Cô gái ở Anh cao 2m đổi đời nhờ đôi chân, nhan sắc ngày càng quyến rũ

Amira cho biết, thời thơ ấu, cô thường xuyên bị trêu chọc vì quá cao so với bạn bè đồng trang lứa. Những lời chê bai, chế giễu từng khiến cô cảm thấy mặc cảm và không thoải mái với ngoại hình của mình. “Ở Anh, phụ nữ không quá cao nên tôi luôn cảm thấy mình khác biệt”, Amira nói.

Phải mất một thời gian dài, cô mới có thể cởi mở nhìn nhận cơ thể theo hướng tích cực hơn. Bước ngoặt đến với Amira khi cô đang học đại học và bắt đầu làm người mẫu qua webcam (thiết bị quay video, chụp ảnh trực tuyến) để kiếm thêm thu nhập.

Cô gái sở hữu chiều cao vượt trội (Ảnh: The sun).

Từ đó, Amira xem chiều cao của mình như một “siêu năng lực”. Thậm chí, chính đặc điểm này đã mang lại cho cô một cuộc sống đủ đầy hơn, giúp cô kiếm được hàng nghìn USD mỗi tháng nhờ công việc sáng tạo nội dung trực tuyến.

Theo cô gái, có rất nhiều người thực sự bị thu hút bởi ngoại hình của cô, đặc biệt là đôi chân dài. Chiều cao nổi bật là lợi thế giúp cô tìm thấy sự tự tin chưa từng có.

Cô không còn cảm thấy mình khác thường. Khách hàng đã khiến cô học cách yêu cơ thể và các đường cong của mình, từ đó nhan sắc của cô ngày càng quyến rũ.

Hiện tại, Amira chủ yếu sáng tạo nội dung xoay quanh lợi thế chiều cao của mình, đáp ứng những yêu cầu mang tính cá nhân hóa từ người theo dõi. Qua đó, cô vừa có thể thể hiện cá tính, vừa xây dựng nguồn thu nhập ổn định.

Khoảng một năm trước, Amira rời Bristol, Anh để chuyển tới Thái Lan sinh sống. Hiện tại, cô có bạn trai hỗ trợ quản lý công việc và nội dung trực tuyến.

Những nội dung mang tính “ngách” mà cô cung cấp có mức giá không hề rẻ. Với các video theo yêu cầu liên quan đến chiều cao, mức giá có thể lên tới 100 bảng Anh mỗi phút.

“Khách hàng sẵn sàng trả mức phí cao vì không có nhiều người giống tôi. May mắn tôi là người Anh nên dễ dàng giao tiếp được với họ”, Amira nói.

Điều khiến cô gái Anh bất ngờ là phần lớn những người đàn ông dùng dịch vụ có vẻ ngoài bình thường trong cuộc sống.

Nhiều chàng trai muốn chụp hình cùng cô để hiểu cảm giác được che chở (Ảnh: The sun).

“Bạn có thể bắt gặp họ ở quán rượu và nghĩ họ hoàn toàn bình thường, nhưng họ lại có những sở thích rất riêng tư mà không phải ai cũng biết”, cô chia sẻ.

Một số vị khách yêu cầu khá đặc biệt, như việc quay video đứng lên cân để hiển thị con số cân nặng, hay thực hiện các nội dung trong trang phục thường ngày thay vì trang phục gợi cảm. Các vị khách hầu hết là đàn ông. Họ tìm đến cô bởi thích cảm giác mình nhỏ bé và yếu thế.

Dù công việc có phần nhạy cảm, Amira cho biết cô nhận được sự ủng hộ từ gia đình. “Giờ đây, tôi có thể chăm lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ. Họ biết tôi đang hạnh phúc và có một cuộc sống tốt”, cô nói.

Nhờ công việc hiện tại, Amira có thể sống tại nơi mình mơ ước và chủ động về tài chính. “Tôi không cần phải đắn đo khi mua sắm hay đi du lịch. Thậm chí, tôi có thể đưa gia đình đi cùng. Tháng 9 tới, tôi dự định đưa mẹ đi du thuyền vòng quanh nước Mỹ - điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới nếu làm một công việc thông thường”, cô chia sẻ.