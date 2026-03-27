Người phụ nữ "chết não" bỗng tỉnh lại khi xe cứu thương xóc nảy vì vấp ổ gà

Câu chuyện được truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày 25/3, thu hút sự chú ý dư luận.

Tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), một phụ nữ được cho là không còn nhiều cơ hội sống đã bất ngờ thở lại bình thường sau khi xe cứu thương chở bà đi qua một ổ gà lớn.

Bệnh nhân là bà Vineeta Shukla (50 tuổi), hiện đã trở về nhà và có thể trò chuyện với gia đình. Điều này trái ngược hoàn toàn với tình trạng bệnh nhân gần như chết não trước đó.

Xe cứu thương ở Ấn Độ (Ảnh: AFP via Getty).

Theo The Times of India, bà Shukla đột ngột ngã quỵ tại nhà hồi cuối tháng 2 khi đang làm việc nhà. Sau đó, bà được đưa tới một bệnh viện địa phương, rồi tiếp tục chuyển lên tuyến trên.

Tại đây, các bác sĩ xác định bà không còn phản xạ thân não và chấm điểm Glasgow Coma Scale (công cụ chuẩn quốc tế dùng để đánh giá mức độ ý thức và rối loạn tri giác của bệnh nhân) ở mức 3. Đây cũng là mức thấp nhất của thang đo này.

Chồng bà, ông Kuldeep Kumar Shukla, cho biết, các bác sỹ liên hệ với gia đình và nói rằng cần chuẩn bị tinh thần cũng như đưa bệnh nhân về nhà lo liệu chuyện hậu sự. Cũng theo người chồng, khi nằm trên xe cứu thương về nhà, bà Shukla chỉ còn nhịp tim yếu dần.

Khi xe cứu thương di chuyển trên đường bỗng rơi vào một ổ gà gần khu vực Hafizganj. Xe xóc nảy mạnh khiến bệnh nhân bất ngờ thở bình thường và nhịp tim ổn định trở lại.

Ngay lập tức, gia đình dừng toàn bộ kế hoạch tang lễ, yêu cầu tài xế quay đầu đưa bệnh nhân trở lại bệnh viện để thăm khám.

Tuy nhiên, các bác sĩ tỏ ra thận trọng trước thông tin này. Theo tạp chí People, bác sĩ thần kinh Sudhir Kumar cho biết, nếu bệnh nhân có thể tự thở hoặc hồi phục thần kinh, điều đó có nghĩa là họ chưa từng chết não ngay từ đầu.

Nhận định này đặt nghi vấn về chẩn đoán ban đầu, đồng thời bác sỹ cho rằng cú xóc từ ổ gà có thể chỉ là trùng hợp về thời điểm, không phải nguyên nhân trực tiếp.

Một tuyến đường ở Ấn Độ có nhiều ổ gà (Ảnh minh họa: Hindustan Times via Getty).

Một giả thuyết khác được bác sĩ thần kinh J.S. Deol đưa ra đó là, áp lực gần vùng thân não có thể đã ảnh hưởng đến khả năng hô hấp và chuyển động mạnh từ cú xóc có thể. Về lý thuyết, điều này giúp giảm áp lực. Tuy vậy, đây vẫn chỉ là suy đoán.

Trong khi đó, bác sỹ phẫu thuật thần kinh Rakesh Singh cũng là người trực tiếp điều trị cho bà Shukla đã có lời giải thích ở góc độ khoa học. Trong quá trình thăm khám, bác sỹ phát hiện bệnh nhân có vết cắn ở chân. Đây là vết cắn của rắn hoặc loài côn trùng có nọc độc tấn công.

Lượng độc tố thần kinh ngấm vào máu khiến hệ thần kinh tê liệt, đồng tử giãn nở. Những triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với trạng thái "chết não". Cú xóc nảy trên xe do rơi xuống ổ gà đã tạo ra kích thích vật lý lên hệ thần kinh đang bị ức chế, vô tình đánh thức bệnh nhân.

Tuy nhiên, điều khiến bệnh nhân được cứu sống đó là phác đồ điều trị bằng huyết thanh để giải độc.

Sự cố hy hữu này đang làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trong đó bệnh viện tư nhân là nơi điều trị ban đầu của bà Shukla bị chỉ trích nặng nề vì nhiều người cho rằng các bác sỹ đã vội vàng kết luận bệnh nhân bị chết não và trả về nhà lo hậu sự.

Liên quan tới trường hợp của những bệnh nhân cận kề cửa tử hoặc tưởng đã tử vong bỗng tỉnh lại, từng xảy ra trên thế giới.

Trước đó vào tháng 11/2025, một phụ nữ ở Thái Lan khiến nhiều người sửng sốt khi bất ngờ cử động trong quan tài lúc được đưa tới khu vực hỏa táng.

Ông Pairat Soodthoop, quản lý hành chính và tài chính của chùa cho hay, người phụ nữ 65 tuổi bất ngờ sống lại trong quan tài khi được anh trai đưa từ tỉnh Phitsanulok đến nơi hỏa táng.

Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy tiếng gõ yếu từ bên trong quan tài. Sau đó, người nhà đã đưa người phụ nữ tới bệnh viện để kiểm tra.