.

Một thành viên khẳng định họ không làm điều gì khuất tất khi giúp người dân mua vé xổ số. Tuy nhiên qua vụ việc lần này, ban tổ chức thừa nhận "đã bị mất đi những người bạn".

Nhằm xử lý tình huống này, các thành viên trong ban tổ chức thống nhất sẽ nhường lại toàn bộ phần tiền trúng thưởng của mình từ 1,2 đến 2 triệu Euro (36 tỷ đồng - 61 tỷ đồng). Ngoài ra, một tỷ lệ nhỏ cũng sẽ được trích từ các khoản thưởng còn lại để bổ sung vào quỹ bồi hoàn.

Số tiền còn thiếu được bù đắp bằng cách cắt giảm khoảng 5%-10% từ tiền thưởng của 400 người thắng giải xổ số hợp lệ. Giải pháp này giúp 50 người bị bỏ sót vẫn nhận được tiền thưởng.

Nhưng người thắng giải không phải ai cũng hài lòng. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi những người vốn là hàng xóm của nhau có nguy cơ xảy ra xô xát và cảnh sát phải có mặt để hỗ trợ giải tỏa đám đông căng thẳng.

Một số cư dân (không tiết lộ danh tính) cho biết, họ dự tính sẽ khởi kiện vụ này ra tòa để đòi lại toàn bộ số tiền, hoặc yêu cầu ban tổ chức phải chịu trách nhiệm dân sự.

Mới đây, đại diện ban tổ chức cho biết, họ đang nỗ lực mở một kênh riêng để xử lý đúng đắn các thủ tục hành chính và ngân hàng cần thiết với những người bị ảnh hưởng. Đồng thời, họ kêu gọi người dân trong làng nên kiên nhẫn và cảm thông trước tình huống không ai ngờ tới.

"Chúng tôi đã mời cả chuyên gia pháp lý để phân tính những phương án khả thi nhằm đảm bảo mọi bước đi đều an toàn, chặt chẽ cao nhất cho tất cả các bên liên quan", đại diện ban tổ chức nói.