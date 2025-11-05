Ngoại hình tàn tạ tới mức không nhận ra của cô gái sống 14 ngày trong rừng

14 ngày giữa rừng sâu: Ăn quả dại, nhiều lần tính bỏ cuộc vì tuyệt vọng

Giữa rừng nguyên sinh của núi Thất Tinh, thành phố Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), một cuộc thi sinh tồn đang khiến mạng xã hội nước này bàn tán xôn xao.

Nữ thí sinh duy nhất của giải là một giám đốc marketing 34 tuổi họ Lý, đã sống sót 14 ngày giữa núi rừng. Từ một cô gái xinh đẹp, sau 2 tuần trong rừng sâu một mình, ngoại hình của cô gái thay đổi tới mức không ai có thể nhận ra.

Cô gái 34 tuổi trước khi tham dự cuộc thi sinh tồn (Ảnh: News).

Cuộc thi mang tên "Thất Tinh Sơn mùa 2" được tổ chức trong khu vực rừng sâu của danh thắng núi Thất Tinh, thu hút 100 thí sinh tham gia. Quy định cuộc thi rất rõ ràng. Các thí sinh không được mang theo thức ăn, nước uống hay bất cứ vật dụng hiện đại nào.

Mỗi người chỉ được mang theo một con dao rựa để kiếm nguồn sống trong tự nhiên. Ai trụ được thời gian lâu nhất sẽ trở thành "Vua hoặc Hoàng hậu chốn hoang dã". Phần thưởng cho người thắng cuộc là 200.000 tệ (740 triệu đồng) cùng chứng nhận danh dự.

Đến ngày 24/10, sau nhiều đợt mưa và rét kéo dài, phần lớn thí sinh đã lần lượt bỏ cuộc vì kiệt sức, chỉ còn 25 người vẫn đang bám trụ. Trong đó có chị Lý là nữ thí sinh duy nhất.

Theo truyền thông địa phương, những ngày đầu là thử thách khiến các thí sinh thấy rất khắc nghiệt. Thức ăn dự phòng của chị Lý bị tịch thu ngay khi vào rừng, chỉ còn lại con dao rựa. Việc nhóm lửa mất tới 3 tiếng đồng hồ làm đôi tay phồng rộp, nứt nẻ.

“Tôi đã định bỏ cuộc mấy lần, nhất là khi đói lả và thấy cô đơn đến tuyệt vọng. Nhưng nghĩ đến lời hứa với bản thân lúc đăng ký, tôi lại cất máy phát tín hiệu cầu cứu vào túi”, chị Lý chia sẻ.

Từ ngày thứ 4, cô gái 34 tuổi bắt đầu thích nghi dần. Bằng những nhánh cây nhặt được, chị dựng bẫy bắt được một con thỏ rừng. Đó là bữa ăn nóng đầu tiên trong suốt nhiều ngày.

Từ đó, chị học cách sinh tồn bằng cách buổi sáng đi hái quả dại, trưa về lại kiểm tra bẫy. Tới buổi chiều, chị kiểm tra chỗ trú ẩn xem có bị mưa gió làm dột nát và tối hun khói thịt để dự trữ.

Mưa dầm và gió núi khiến đôi tay từng được chăm sóc kỹ càng nay rớm máu, da nứt toác.

“Hôm nay tôi rửa tay, nước mưa thấm vào vết nứt đau đến bật khóc. Nhưng có lửa và chút đồ ăn, tôi lại tiếp tục”, chị viết trong nhật ký ngắn.

Thử thách sinh tồn - cuộc soi chiếu bản lĩnh con người?

Những bức ảnh vừa được ban tổ chức công bố cho thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của các thí sinh tham gia, đặc biệt là thí sinh nữ duy nhất còn trụ lại.

Trước khi bước vào thử thách, chị Lý xuất hiện với dáng vẻ khỏe khoắn, gọn gàng trong bộ đồ thể thao, tóc buộc cao gọn gàng. 14 ngày sau, cô gái có vóc dáng gầy rộc, tóc rối bết đầy bùn đất, quần áo rách tả tơi, khuôn mặt sạm nắng và bờ môi nứt nẻ.

Ngoại hình của cô gái thay đổi chóng mặt sau 14 ngày tự sinh tồn trong rừng sâu (Ảnh: News).

Theo ban tổ chức, mùa 2 của giải đấu vẫn đang tiếp tục, người trụ được 40 ngày sẽ nhận chức vô địch và giành khoản tiền thưởng. Dù kết quả cuối cùng ra sao, hành trình của chị Lý hiện trở thành biểu tượng của nghị lực và sức sống, được dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

“Thí sinh này không chỉ đấu với thiên nhiên, mà còn đấu với nỗi sợ hãi của chính mình. Đó mới là chiến thắng lớn nhất”, một thành viên ban tổ chức nói.

Trong khi nhiều người đến với cuộc thi vì giải thưởng, chị Lý lại coi đây là cách tái sinh bản thân sau nhiều năm làm việc cường độ cao trong ngành công nghệ.

3 năm trước, chị Lý tăng 15kg vì stress. Nhưng chỉ 14 ngày trong rừng, chị đã giảm 7kg. Điều khiến chị quý giá hơn cả là sự tự tin tìm lại được.

“Giữa rừng sâu, tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình từng nghĩ", chị bộc bạch.