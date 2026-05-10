Motchill, Phimmoi sập sau làn sóng truy quét, người trẻ dần rời web lậu

Sau chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các nền tảng cung cấp nội dung số trái phép, hàng loạt website phim lậu quen thuộc với giới trẻ đồng loạt ngừng hoạt động.

Với nhiều người dùng trẻ, đây không chỉ là sự biến mất của những địa chỉ xem phim quen thuộc, mà còn đánh dấu sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng nội dung số.

Từng xem phim lậu vì “tiện và miễn phí”

Khoảng 20h ngày 9/5, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh các website xem phim quen thuộc không thể truy cập hoặc hiển thị thông báo dừng hoạt động. Những cái tên như “Motchill”, “Phimmoi” từng gắn với thói quen xem phim trực tuyến của không ít người trẻ suốt nhiều năm qua.

Bùi Thu Hương (23 tuổi, Quảng Ninh) cho biết trước đây cô thường xuyên xem phim trên các website miễn phí vì sự tiện lợi.

“Trước mình cũng hay xem web lậu, khi ngồi ăn cơm hay mở laptop ra xem. Ngày xưa xem các web quen như Motchill, Phimmoi”, Hương nói.

Bùi Thu Hương từng xem phim trên web lậu vì sự tiện lợi, nhưng dần từ bỏ do chất lượng kém và nhiều quảng cáo gây khó chịu (Ảnh: NVCC)

Theo Hương, ưu điểm lớn nhất của các website này là “phim gì cũng có”, người xem không cần đăng ký nhiều nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, trải nghiệm sử dụng không thực sự thoải mái.

“Chất lượng phim khá kém, nhiều đoạn bị mờ. Quảng cáo tài xỉu, cá độ trá hình cũng xuất hiện nhiều khiến trải nghiệm xem phim của mình khá khó chịu”, cô chia sẻ.

Cùng từng có thói quen xem phim trên các website miễn phí, Cẩm Phương (23 tuổi, Hà Nội) cho biết cô từng xem phim lậu vì chưa biết nhiều đến các nền tảng trực tuyến chính hãng.

“Web lậu thường tổng hợp đủ phim từ nhiều nền tảng nên khá tiện. Mình không cần mua nhiều tài khoản chỉ để xem một vài bộ phim”, Phương nói.

Nhiều website phim lậu xuất hiện dày đặc quảng cáo cờ bạc, tài xỉu gây khó chịu cho người xem (Ảnh: chụp màn hình).

Dù vậy, Phương cho rằng trải nghiệm xem phim trên các website này tồn tại nhiều bất cập như phụ đề sơ sài, chất lượng hình ảnh thấp và quảng cáo phản cảm.

“Có những lúc mở phim ở nơi đông người mà quảng cáo nhạy cảm hiện lên, rất ngại”, cô kể.

Thực tế, việc xem phim trên các website miễn phí từng là lựa chọn phổ biến với nhiều bạn trẻ, đặc biệt trong giai đoạn các nền tảng xem phim trực tuyến chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam hoặc chi phí sử dụng còn cao so với khả năng chi trả của sinh viên, người mới đi làm.

Dần chuyển sang nền tảng chính hãng

Sau nhiều năm sử dụng website miễn phí, cả Hương và Phương đều cho biết đã chuyển sang xem phim trên các nền tảng có bản quyền.

Hương hiện sử dụng một nền tảng xem phim trực tuyến, cô "share" (chia sẻ) tài khoản với bạn bè để giảm chi phí.

“Mình đã chuyển sang xem phim trên các nền tảng chính hãng được một thời gian. Chất lượng hình ảnh full HD rõ nét hơn, có thể xem tiện lợi trên cả điện thoại và máy tính. Một tài khoản gói gia đình có thể chia sẻ cho nhiều người nên tính ra mỗi tháng mình chỉ mất khoảng 65.000 đồng”, Hương nói.

Hương cho biết cô chuyển sang xem phim trên nền tảng chính hãng vì chất lượng ổn định, ít quảng cáo và chi phí có thể chia sẻ cùng bạn bè (Ảnh: NVCC)

Theo Hương, trải nghiệm ổn định, ít quảng cáo và có tài khoản cá nhân riêng là những lý do khiến cô duy trì việc sử dụng nền tảng chính hãng. Tuy nhiên, cô cho rằng một số phim cũ hoặc phim thuộc nền tảng khác vẫn chưa có đầy đủ trên nền tảng mình đang dùng.

Trong khi đó, Cẩm Phương cho biết cô từng mua tài khoản giá rẻ qua bên thứ ba trước khi chuyển sang sử dụng tài khoản chính hãng hoàn toàn.

“Lúc đầu mình không biết cách đăng ký tài khoản chính hãng nên thường mua lại tài khoản dùng chung cho rẻ. Nhưng mỗi lần đăng nhập lại phải xin mã xác nhận từ chủ tài khoản nên khá bất tiện. Đôi khi, tài khoản còn bị tự động đăng xuất vì có quá nhiều thiết bị sử dụng cùng lúc”, Phương chia sẻ.

Sau đó, cô quyết định tự trả phí cho tài khoản cá nhân để chủ động hơn trong quá trình sử dụng.

“Mình mê xem phim nên thấy việc bỏ thêm một khoản tiền mỗi tháng cũng hợp lý. Có tháng không xem nhiều thì hơi tiếc một chút thôi”, cô nói.

Theo Phương, khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở việc nội dung bị phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau. Nếu đăng ký nhiều nền tảng cùng lúc thì chi phí cũng khá cao.

Dù vậy, Phương khẳng định cô ủng hộ việc bảo vệ bản quyền nội dung số và đã ngừng xem phim lậu từ lâu.

“Tôi nghĩ việc trả phí cho nội dung cũng là cách tôn trọng công sức của nhà sản xuất”, Phương nói.

Việc hàng loạt website phim lậu đồng loạt đóng cửa đang tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với không ít người trẻ, đây cũng là thời điểm họ dần thay đổi thói quen xem phim, từ lựa chọn miễn phí sang ưu tiên trải nghiệm ổn định và các nền tảng có bản quyền.