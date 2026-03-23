“Phóng viên suýt trúng tên lửa khi đang đưa tin” là video nổi bật tuần qua

Khoảnh khắc phóng viên suýt bị trúng tên lửa khi đang đưa tin tại Li-băng

Ngày 19/3, phóng viên Steve Sweeney của hãng tin RT (Nga), khi đang đưa tin về các cuộc không kích của Israel nhằm vào miền nam Li-băng, đã suýt trúng tên lửa.

Video ghi tại hiện trường cho thấy một quả tên lửa phát nổ ngay sát vị trí Sweeney đang tác nghiệp. Chỉ một giây trước đó, phóng viên này nghe thấy tiếng tên lửa lao đến và lập tức bỏ chạy.

Vụ nổ khiến Sweeney và người quay phim bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Khoảnh khắc phóng viên suýt bị trúng tên lửa khi đang đưa tin tại Li-băng (Video: RT).

Chiến sĩ Cảnh sát Giao thông mở đường, hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện

Khi được người nhà bệnh nhân đề nghị giúp đỡ, một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông tại TPHCM đã lập tức sử dụng xe chuyên dụng, bật đèn ưu tiên để mở đường, giúp đưa người bệnh đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Chiến sĩ CSGT nhận nhiều lời khen ngợi sau khi đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội.

Chiến sĩ Cảnh sát Giao thông mở đường, hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện (Video: HKN).

Robot hình người của Trung Quốc bị ngã khi đang múa ba lê

Trong khi đang thực hiện động tác múa ba lê đầy uyển chuyển, robot hình người do công ty Unitree của Trung Quốc phát triển đã bất ngờ bị mất thăng bằng và ngã xuống, khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười.

Robot hình người của Trung Quốc bị ngã khi đang múa ba lê (Video: Weibo).

Đặt than trực tiếp trên nền bê tông để nướng đồ suýt dẫn đến tai nạn

Một gia đình đã đặt bếp than trực tiếp trên nền bê tông để nướng đồ. Nhiệt độ cao từ lò nướng đã khiến sàn bê tông bị giãn nở, gây ra vụ nổ, suýt dẫn đến tai nạn nguy hiểm.

Đoạn video được xem là một lời cảnh báo cho mọi người.

Đặt than trực tiếp trên nền bê tông để nướng đồ suýt dẫn đến tai nạn (Video: TikTok).

Cậu bé vứt xe đạp bỏ chạy vì sợ bị bắt cóc

Khi thấy chiếc ô tô bất ngờ dừng lại gần mình, cậu bé đã hốt hoảng vứt bỏ xe đạp để nhanh chóng chạy vào nhà. Khi nhận ra chiếc ô tô chỉ đang chuẩn bị quay đầu, cậu bé mới an tâm dắt xe đạp vào nhà. Nhiều cư dân mạng đã khen ngợi cậu bé về sự đề cao cảnh giác.

Cậu bé vứt xe đạp bỏ chạy vì sợ bị bắt cóc (Video: NLDM).

Khán giả hoảng loạn khi chứng kiến nghệ sĩ xiếc bị ngã từ trên cao

Một vụ tai nạn đã xảy ra tại buổi trình diễn xiếc ở vùng nông thôn tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), khi một nghệ sĩ xiếc đã bị tuột tay và ngã xuống từ trên cao trong màn trình diễn đu dây mạo hiểm.

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy nữ nghệ sĩ đang biểu diễn trên vòng treo cách mặt đất nhiều mét, nhưng bất ngờ bị tuột tay và rơi xuống từ trên cao. Tình huống bất ngờ xảy ra khiến khán giả hét lên hoảng loạn. Nạn nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng may mắn chỉ bị gãy chân, không nguy hiểm đến tính mạng.

Khán giả hoảng loạn khi nghệ sĩ xiếc bị ngã từ trên cao (Video: Weibo).

Thót tim khoảnh khắc người phụ nữ suýt rơi xuống vách đá cheo leo

Đoạn video do Cecilia Sopena Espa chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc cô suýt rơi xuống vách đá cheo leo khi đạp xe trên lối mòn ven biển tại thành phố Cartagena, Tây Ban Nha.

Hình ảnh từ camera 360 độ gắn trên xe cho thấy, khi dừng lại để chào chú chó cưng, Espa bất ngờ mất thăng bằng, khiến cả người và xe trượt về phía mép vực dựng đứng.

Trong tình huống nguy hiểm, cô kịp bám vào vách đá, tránh được cú rơi có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo truyền thông địa phương, Cartagena nổi tiếng với các cung đường ven biển đẹp nhưng hẹp và gồ ghề, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người đi xe đạp và người chạy bộ.

Thót tim khoảnh khắc người phụ nữ suýt rơi xuống vách đá cheo leo (Video: Instagram).

Người phụ nữ suýt trả giá đắt vì đeo tai nghe và dùng điện thoại khi đi bộ

Camera giám sát tại một trạm tàu điện ở thành phố Kayseri (Thổ Nhĩ Kỳ) đã ghi lại được khoảnh khắc một người phụ nữ đi bộ băng qua đường sắt, nhưng người này đeo tai nghe và dùng điện thoại nên không hay biết đoàn tàu đang lao đến.

May mắn, một nhân viên bảo vệ của nhà ga đã kịp thời phát hiện tình huống, kéo người phụ nữ trở lại sân ga trước khi bị đoàn tàu tông trúng.

Người phụ nữ suýt trả giá đắt vì đeo tai nghe và dùng điện thoại khi đi bộ (Video: Instagram).

Người đàn ông phản ứng nhanh, cứu bé gái treo lơ lửng ngoài cửa sổ xe buýt

Camera giám sát tại một giao lộ ở thành phố Trương Gia Giới (Trung Quốc) đã ghi lại khoảnh khắc bé gái bất ngờ rơi ra khỏi cửa sổ một chiếc xe buýt đang di chuyển. Một người bạn ngồi cạnh đã chụp kịp chân khiến bé gái này bị treo lơ lửng bên ngoài xe buýt hết sức nguy hiểm.

Vào thời điểm này, Ngô Thăng Trạch, một sĩ quan cảnh sát trên đường đi làm, đã lập tức vứt bỏ chiếc xe điện của mình, lao đến hét lớn yêu cầu tài xế xe buýt dừng lại, đồng thời đẩy bé gái vào trong xe buýt.

Hành động kịp thời của cảnh sát Ngô đã giúp bé gái tránh được một tai nạn nguy hiểm.