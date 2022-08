Mỗi chuyến bay hạ cánh an toàn là một lần thở phào nhẹ nhõm, đối với địa hình hẹp cũng như gió to thì việc hạ cánh không hề dễ dàng. Đối với Hiếu, một người chơi máy bay mô hình lâu năm, không phải chuyến nào cũng hạ cánh an toàn. Nhưng đa phần chàng trai 2x này đã có kinh nghiệm xử lý các sự cố gặp phải khi lái máy bay mô hình.