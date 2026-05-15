Thêm bằng chứng về màu sắc mới trên iPhone 18 Pro Max

Theo đó, dòng sản phẩm iPhone 18 Pro sẽ được bổ sung một phiên bản màu sắc hoàn toàn mới có tên Dark Cherry. Đây sẽ là phiên bản màu sắc kế nhiệm cho Desert Titanium và Cosmic Orange trên những thế hệ máy Pro trước đó.

Bốn phiên bản màu sắc mới trên iPhone 18 Pro Max (Ảnh: PhoneArena).

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những thông tin về việc Apple phát triển một chiếc iPhone 18 Pro Max màu đỏ. Phiên bản này được mô tả là màu đỏ rượu vang đậm, không phải màu đỏ tươi kiểu nước ép trái cây.

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Trang The Elec cho biết bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị màn hình OLED mới với công nghệ LTPO+. Công nghệ LTPO+ cho phép nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, từ đó kéo dài thời lượng sử dụng pin.

Bên cạnh đó, màn hình cũng sẽ được cải thiện khả năng điều chỉnh độ sáng, đặc biệt là trong môi trường thiếu sáng.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ ra mắt vào tháng 9 (Ảnh: PhoneArena).

Báo cáo từ chuỗi cung ứng cho biết các tấm nền trên iPhone 18 Pro sẽ được sản xuất bởi đối tác Samsung và LG. Trong khi đó, BOE được cho là đã không vượt qua yêu cầu của Apple.

Theo MacRumors, khu vực Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được thu gọn. Cải tiến này đã nằm trong lộ trình phát triển sản phẩm của Apple từ nhiều năm trước.

"Apple muốn thu nhỏ kích thước của Dynamic Island trước khi tiến tới một thiết bị có màn hình tràn viền hoàn toàn. Theo đó, hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID và camera trước đều sẽ được tích hợp bên dưới màn hình", nguồn tin này cho biết.