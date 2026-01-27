Bỏ học đi làm, chàng trai gốc Việt biếu bố mẹ nghỉ hưu 95 triệu đồng/tháng

Lời hứa của cậu con trai 15 tuổi muốn bố mẹ được nghỉ hưu sớm

Năm 15 tuổi, Tuan Le đưa ra lời hứa táo bạo. Anh nói rằng sẽ giúp bố mẹ được nghỉ hưu sớm trong vòng 10 năm tới.

Thời điểm đó, gia đình Tuan Le vừa từ Việt Nam sang Canada sinh sống. Ở nơi đất khách quê người, bố mẹ anh phải làm việc quần quật nuôi 2 con (gồm Tuan Le và em gái).

"Tôi nhớ mãi hình ảnh bố trở về nhà lúc 7h sau một ngày làm việc. Mẹ nói rằng, ông đã sụt mấy cân chỉ sau một tuần. Khoảnh khắc đó khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi nói bố mẹ rằng, chỉ 10 năm nữa, con sẽ để cả hai được nghỉ ngơi", anh tâm sự.

Chàng trai gốc Việt chụp ảnh cùng bố mẹ (Ảnh: CNBC).

Thực tế, bản thân Tuan Le rơi vào trầm cảm và tức giận trong một thời gian dài vì bố mẹ quyết định chuyển tới Canada sinh sống. Anh thừa nhận không giỏi tiếng Anh, nên bị căng thẳng.

Trong thời gian vật lộn để thích nghi với cuộc sống ở Canada, chàng trai trẻ rất đam mê các trò chơi điện tử. Anh bắt đầu cắt ghép những video tổng hợp cảnh chơi game của mình.

Khi đó, anh chỉ thu về khoản tiền khiêm tốn cho mỗi video kéo dài 20 phút. Vì quá yêu thích công việc dựng video, Tuan Le quyết định theo đuổi một cách chuyên nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 2018, anh đăng ký học chuyên ngành tại trường Điện ảnh Toronto.

Một trong những bài tập đầu tiên của anh tại trường đó là thực hiện bộ phim ngắn về bố mẹ mình. Nhưng chỉ sau 4 tháng theo học, anh quyết định dừng lại.

Hướng đi mới

Sau khi bỏ việc học ở trường điện ảnh, Tuan Le cố tìm một công việc nào đó để giúp anh kiếm sống nhờ việc làm video. Anh gửi nhiều email tới các CEO, công ty sản xuất tại Toronto. Nhưng do thiếu kinh nghiệm chuyên nghiệp, anh không nhận được lời mời nào.

Cuối cùng, anh đề nghị làm việc miễn phí cho một công ty sản xuất nội dung tại Toronto trong 3 tháng. Đổi lại, anh được đào tạo về cách vận hành doanh nghiệp, cách viết email hay đàm phán hợp đồng.

Trong thời gian này, anh tranh thủ quay các video riêng, nhắn tin cho "mọi nhà hàng ở thành phố" để hỏi xem liệu anh có thể làm video tại quán của họ, rồi đổi lại một bữa ăn hay không.

“Tôi quay video cho nhà hàng để đổi lấy đồ ăn miễn phí. Cuộc sống của tôi chỉ có một chiếc vali, chiếc laptop đặt trên ghế sofa nhà bạn”, Tuan Le nhớ lại.

Mọi video được anh quay và chỉnh sửa bằng điện thoại cá nhân. Dù vậy, anh nhận thấy, các video không thu được nhiều lượt xem hay tương tác khi nhà hàng đăng tải lên trang cá nhân của họ.

Tới giai đoạn TikTok bùng nổ, Tuan Le nhận thấy thời cơ đã tới. Anh đề nghị khách trả 2.000 USD cho 10 video đăng tải lên TikTok.

Hiện Tuan Le sở hữu công ty riêng để tiếp tục thực hiện đam mê của mình (Ảnh: CNBC).

Video đầu tiên của anh làm cho khách hàng đạt 700.000 lượt xem. Video tiếp theo cũng đạt vài trăm nghìn lượt xem. Chiến lược của anh là làm các định dạng video đang thịnh hành cùng video tương tự để quảng bá cho nhà hàng.

Các video lan truyền giúp khách hàng tăng 9.000 người theo dõi chỉ sau một đêm.

Sau khi kết thúc ba tháng làm việc không lương, Tuan Le rời đi để thành lập công ty của riêng mình mang tên ShortsCut vào cuối năm 2022. Công ty chính thức ra mắt vào tháng 1/2023.

Chu cấp mỗi tháng cho bố mẹ 95 triệu đồng

Ngoài các thương hiệu nhà hàng, chàng trai trẻ bắt đầu mở rộng hoạt động sang những công ty phần mềm.

Khi danh mục dự án của Tuan Le ngày càng lớn, mức giá cũng tăng theo. Ban đầu, công ty thu 2.000 USD (52 triệu đồng) mỗi tháng cho mỗi khách hàng. Công ty sử dụng mô hình trả phí cố định theo tháng, nên số lượng video sản xuất mỗi tháng sẽ khác nhau tùy khách hàng.

Hiện nay, mức phí dao động từ 10.000 đến 16.000 USD (262 triệu đồng - 419 triệu đồng) mỗi tháng.

Trong giai đoạn đầu, anh cam kết nếu video không thu hút người xem sẽ hoàn tiền. Và anh cho biết chỉ phải hoàn tiền đúng một lần.

Anh tuyển dụng nhân sự đầu tiên cho công ty vào tháng 2/2023. Đến cuối năm 2025, đội ngũ đã tăng lên 15 người, bao gồm các nhà sáng tạo nội dung, biên kịch, quản lý dự án và các nhân sự khác trên khắp thế giới.

Cũng trong năm này, công ty đạt doanh thu 1,08 triệu USD, lợi nhuận hơn 488.000 USD (12,8 tỷ đồng).

Tuan Le cho biết anh tự hào về công ty mình đã xây dựng và việc hoàn thành mục tiêu giúp bố mẹ nghỉ hưu. Hiện mỗi tháng, anh gửi biếu bố mẹ 5.000 CAD (95 triệu đồng) để cả hai được nghỉ hưu sớm, không còn lo lắng về tài chính.

Tuy vậy, bố mẹ anh vẫn làm việc bán thời gian tại một quầy hàng ở chợ nông sản địa phương vì muốn duy trì nhịp sống chủ động.