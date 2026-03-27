Lấy vợ ở Đà Nẵng, chú rể Quảng Ninh rước dâu bằng máy bay

Những ngày qua, clip ghi lại cảnh rước dâu bằng máy bay của chú rể ở Quảng Ninh và cô dâu Đà Nẵng đã thu hút gần 214.000 lượt xem, hơn 4.000 lượt thích trên mạng xã hội. Khoảnh khắc này được cô dâu chia sẻ với dòng chú thích: “Ở cái tuổi mọi người phân vân chọn qua cửa an ninh sân bay hay qua cửa lễ đường thì tôi chọn cả hai”.

Chú rể Xuân Tuyên và cô dâu Phương Dung tại lễ cưới (Ảnh: Phương Dung).

Trong clip, cô dâu tươi tắn với tà áo dài cưới đỏ, chú rể diện vest chỉn chu, cùng gia đình hai bên lên chuyến bay từ Đà Nẵng ra Quảng Ninh để tổ chức hôn lễ.

Theo tìm hiểu, cô dâu là chị Phương Dung (31 tuổi, trú, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng), chú rể là Xuân Tuyên (30 tuổi, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Khoảnh khắc chuẩn bị lên máy bay của đoàn rước dâu (Video: Phương Dung).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Dung cho hay, màn rước dâu diễn ra vào cuối năm 2025, lễ báo hỷ tại nhà gái diễn ra tháng 3 và clip được chị chia sẻ lên mạng xã hội thời gian gần đây.

Theo Phương Dung, nhà chị và chồng cách nhau gần 1.000km. Vì muốn đúng thời gian đẹp để cử hành hôn lễ nên hai bên gia đình chọn cách rước dâu bằng máy bay từ Đà Nẵng ra Quảng Ninh.

“Dù biết tốn kém nhưng rước dâu bằng máy bay là cách tốt nhất trong thời điểm đó, vừa nhanh vừa an toàn cho cả nhà. Trước đám cưới 2 tuần, vợ chồng tôi đặt vé máy bay. Bên nhà trai sẽ có 10 người, nhà gái có 10 người. Tổng chi phí đặt vé khoảng 40 triệu đồng”, Dung chia sẻ.

Đoàn ăn hỏi của nhà trai tiến vào nhà gái (Ảnh: Phương Dung).

Chị Dũng nhớ lại, ngày 28/11/2025, chú rể cùng đại diện nhà trai đến Đà Nẵng và vào nhà gái làm lễ ăn hỏi. Sáng hôm sau, lễ gia tiên được tổ chức tại nhà gái và đoàn đưa/đón dâu gồm 20 người đến thẳng sân bay Đà Nẵng để di chuyển ra Quảng Ninh về nhà trai làm đám cưới.

“Đoàn rước dâu hôm đó được mọi người xung quanh xin chụp ảnh lưu niệm khá nhiều. Vợ chồng tôi rất vui khi nhận được lời chúc phúc của các bạn nhân viên hãng bay và mọi người trên cùng chuyến bay”, chị Dung kể.

Chuyến bay cất cánh đúng giờ nên lịch trình di chuyển của đoàn rước dâu không bị xáo trộn. Chiều 29/11/2025, cả đoàn có mặt tại nhà trai để làm lễ thành hôn.

Cặp đôi ra thẳng sân bay về nhà trai sau khi làm lễ gia tiên tại nhà gái (Ảnh: Phương Dung).

“Đám cưới diễn ra suôn sẻ, ấm cúng và nhiều kỷ niệm. Riêng việc rước dâu bằng máy bay mọi người đều ủng hộ để chúng tôi có một khoảnh khắc khó quên nhất trong ngày đặc biệt của mình”, chị Dung chia sẻ.

Phương Dung thổ lộ thêm, chị và chồng quen nhau vào đầu năm 2025 khi làm chung một dự án công nghệ. Sau thời gian tìm hiểu, nhà trai đã chủ động sang chào hỏi gia đình nhà gái. Ban đầu, gia đình cô dâu lo lắng khi con gái quen người ở xa. Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc, hai bên quý mến nhau và tạo điều kiện để cặp đôi nên duyên vợ chồng.