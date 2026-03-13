Bí quyết trường thọ của cụ bà 97 tuổi ở Việt Nam nổi tiếng thế giới

Không thích làm phiền con cháu

Tại Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang), hơn 80 năm qua, cụ Sùng Thị Cở (97 tuổi) vẫn cần mẫn vẽ hoạ tiết bằng sáp ong - nét đẹp văn hoá của người Mông.

Bên chiếc chảo được đun nóng suốt cả ngày, nữ nghệ nhân chậm rãi nhúng đầu bút vào lớp sáp vàng óng, khéo léo vẽ những đường nét tinh xảo trên nền vải lanh.

Con cháu trong nhà không ngờ, sau cuộc gặp tình cờ với nữ du khách nước ngoài, cụ Cở bỗng nổi tiếng với lời chào "Hello" giản dị. Đoạn video do cô gái ghi lại, lập tức gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hơn 12 triệu lượt xem.

Cụ Cở nổi tiếng sau khi được du khách nước ngoài quay video, chia sẻ trên mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Chị Dương Thị Lý (cháu dâu của cụ Cở), cho biết từ khi bà nội nổi tiếng trên mạng, gia đình cảm thấy rất tự hào. Công việc của cụ đang góp phần giữ gìn nét văn hoá đặc sắc của người Mông.

Trở thành cháu dâu của cụ Cở 20 năm qua, chị Lý cảm nhận bà nội hiền lành, thích nói chuyện và cởi mở với tất cả mọi người.

Cụ Cở lấy chồng từ năm 26 tuổi, sinh được 5 người con (4 trai và 1 gái). Chồng qua đời năm 2007 do đột quỵ. Hiện, nữ nghệ nhân có 17 cháu, 25 chắt và 1 chút.

Trước đây, trong khi chồng công tác ở xã, một tay cụ cáng đáng mọi việc, lên nương trồng ngô, tần tảo sớm hôm để nuôi 5 người con khôn lớn trưởng thành.

Trong số các con của cụ có ông Cư Sao Sài công tác trong quân đội đã nghỉ hưu, ông Cư Sao Lành từng công tác trong xã, 3 người con còn lại làm nông dân.

Năm 40 tuổi, biến cố ập đến khiến cho chân tay của cụ bị co quắp, ảnh hưởng sinh hoạt. Thời điểm đó, nữ nghệ nhân đột nhiên cảm thấy đau nhức khớp, ít ngày sau các cơ dần co cứng lại.

Suốt 5 năm, cụ Cở không thể đi lại. Nhờ chồng con kiên trì tìm thuốc thang, nữ nghệ nhân dần dần vận động được. Đến nay, các ngón tay vẫn co quắp nhưng không ngăn cản được đam mê sáng tạo của cụ.

"Bà nội rất nhân hậu, dành dụm được tiền đều cho con cháu. Chúng tôi rất trân quý sự nhân hậu, đam mê với văn hoá cổ truyền của bà", chị Lý bày tỏ.

Cụ Cở chụp ảnh với hai con dâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở tuổi xưa nay hiếm, nữ nghệ nhân có sức khoẻ tốt. Ngoài 90 tuổi, cụ vẫn thích lên nương, nuôi lợn. Vài năm trước, gia đình khuyên cụ nghỉ ngơi để con cháu phụng dưỡng, tập trung theo đuổi niềm đam mê vẽ hoạ tiết trên vải lanh.

"Bà sống một mình, cạnh nhà người con dâu thứ tư, không muốn làm phiền con cháu. Dù mắt mờ chân chậm, bà vẫn tự làm mọi việc từ dọn dẹp đến nấu cơm", chị Lý nói.

Ăn uống đơn giản và không bao giờ ngủ trưa

Hàng ngày, cụ Cở thường thức dậy lúc 6h, ăn sáng rồi được con cháu chở ra Hợp tác xã để vẽ hoạ tiết sáp ong. Hàng chục năm qua, nữ nghệ nhân không có thói quen ngủ trưa vì muốn tận dụng thời gian để làm việc.

Cụ Cở ăn uống đơn giản, mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa khoảng 1 bát cơm, món ăn yêu thích là mèn mén và rau xanh.

Nói về bí quyết trường thọ của bà nội, chị Lý cho rằng: "Cụ ăn các loại cây được trồng ở vườn nhà, sống thoải mái, không bon chen, tâm trí thanh thản nên trường thọ".

Trong thôn, gia đình cụ Cở nổi tiếng sống hoà thuận, con cháu hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới.

Bà Vàng Thị Chúa (con dâu thứ ba của cụ Cở) cho biết từ ngày mới chân ướt chân ráo về làm dâu, bà đã cảm nhận được tình yêu thương, sự giản dị của mẹ chồng.

"Mẹ chồng hiền lành, chăm chỉ làm việc, không bao giờ to tiếng, đối xử con dâu cũng như con gái. Chúng tôi mong mẹ sống lâu hơn nữa cùng gia đình", bà Chúa nói.

Các hoa văn vẽ bằng sáp ong trên vải lanh rất tinh xảo (Ảnh: Mê Hà Giang).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Sùng Minh Chứ (trưởng thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang), cho biết mọi người trong thôn đã xem video hút hàng triệu lượt xem của cụ Cở do khách du lịch quay.

"Bà con đều tự hào khi cụ Cở được nhiều người biết đến. Cụ là tấm gương về sự hiền lành, nỗ lực vượt qua khó khăn nuôi các con khôn lớn", ông Chứ cho biết.

Hàng ngày, anh Chứ và bà con trong thôn vẫn nhìn thấy cụ bà say mê vẽ đường nét trên vải lanh bằng tất cả niềm đam mê và tâm huyết.

Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám có hơn 120 xã viên chia thành 9 tổ sản xuất. Các tổ sẽ làm ra sản phẩm từ vải lanh, bán cho du khách tại quầy chung. Công việc này không chỉ bảo tồn văn hoá của người Mông mà còn góp phần tạo sinh kế, cải thiện cuộc sống của các hộ gia đình.