Sau ngày đi làm mệt mỏi, bố mẹ ở TPHCM sững người thấy tờ giấy trên mâm cơm

Gia đình là nền tảng của sự yêu thương

Với gia đình chị Đỗ Liên ở TPHCM, bữa cơm buổi tối rất quan trọng bởi đây là dịp cả nhà được quây quần sum họp sau một ngày làm việc vất vả. Chị thường có thói quen đợi chồng về nhà rồi cả gia đình dùng bữa. Nếu con nhỏ có lịch học thêm sẽ được ưu tiên ăn trước bố mẹ.

Tối 23/3, khi hai vợ chồng trở về, bước tới bàn ăn, cả hai sững người khi thấy mâm cơm được bày biện gọn gàng kèm theo tờ giấy nhỏ với những lời yêu thương của cậu con trai 8 tuổi.

Mâm cơm của con trai 8 tuổi dọn sẵn cho bố mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Con lên lớp sớm để ôn tiếng Anh với mấy đứa bạn. Con nấu cơm rồi, ba mẹ nhớ ăn nha. Con yêu ba mẹ", bé Đăng Khánh nhắn nhủ.

Mâm cơm được sắp xếp ngăn nắp với các món ăn cơ bản như thịt, trứng rán, canh rau luộc kèm thêm 2 chiếc bát xới cơm đầy đặn. Cậu bé không quên đặt 2 đôi đũa lên trên để bố mẹ tiện vào bữa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Liên cho biết rất xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của con trai nhỏ.

Trong mắt người mẹ, bé Đăng Khánh (tên ở nhà là Mèo) vốn là em bé sống tình cảm, biết quan sát và học hỏi theo nếp sinh hoạt của gia đình. Trước đó, con trai nhiều lần viết những lời tình cảm gửi bố mẹ và người thân, nhưng việc con tự nấu cơm và bày lên mâm là lần đầu tiên.

Người mẹ 9X cho biết, gia đình luôn duy trì thói quen gắn kết với nhau. Cho dù công việc bận rộn tới đâu, các thành viên luôn chờ nhau đông đủ mới bắt đầu bữa ăn. Vào những dịp quan trọng như sinh nhật, lễ Tết của bất cứ ai, không thành viên nào vắng mặt.

Gia đình nhỏ của chị Liên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình chị Liên có nhiều thế hệ sống hòa thuận. Ông bà, cha mẹ đều quan tâm yêu thương lẫn nhau. Vợ chồng chị chưa bao giờ từng to tiếng, cãi vã hay mâu thuẫn trước mặt con cái, luôn giữ hòa khí ấm áp trong nhà.

Chị Liên cho rằng, có lẽ từ nếp sinh hoạt này đã hình thành trong bé Đăng Khánh ý thức về sự gắn kết gia đình. Bé luôn cảm nhận rõ vai trò của gia đình cũng như sự hiện diện của từng thành viên.

Không chỉ quan tâm tới bố mẹ, bé Đăng Khánh còn hết lòng yêu thương em gái 16 tháng tuổi. Chị Liên quan sát, khi em bé còn nhỏ, Khánh chưa nhận thức rõ về sự hiện diện của em trong nhà. Nhưng khi em khoảng một tuổi, anh trai biết cách nhường nhịn, nói nhỏ cho em ngủ và trông em cẩn thận khi được mẹ giao việc.

"Nếu có ai la mắng em gái, Khánh khóc theo và giận luôn. Sau đó con nhắc nhở mọi người đừng giận em, nếu không con sẽ buồn", chị Liên vui vẻ chia sẻ một kỷ niệm vui trong nhà.

Ở tuổi lên 8 nhưng Khánh đã ý thức rõ vai trò làm anh. Bất cứ khi nào được bố mẹ đưa đi chơi, cậu bé luôn nhớ mua món đồ nào đó về làm quà cho em.

Không áp lực thành tích, chú trọng phát triển nhân cách

Trong quan điểm nuôi dạy con cái, chị Liên cho rằng, gia đình không đặt nặng vấn đề thành tích học tập. Thay vào đó, chị ưu tiên việc xây dựng nhân cách cho con và sự lễ phép.

Ngay từ khi bé vào lớp 1, chị hướng dẫn con làm những việc phù hợp với lứa tuổi. Chị trao đổi với con, nhỏ tuổi sẽ làm việc nhỏ. Hiện con đã biết làm một số việc nhà như hút bụi, tự thu dọn đồ cá nhân. Khi chị Liên vào bếp, con được học cách rửa rau, rửa trái cây, tham gia làm một số món như luộc rau, luộc trứng, rán trứng...

Bên cạnh đó, chị cũng rèn cho con thói quen tự lập trong sinh hoạt cá nhân như ăn xong tự dọn chén, thay đồ tự bỏ vào giỏ, lấy đồ ra phải tự xếp lại. Người mẹ cho rằng, việc bé chủ động bày biện mâm cơm cho bố mẹ phần lớn xuất phát từ sự quan sát và bắt chước thói quen trong gia đình.

Về chuyện học hành, người mẹ không ép con học nhiều, đề cao sự thoải mái và tự giác. Chị yêu cầu con chỉ cần học tốt những kiến thức cơ bản trên trường lớp. Nếu con thích học thêm, cha mẹ sẵn lòng đồng hành nhưng không gây áp lực về điểm số.

"Tôi không mong cầu con trở thành ông nọ bà kia hay phải đạt địa vị cao. Chỉ cần con biết sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân và gia đình", chị bộc bạch.