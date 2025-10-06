Bé gái ở Ninh Bình bỏ nhà đi: Dấu vết ô tô và cuộc gọi khiến cả nhà vỡ oà

Từ lúc con gái Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 2009) bỏ nhà đi, vợ chồng chị Trịnh Thị Yến (sống ở xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình) gần như kiệt sức do tìm kiếm trong vô vọng.

Khoảng 15h ngày 5/10, gia đình nhận được cuộc gọi từ công an xã Yên Cường, cho biết đã tìm được Xuân Mai trên chuyến ô tô từ phía Bắc vào TPHCM.

Sau khi liên lạc với nhà xe, công an xã Yên Cường trao đổi với công an tại TPHCM kịp thời đón Xuân Mai, trước khi cô bé tiếp tục di chuyển sang địa phương khác.

Hình ảnh Xuân Mai khi được tìm thấy và đưa về trụ sở công an (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhận được cuộc gọi từ công an, tôi xúc động không nói nên lời. Hai vợ chồng không dám tin đó là sự thật. Suốt một đêm mất ngủ, tôi từng nghĩ đến tình huống xấu nhất là con gái bị người ta đưa ra nước ngoài", chị Yến chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Tối 5/10, chị Yến tức tốc đón taxi từ Ninh Bình lên Hà Nội, dự định bay chuyến cuối cùng trong ngày vào TPHCM. Do chuyến bay hết vé, chị phải vạ vật ở sân bay chờ đến 5h mới khởi hành.

Sau 3 tiếng di chuyển, chị gặp lại con gái tại nhà của người thân. Khoảnh khắc đoàn tụ, người mẹ không kìm nén được xúc động, bật khóc nức nở.

Trong khi đó, Xuân Mai giữ thái độ bình tĩnh. Với gương mặt hồn nhiên, bé gái vẫn tin tưởng người quen trên mạng, cho rằng mình không bị dụ dỗ hay lừa đảo.

Qua tìm hiểu, chị Yến được biết, một người ở miền Nam (quen bé qua mạng xã hội) đã đặt vé ô tô cho Xuân Mai đi từ ngã ba Cát Đằng vào TPHCM. Theo kế hoạch mà con chia sẻ, cô bé sẽ tiếp tục di chuyển xuống An Giang khu vực gần biên giới.

"Chúng tôi đang động viên để Xuân Mai ổn định tâm lý. Sau đó, gia đình sẽ tìm hiểu lai lịch người đã đặt vé, đề phòng trường hợp con bị dụ dỗ thêm lần nữa", chị nói.

Người mẹ cho biết, 2 ngày qua là khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong cuộc đời. Đến nay, tâm trạng chị đã ổn định hơn song chưa hết nỗi lo về tương lai của con gái.

"Tôi xin cảm ơn công an xã Yên Cường và công an tại TPHCM đã phối hợp tìm kiếm cháu Xuân Mai. Gia đình rất cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ thông tin của báo Dân trí và cộng đồng mạng trong những ngày qua", chị Yến bày tỏ.

Như Dân trí đã thông tin, cháu Xuân Mai tự ý đi khỏi nhà lúc 8h ngày 4/10. Cô bé nhờ bạn thân chở bằng xe máy tới ngã ba Cát Đằng (tỉnh Ninh Bình) rồi lên một ô tô khách.

Chờ mãi không thấy Xuân Mai về, gia đình đi tìm con khắp đường làng, cánh đồng trong vô vọng. Người mẹ nhiều lần gọi điện và nhắn tin, cô bé không hồi đáp.

Xuân Mai kém nhanh nhẹn hơn các bạn bè cùng trang lứa. Sau khi học xong cấp 2, cô bé nghỉ học, ở nhà phụ giúp bố mẹ.

Theo chị Yến, cách đây 1 tháng, cháu tiết lộ có quen một cô gái ở miền Nam qua mạng xã hội. Lo Xuân Mai nhẹ dạ cả tin, chị nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo.

"Cháu từng thổ lộ muốn làm quen bạn trên mạng. Sợ con nghĩ quẩn, tôi không ngăn cản. Gia đình khuyên cháu nên đợi đến 18 tuổi, khi đó cũng chưa muộn", chị nói.

Bố mẹ cần bình tĩnh khi con tự ý bỏ nhà ra đi

Thời gian qua, có nhiều vụ việc các bé trai và bé gái bị người quen trên mạng xã hội dụ dỗ rời nhà mà không hỏi ý kiến bố mẹ. Khi xảy ra tình huống này, phụ huynh phải giữ bình tĩnh để việc tìm kiếm các bé được thuận lợi.

Chị Thuỳ Dương (sống ở Hà Nội) - mẹ của một bé gái từng bị người lạ dụ dỗ - cho rằng, khi con mất tích, bố mẹ phải bình tĩnh, do đau buồn hay khóc lóc không giải quyết được vấn đề. Các thông tin về thời gian, địa điểm liên quan đến sự việc cần được cập nhật chính xác giúp truy xuất hình ảnh từ camera và nhận diện con dễ dàng hơn.

Theo chị Dương, phụ huynh cần trình báo sớm với công an và phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành xác minh, điều tra các thông tin một cách kịp thời.

Ngoài đăng tải thông tin trong các hội nhóm, truyền thông sự việc qua kênh báo chí sẽ giúp lan tỏa rộng rãi. Phụ huynh lưu ý không sử dụng các biện pháp mê tín dị đoan, thiếu căn cứ.

Thượng tá - Tiến sĩ Tội phạm học Đào Trung Hiếu - cho rằng phụ huynh không nên chỉ dạy con “đừng tin người lạ” bởi đôi khi, chính người thân quen - hoặc người được cho là “có thẩm quyền” - lại bị lợi dụng hình ảnh để thực hiện chiêu lừa đảo.

Thay vì cấm đoán, chúng ta cần thay đổi chiến lược tiếp cận. Học sinh cần được học về kỹ năng số, kỹ năng ứng phó tình huống, kỹ năng pháp lý cơ bản. Có thể dạy các em qua tình huống mô phỏng thực tế: Nếu có người gọi điện nói con phạm tội, con nên làm gì? Nếu có người yêu cầu ra khách sạn một mình, con có quyền từ chối không?.

Ông Hiếu khuyên, mỗi ngày hãy dành thời gian quan tâm con và hỏi: “Con thấy gì hôm nay trên mạng?”, “Nếu con gặp người lạ nhắn tin sẽ xử lý thế nào?”. Hãy chia sẻ những câu chuyện ngoài xã hội để con hình dung được rằng thế giới không toàn màu hồng.

“Gia đình cũng cần tạo ra một “kênh nóng” giữa bố mẹ và con cái, nơi trẻ có thể cầu cứu mà không sợ bị quát mắng. Một đứa trẻ biết yêu bản thân, hiểu rằng mình luôn có người ở phía sau, sẽ không dễ bị điều khiển”, vị chuyên gia này nói.