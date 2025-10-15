Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia dẫn đầu công nghệ 5G

Ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech cùng đại diện Qualcomm tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Thông tin được công bố tại hội thảo quốc tế Open RAN Connect 2025 do Viettel tổ chức vào sáng 15/10.

Cụ thể, báo cáo uy tín Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions 2025 chỉ ra, Viettel High Tech là doanh nghiệp duy nhất tại Đông Nam Á được vinh danh trong báo cáo, được xếp vào nhóm "Doanh nghiệp có thế mạnh chuyên biệt".

Sự công nhận này không chỉ là thành tựu của riêng Viettel mà còn là minh chứng cho khát vọng và năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam.

Các chuyên gia của Gartner đã tiến hành đánh giá độc lập, toàn diện dựa trên hai tiêu chí khắt khe là "độ hoàn thiện tầm nhìn" và "khả năng thực thi".

Vị thế này khẳng định vai trò tiên phong của Viettel trong việc thương mại hóa thành công trạm gốc 5G Open RAN dựa trên nền tảng chipset ASIC (vi mạch tích hợp chuyên dụng) với năng lực triển khai quy mô lớn đã được chứng minh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Vũ Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định: “Viettel là nhà mạng đầu tiên trên thế giới triển khai 5G Open RAN đạt chất lượng tương đương các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng cao nhất phục vụ các nhà khai thác viễn thông di động toàn cầu”.

Viettel cho biết, trong năm nay công ty sẽ triển khai 2.500 trạm 5G (hiện đã hoàn thành 2.300 trạm) tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Ninh Bình, Gia Lai, Lâm Đồng... Các thiết bị này đã chứng minh hiệu năng tối ưu, đặc biệt là khả năng tiết kiệm năng lượng lên tới 24% so với các thiết bị cùng loại.

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech, sau hơn 10 năm đầu tư nghiên cứu, nỗ lực của Viettel lần đầu tiên được một tổ chức uy tín toàn cầu như Gartner công nhận.

Ông khẳng định đây là yếu tố then chốt để Việt Nam làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và bán dẫn, đặt nền tảng vững chắc để Viettel mở rộng thị phần toàn cầu.

Trong năm nay, Viettel đã triển khai 2.500 trạm 5G tại nhiều tỉnh thành trên cả nước (Ảnh: Trung Nam).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin (Bộ Khoa học Công nghệ) nhấn mạnh, 5G đã được xác định là sản phẩm công nghệ chiến lược từ năm 2019 với mục tiêu Việt Nam phải làm chủ việc thiết kế, nghiên cứu và sản xuất.

Ông Lịch cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu này, Luật Công nghiệp công nghệ số đã được Quốc hội thông qua, xác định đây là ngành công nghiệp nền tảng và tạo ra các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội.

Cụ thể, các dự án chiến lược về 5G với vốn đầu tư chỉ từ 6.000 tỷ đồng sẽ được hưởng mức thuế suất 5% trong 37 năm, miễn thuế 6 năm và giảm 50% trong 13 năm tiếp theo.

Các chính sách này còn bao gồm miễn toàn bộ thuế đất, thuế mặt nước và miễn thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực chất lượng cao trong 5 năm. Đây là những ưu đãi đầu tư đặc thù, vốn chỉ áp dụng cho các ngành khác có quy mô vốn từ 30.000 tỷ đồng trở lên.

"Các bạn đã chứng minh rằng người Việt Nam có thể làm chủ những công nghệ khó, phức tạp ở trình độ cao và đưa sản phẩm Make in Vietnam ra thế giới", Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch biểu dương.

Tại sự kiện, ông Akash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Vận hành Toàn cầu của Qualcomm đã chúc mừng Viettel triển khai thương mại thành công mạng 5G Open RAN quy mô lớn hơn 2.300 trạm phát sóng và nhấn mạnh đây là mạng O-RAN thương mại đầu tiên trên thế giới sử dụng nền tảng 5G RAN của Qualcomm.

Ông cho biết Qualcomm và Viettel chia sẻ chung tầm nhìn về một nền tảng kết nối 5G mở và linh hoạt, mang lại ba lợi ích then chốt: Tính linh hoạt cho nhà mạng, hiệu quả chi phí nhờ kiến trúc module và thúc đẩy đổi mới khi giảm rào cản gia nhập.

Sự kết hợp giữa các thiết bị vô tuyến (RU) và phân tán (DU) do Viettel tự phát triển cùng nền tảng của Qualcomm đã tạo ra một mạng lưới có hiệu năng sánh ngang kiến trúc truyền thống.