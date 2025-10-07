Con bê có 6 chân hiếm gặp

Ngày 7/10, anh Nguyễn Đức Tới cho biết, tối 5/10, con bò cái của gia đình chuyển dạ sinh được một con bê nặng khoảng 10kg, có 6 chân.

Khi bò bắt đầu sinh con, phần chân sau của con bê ra trước. Tuy nhiên, chỉ một nửa thân con bê nằm ở bên ngoài, phần chân trước và đầu nằm bên trong cơ thể bò mẹ. Khoảng 10 phút sau, sợ bê con chết ngạt nên gia đình anh Tới phải nắm chân sau kéo ra ngoài.

Con bê 6 chân của anh Tới (Ảnh: Đức Tới).

“Phần chân trước và đầu con bê bị mắc, phải mất gần 30 phút tôi mới kéo được con bê ra ngoài. Lúc này cả gia đình bất ngờ khi con bê có 6 chân, trong đó có 4 chân trước”.

Con bê bị ngạt nên đã chết. Quá trình sinh đẻ không thuận lợi khiến sức khỏe bò mẹ cũng bị ảnh hưởng.

Theo anh Tới, con bò mẹ đã sinh sản được 5 lần, đến lần này sinh ra bê có 6 chân. Thấy con bê khá lạ nên nhiều người dân đã đến xem.

Gia súc, gia cầm sinh ra bị dị dạng đa phần là do đột biến gen. Hiện tượng này khá hiếm gặp và đa phần gia súc, gia cầm loại này sẽ chết ngay sau đó.

Năm 2022, một con bò ở Thanh Hóa có 6 chân khiến người dân xôn xao. Con bò này có 4 chân giống những con bò bình thường khác, 2 chân còn lại nằm trên phần vai.