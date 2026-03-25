vivo V70 hỗ trợ camera ZEISS, giá từ 18 triệu đồng

Mẫu smartphone vivo V70 vừa trình làng, gây ấn tượng với khung hợp kim nhôm chuẩn hàng không, mang lại sự chắc chắn và sang trọng. Mặt lưng của thiết bị được trang bị kính AG, có khả năng chống bám vân tay và trầy xước hiệu quả.

Đặc biệt, phiên bản màu Golden Hour tạo điểm nhấn với hiệu ứng ánh hoàng hôn độc đáo.

Điểm đáng chú ý của vivo V70 nằm ở cụm camera hợp tác cùng ZEISS. Hệ thống này gồm camera tele 50MP, camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera trước 50MP hỗ trợ lấy nét tự động, phục vụ nhiều nhu cầu chụp ảnh khác nhau.

Về hiệu năng, vivo V70 được trang bị bộ xử lý Snapdragon 7 Gen 4, đi kèm tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Máy tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi nhằm duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình sử dụng.

Thiết bị sở hữu màn hình OLED 6,59 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Máy cũng được trang bị cảm biến vân tay siêu âm 3D thế hệ 2 và đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69. Viên pin dung lượng 6.500mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W.

Trong khi đó, phiên bản vivo V70 FE hướng đến nhóm người dùng ưu tiên thời lượng pin và nhu cầu sử dụng cơ bản. Máy được trang bị pin 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W. Theo công bố của nhà sản xuất, thiết bị có độ dày 7,59mm và trọng lượng khoảng 200g.

vivo V70 FE sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo, màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K và hệ thống loa kép. Máy cũng đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69.

Cả vivo V70 và V70 FE đều vận hành trên nền tảng OriginOS 6, tích hợp một số tính năng như tìm kiếm AI, phụ đề AI, chuyển dữ liệu và bộ công cụ văn phòng.