Ngậm ngùi bỏ số điện thoại gắn bó gần thập kỷ vì vướng xác thực sinh trắc

Xác thực thuê bao sinh trắc học (Ảnh: Trung Nam).

Dù đã sử dụng số điện thoại liên tục trong thời gian dài, không ít người đang đứng trước nguy cơ phải bỏ SIM vì không thể hoàn tất thủ tục xác thực sinh trắc học.

Anh Xuân Phúc (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) là một trong những trường hợp điển hình: "Tôi gắn bó với số điện thoại hiện tại từ khi bắt đầu lên đại học và cứ nghĩ thông tin cá nhân đã được cập nhật đầy đủ.

Thời điểm mua SIM, tôi đã cung cấp căn cước công dân và được nhân viên chụp ảnh chân dung tại chỗ. Thậm chí, cách đây hơn 1 năm, tôi còn đăng ký dịch vụ trả sau để sử dụng. Tuy nhiên, khi Thông tư 08 được ban hành, tôi mới biết không thể xác thực sinh trắc học do không phải chính chủ".

Theo anh Xuân Phúc, khi ra cửa hàng nhà mạng để hỗ trợ thực hiện sang tên và xác thực sinh trắc học, anh đã không thể thực hiện việc chuyển đổi.

"Nhân viên nhà mạng cho biết, để chuyển đổi chủ sở hữu, tôi bắt buộc phải có sự hiện diện của cả người đứng tên cũ và người đang sử dụng tại điểm giao dịch. Nhưng tôi hoàn toàn không biết người đứng tên kia là ai, phía nhà mạng cũng không thể cung cấp thông tin liên hệ của chủ cũ", anh Xuân Phúc than thở.

Đáng chú ý, số điện thoại hiện tại của anh Xuân Phúc đang dùng để đăng ký tài khoản mạng xã hội, ngân hàng, ví điện tử và rất quan trọng trong công việc.

Tình cảnh của anh Xuân Phúc không phải cá biệt. Trên các hội nhóm mạng xã hội, hàng loạt người dùng cũng phản ánh tình trạng tương tự. Nhiều thuê bao được mua từ các đại lý lẻ dưới dạng "SIM kích hoạt sẵn" từ nhiều năm trước, nay trở thành nút thắt không thể tháo gỡ khi quy định về xác thực sinh trắc học được siết chặt.

Việc các nhà mạng bắt đầu khóa các thuê bao chưa xác thực sinh trắc học đã tạo ra tâm lý lo lắng cho người dùng. Trong khi các thủ tục từ nhà mạng đang gây không ít rắc rối cho người dùng chưa chuyển đổi thông tin chính chủ, thì trên không gian mạng, các dịch vụ "vượt rào" lại nở rộ.

Không ít các hội nhóm đăng tải việc hỗ trợ chuyển đổi SIM chính chủ cho người dùng mà không cần phải có thông tin thuê bao cũ. Những dịch vụ này thường yêu cầu người dùng cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, ảnh chân dung và danh sách các số điện thoại thường xuyên liên lạc để thực hiện thay đổi thông tin trên hệ thống.

Sự xuất hiện của các dịch vụ này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân mà còn đặt ra câu hỏi về lỗ hổng trong quản lý nội bộ của các nhà mạng hoặc các đại lý ủy quyền.

Nhiều người vì quá cần giữ lại số điện thoại đã gắn bó lâu năm, chứa đựng nhiều liên lạc quan trọng trong công việc, đôi khi chấp nhận rủi ro để tìm đến những giải pháp không chính thống.

Mục tiêu của Thông tư 08 và việc xác thực sinh trắc học là hoàn toàn đúng đắn nhằm xóa sổ SIM rác, ngăn chặn vấn nạn lừa đảo qua điện thoại vốn đang gây nhức nhối xã hội.

Theo các chuyên gia công nghệ, thực tế triển khai cho thấy cần có những cơ chế đặc thù cho các thuê bao đã sử dụng lâu năm nhưng gặp vướng mắc về chủ sở hữu cũ.

Hiện nay, nhiều người dùng kỳ vọng các cơ quan chức năng và nhà mạng sẽ có giải pháp linh hoạt hơn, chẳng hạn như cho phép người dùng chứng minh quyền sở hữu thông qua quá trình sử dụng thực tế (danh sách cuộc gọi, lịch sử nạp tiền, các dịch vụ liên kết ngân hàng...) thay vì chỉ dựa vào sự hiện diện của chủ cũ - điều gần như bất khả thi trong nhiều trường hợp.

Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi!