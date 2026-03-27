Đằng sau khoảnh khắc cô dâu Hưng Yên xinh đẹp khóc, mẹ cười rạng rỡ gây sốt

Kết thúc hôn lễ tại nhà trai ở Nghệ An, đại gia đình của Thu Huyên lên chiếc xe khách 29 chỗ trở về quê nhà ở Hưng Yên. Trong khoảnh khắc chia tay bịn rịn, cô dâu xinh đẹp bật khóc nức nở vì xúc động. Ngồi trong ô tô, mẹ của Huyên lại nở nụ cười rạng rỡ qua ô cửa kính.

Khoảnh khắc biểu cảm đối lập của hai mẹ con được thợ chụp ảnh ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều lượt tương tác.

Khoảnh khắc đối lập của cô dâu Thu Huyên và mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đa số bình luận đều cho rằng, tâm trạng của người mẹ cho thấy niềm hạnh phúc khi chứng kiến con cái trưởng thành, yên bề gia thất và chính thức bắt đầu một cuộc sống mới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thu Huyên cho biết, bức ảnh được chụp trong đám cưới của cô và chồng là Hoàng Anh. Khoảnh khắc diễn ra trong vài giây được thợ chụp ảnh nhanh tay ghi lại trọn vẹn. Giữa hàng nghìn bức ảnh trong album ngày cưới, đây là phút giây khó quên với cô dâu - chú rể.

Thu Huyên kể, lúc chia tay gia đình bên ngoại, cô không kìm nén được xúc động, cảm xúc thời điểm đó rất khó diễn tả. Cô cảm thấy biết ơn vì được gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương cho đến ngày bước về nhà chồng.

"Tôi thương bố mẹ và gia đình phải vất vả đi đường xa để dự lễ kết hôn. Đang khóc, nhìn thấy nụ cười của mẹ, tôi cảm thấy như được động viên, an ủi", cô dâu chia sẻ.

Cô dâu Thu Huyên kết hôn sau 7 năm tìm hiểu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước một số ý kiến cho rằng người mẹ vui vì "trút được gánh nặng" khi con gái lấy chồng, Thu Huyên không đồng tình.

Theo cô, hai bên gia đình không thúc giục chuyện cưới xin. Sau quãng thời gian tìm hiểu đủ dài, chú rể Hoàng Anh là người chủ động, mong muốn cả hai sớm về chung một nhà để bắt đầu cuộc sống mới.

"Mẹ tôi không lo lắng hay yêu cầu phải cưới xin sớm như mọi người suy nghĩ", Thu Huyên nói thêm.

Trước khi lập gia đình, Thu Huyên và mẹ gắn bó như hai người bạn thân, luôn chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nhờ vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi, mẹ cô thường được con gái gọi đùa là "chị gái".

"Mẹ tôi là người dễ xúc động. Trước khi lên xe, mẹ không kìm nén được nước mắt. Tôi biết mẹ hạnh phúc vì nhìn thấy con cái đã khôn lớn sau bao nhiêu năm bộn bề lo toan", cô gái chia sẻ.

Khi bức ảnh được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, cuộc sống của vợ chồng Thu Huyên diễn ra bình thường. Nhận được tình cảm của mọi người, cô gái cảm thấy vui, xem đó là kỷ niệm đáng nhớ để bắt đầu hành trình mới của cuộc đời.

Thu Huyên và Hoàng Anh quen nhau tình cờ trong một bữa tiệc. Trước đó, hai người làm cùng một công ty nhưng khác ca nên ít tiếp xúc. Trong bữa tiệc, cặp đôi nói chuyện, hỏi thăm nhau rồi xin số điện thoại. Trải qua 3 tháng tìm hiểu, nhận thấy phù hợp, Thu Huyên và Hoàng Anh chính thức hẹn hò.

Trải qua 7 năm yêu nhau, năm nay, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Trong mắt của Thu Huyên, chồng sống tình cảm, ân cần, chiều vợ, luôn chia sẻ và thấu hiểu.

Cô dâu chụp cùng mẹ đẻ trong ngày cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù bằng tuổi nhau, cặp đôi hiếm khi xảy ra tranh cãi. Hoàng Anh luôn biết cân bằng giữa công việc và tình yêu, dành thời gian để yêu thương, quan tâm vợ. Bên cạnh đó, sự thấu hiểu và cảm thông cũng giúp họ giữ gìn một mối quan hệ bền chặt.

Sau đám cưới, Thu Huyên và chồng chưa có nhiều dự định cho tương lai. Cặp đôi cố gắng vun vén, tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc phía trước.