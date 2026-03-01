Bố mẹ chồng ở Lào Cai, lái xe 1h sáng đi 400km tới nhà con dâu ăn Tết ngoại

Bố mẹ chồng lái xe từ 1h sáng đi xuyên đêm tới thăm nhà con dâu

Đã 7 năm làm dâu, nhưng dịp Tết Nguyên đán năm nay là kỳ nghỉ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất với chị Nguyễn Thùy Linh (28 tuổi) quê ở xã Thạch Bình, Thanh Hóa.

Hiện 2 vợ chồng chị Linh cùng con trai sinh sống và làm việc tại Hà Nội còn gia đình nhà chồng ở Mù Cang Chải, Yên Bái cũ (nay thuộc tỉnh Lào Cai).

Lấy chồng từ năm 2019, mọi năm chị Linh thường về nhà nội đón Tết, nhưng năm nay, chị xin phép bố mẹ chồng để về nhà bố mẹ đẻ dịp này.

Gia đình chồng chị Linh có 2 anh em trai, trong đó chồng chị là con út. Anh trai vì việc riêng nên năm nay không về quê. Bởi vậy, dịp Tết này chỉ có bố mẹ chồng chị Linh ở nhà.

Chị Linh chụp ảnh cùng gia đình nhà chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mặc dù vậy, hiểu tâm lý con dâu nhớ bố mẹ, ông Nguyễn Tiến Quân và bà Nguyễn Thị Quy (đều 58 tuổi) - bố mẹ chồng chị Linh - đều vui vẻ đồng ý. Hai ông bà không quên dặn dò con trai và con dâu gửi lời hỏi thăm, chúc mừng năm mới tới gia đình thông gia.

Từ ngày 26 tháng Chạp, gia đình chị Linh đã lên đường từ Hà Nội về Thanh Hóa, đón Tết cùng gia đình bên ngoại.

Khoảng 8h mùng 2 Tết, chị Linh vẫn đang ngủ, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố chồng. Ông Quân hỏi con dâu gửi định vị địa chỉ nhà thông gia xem có gần không để xuống thăm.

Thấy đường xa, chỉ một mình bố chồng cầm lái, chị Linh không yên tâm nên vội vàng can ngăn. Sau đó, chị gọi lại thì mẹ chồng nói gia đình đang đi chơi ở suối nước nóng tại Lai Châu. Thấy vậy, chị yên tâm nên không hỏi thêm gì.

Bố mẹ chồng ở Lào Cai, lái xe 1h sáng đi 400km tới nhà con dâu về Tết ngoại (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Tới 10h, khi cả nhà đang chuẩn bị đi chơi, chị Linh thoáng thấy chiếc xe màu đen có biển số giống xe của bố chồng tiến về phía nhà mình. Cửa xe mở ra, bố mẹ chồng bước xuống, chị Linh và gia đình đều vỡ òa vì bất ngờ.

"Qua hỏi chuyện, tôi biết bố mẹ xuất phát từ 1h sáng, đi xuyên đêm để về Thanh Hóa thăm con cháu. Đường đi từ Mù Cang Chải xuống đây không dễ dàng, có nhiều đoạn đèo đồi núi và sương mù nguy hiểm, nhưng vì nhớ con thương cháu, ông bà vẫn đi. Tôi thực sự hạnh phúc", chị Linh nói.

Cô gái 28 tuổi cho biết, khoảng cách giữa hai nhà tầm 400km. Mỗi lần về nhà chồng, cô mất tới 3-4 ngày mới hồi phục sức khỏe vì đường đèo dốc liên tục.

Sự xuất hiện bất ngờ của gia đình thông gia cũng khiến ông Nguyễn Văn Chương và bà Phạm Thị Sáu - bố mẹ đẻ chị Linh thấy xúc động. Cả nhà vội vàng mời anh em họ hàng sinh sống ở quanh đó cùng tới chung vui.

Khi được hỏi về hành trình lái xe 400km đi xuyên đêm, ông Quân cho biết đã quen với việc đi xe đường đèo. Khi gặp được con cháu, tinh thần lại phấn chấn nên ông không cảm thấy vất vả, mệt mỏi.

Gia đình bày 3 mâm cơm để tiếp đón thông gia và anh em họ hàng vào mùng 2 Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, trời mưa phùn và lạnh hơn nhưng con cháu vẫn kịp tới quây quần đông đủ. Gia đình bày khoảng 3 mâm cơm để đãi khách.

Sau bữa cơm, ông Quân và bà Quy ở lại nhà thông gia nghỉ ngơi qua đêm. Khoảng 7h hôm sau, họ lại lên đường trở về Mù Cang Chải.

Trước khi chia tay, gia đình chị Linh cũng chuẩn bị nhiều món quà đặc sản Thanh Hóa để nhà thông gia mang về làm quà, trong đó không thể thiếu món nem chua, mật mía, bánh lá (có nơi gọi là bánh răng bừa).

"7 năm làm dâu nhưng mỗi khi về nhà chồng, tôi như đi nghỉ dưỡng"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Linh cho biết quen chồng từ năm 2019 và cuối năm đó họ quyết định về chung một nhà. Suốt những năm tháng làm dâu, chị Linh luôn được bố mẹ và gia đình nhà chồng tôn trọng, yêu thương như con cái trong nhà.

Chị Linh hạnh phúc vì có gia đình nhà chồng tâm lý, yêu thương con dâu như con ruột (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô tiết lộ, bố chồng hiện vẫn công tác, nhưng khi về nhà, mọi việc bếp núc đều do ông một tay đảm đương. Ngay cả việc chuẩn bị đồ cúng lo các bữa cơm ngày Tết, ông cũng đảm nhận hết vì nấu ăn rất ngon.

Đặc biệt, chị thấy mối quan hệ giữa 2 gia đình cũng rất tốt. Vì bố mẹ 2 bên chênh nhau tuổi không nhiều, nên thỉnh thoảng mẹ chồng và mẹ đẻ chị Linh vẫn gọi điện, kể chuyện tâm sự với nhau.

"Mỗi lần về nhà chồng, tôi lại được bố mẹ cho đi du lịch, tham quan chụp ảnh ở những điểm đẹp vùng cao. Mẹ và em gái tôi vẫn trêu, mỗi lần về nhà chồng không khác gì đi nghỉ dưỡng", cô cười.