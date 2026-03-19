Ăn nhầm chiếc đũa 12cm, người đàn ông Trung Quốc chịu đựng trong 8 năm

Người đàn ông này họ Vương, được điều trị tại Bệnh viện Trung tâm Thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc) vào đầu tháng 3. Câu chuyện của ông nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ tại nước này.

Theo lời ông kể, sự việc xảy ra cách đây 8 năm, khi ông Vương vô tình nuốt phải chiếc đũa kim loại trong lúc ăn và uống rượu. Điều khiến nhiều người khó hiểu là làm thế nào ông có thể nuốt trôi một vật dài tới 12cm.

Thời điểm đó, ông chỉ cảm thấy đau nhưng không gặp khó khăn về hô hấp. Khi đi khám, các bác sĩ từng đề xuất phẫu thuật mở một bên cổ để lấy dị vật ra ngoài. Tuy nhiên, ông Vương đã từ chối và quyết định “sống chung” với chiếc đũa.

Ảnh chụp X-quang cho thấy vật thể kim loại mắc kẹt trong cổ họng người đàn ông (Ảnh: South China Morning Post).

Trong nhiều năm sau đó, do thường xuyên uống rượu, người đàn ông này đôi lúc vẫn cảm thấy vướng và khó chịu ở cổ. Tuy nhiên, ông nghĩ đó chỉ là ảnh hưởng của rượu bia nên cố gắng chịu đựng, không đi khám.

Vài tuần trước khi nhập viện, tình trạng của ông Vương bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Ông liên tục bị đau mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, đặc biệt đau hơn khi nuốt thức ăn. Cơn đau chỉ giảm bớt sau khi nghỉ ngơi.

Cảm thấy lo lắng, ông đã quay lại bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ Huang Weipeng cho biết ông rất ngỡ ngàng: “Ban đầu tôi tưởng dị vật mới mắc gần đây, nhưng bệnh nhân nói nó đã ở đó suốt 8 năm”.

Kết quả kiểm tra cho thấy chiếc đũa kim loại nằm ở vùng vòm miệng mềm trong cổ họng. May mắn là niêm mạc xung quanh không bị tổn thương nghiêm trọng, các cơ quan liên quan không bị xô lệch và dây thanh quản vẫn hoạt động bình thường.

Chiếc đũa 12cm được lấy ra khỏi cổ họng của ông Vương (Ảnh: South China Morning Post).

Do bệnh nhân không đồng ý phẫu thuật rạch cổ, các bác sĩ đã lựa chọn phương án can thiệp xâm lấn tối thiểu, đưa dụng cụ qua đường miệng để lấy dị vật. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, chỉ có một lượng máu chảy rất nhỏ.

Cuối cùng, chiếc đũa kim loại dài 12cm đã được lấy ra thành công. Sau vài ngày theo dõi, ông Vương hồi phục tốt và được xuất viện.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn tại nước này. Nhiều người không giấu nổi sự kinh ngạc. Một người để lại bình luận: “Dài 12cm, làm sao ông ấy có thể chịu đựng suốt từng ấy năm?”. Một số người khác bày tỏ khi nghe câu chuyện, họ đã cảm thấy “đau đớn thay”.

Thực tế, những trường hợp nuốt phải dị vật kỳ lạ luôn thu hút sự quan tâm lớn. Trước đó, một người đàn ông 64 tuổi ở tỉnh An Huy cũng từng gây chú ý khi phải phẫu thuật lấy chiếc bàn chải đánh răng nằm trong dạ dày suốt 52 năm - dị vật mà ông vô tình nuốt phải từ nhỏ nhưng giấu kín vì sợ bị cha mẹ trách mắng.