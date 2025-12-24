Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Đình Bắc sáng giá nhất?

Dự kiến, lễ công bố giải thưởng QBV Việt Nam năm 2025 sẽ diễn tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), vào tối 26/12.

Thông thường thì tiêu chí để những nhà báo chuyên viết về thể thao, cũng như các HLV, quan chức của bóng đá trong nước bầu chọn cho danh hiệu QBV hàng năm, là thành tích của các đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam.

Đình Bắc là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu QBV Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Năm nay, đội tuyển quốc gia thi đấu không mấy nổi bật. Đội tuyển Việt Nam mờ nhạt tại vòng loại Asian Cup 2027. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam còn có trận thua đậm 0-4 trước Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup, vào ngày 10/6, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia).

Cho dù sau đó đội tuyển Malaysia bị phát hiện thắng trận đấu nói trên dựa vào nhóm 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo. Tuy nhiên, việc đội tuyển Việt Nam thua quá đậm đội bóng có biệt danh Harimau Malaya khiến cho hình ảnh của chúng ta bị ảnh hưởng không ít.

Chiến thắng nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2025 là các trận thắng Thái Lan 2-1 và 3-2, ở hai lượt trận đi và về của chung kết AFF Cup 2024. Dù vậy, những trận thắng này được tính cho thành tích của năm 2024, đã được cộng điểm để trao giải cho danh hiệu QBV năm 2024.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam lại thi đấu xuất sắc trong năm qua. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik vô địch giải U23 Đông Nam Á vào tháng 7, giành huy chương vàng (HCV) SEA Games vào tháng 12.

Thủ môn Trần Trung Kiên thi đấu xuất sắc tại SEA Games, có tên trong nhóm 5 cầu thủ đạt điểm cao nhất trước khi công bố danh hiệu QBV (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong thành tích sáng chói ấy của toàn đội U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đóng góp rất lớn. Cầu thủ này được bầu là người chơi hay nhất ở cả hai giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.

Đấy chính là lý do giúp Đình Bắc được đánh giá cao hơn hẳn so với các đàn anh Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, ở cuộc đua đến danh hiệu QBV Việt Nam trong năm nay.

Bóng đá nói cho cùng là môn thể thao tập thể, thành tích của cá nhân không thể tách rời khỏi thành tích của tập thể.

Đình Bắc và các cầu thủ U23 Việt Nam có thành tích trong năm 2025, trong khi Hoàng Đức, Tiến Linh không có thành tích trong năm vừa rồi, còn Quang Hải chỉ có danh hiệu Cúp quốc gia cùng với CLB Công an Hà Nội (danh hiệu này Đình Bắc cũng có).

Một nhân vật khác được nhắc đến nhiều trước khi danh hiệu QBV Việt Nam năm 2025 được công bố, đồng thời đã lọt vào danh sách 5 ứng cử viên có điểm số cao nhất, là thủ môn Trần Trung Kiên.

Thủ thành đang khoác áo CLB HAGL cũng vô địch U23 Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 33. Anh cũng là nhân tố rất quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam ở hai giải đấu nói trên.

Dù vậy, do Trung Kiên thi đấu ở vị trí thủ môn, anh ít được chú ý hơn so với vị trí tiền đạo của Đình Bắc. Chính vì thế, Trung Kiên khó thắng danh hiệu QBV. Thủ thành này có thể nhắm đến vị trí giành Quả bóng bạc hoặc Quả bóng đồng.