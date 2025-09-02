5G Viettel thông suốt phục vụ lễ diễu binh, diễu hành và chuỗi sự kiện 2/9

Với nỗ lực không ngừng, các kỹ sư Viettel liên tục nghiên cứu, điều chỉnh phương án để chất lượng mạng ngày càng cải thiện vượt trội sau mỗi buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh và buổi lễ chính thức của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mục tiêu cao nhất của Viettel là bảo đảm mạng 5G vận hành ổn định, thông suốt trong suốt lễ diễu binh - diễu hành và toàn bộ các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Nhờ mạng 5G phủ sóng rộng khắp, người dân và du khách có thể an tâm kết nối, chia sẻ trọn vẹn không khí lịch sử ngay tại hiện trường.

Người dân dùng mạng 5G Viettel để theo dõi lộ trình đoàn diễu binh (Ảnh: Bảo Chung).

Đại diện Viettel cho biết, chất lượng dịch vụ di động Viettel trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và buổi lễ chính thức đều đạt kết quả xuất sắc. Sau mỗi buổi hợp luyện, các kỹ sư Viettel đều đưa ra những phân tích kỹ lưỡng và điều chỉnh phương án để chất lượng mạng được cải thiện vượt trội hơn ngày tập luyện trước. Kết quả cho thấy tốc độ mạng 4G, 5G tăng 1,5 lần so với các ngày trước đó, vùng phủ được tối ưu theo phạm vi nhỏ để đem đến trải nghiệm mượt mà nhất cho khách hàng.

Các kỹ sư Viettel liên tục tối ưu phương án qua mỗi buổi hợp luyện giúp tốc độ 4G, 5G cải thiện rõ rệt (Ảnh: Lê Minh Sơn).

Sau buổi hợp luyện ngày 21/8, hơn 100 trạm được điều chỉnh góc anten để tối ưu vùng phủ; ngày 24/8, Viettel đã bổ sung 5 trạm tại Quảng trường Ba Đình và 2 trạm khu vực Liễu Giai. Sơ duyệt ngày 27/8, trạm BTS tại Lê Duẩn được bổ sung lắp đặt, đồng thời nâng cấp cấu hình, bổ sung tài nguyên 50 trạm dọc các tuyến Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Tràng Thi. Những bổ sung này góp phần bảo đảm đường truyền 5G luôn ổn định ngay cả trong thời điểm tập trung đông người nhất.

Cùng với các biện pháp kỹ thuật, hơn 1.000 nhân sự Viettel có mặt tại vị trí trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau như trực tại trạm BTS, điều hành mạng lưới, giám sát chất lượng mạng, vận hành trạm BTS, điều hành mạng lưới và xử lý sự cố. Đây là lực lượng hậu cần công nghệ quan trọng, góp phần giữ vững chất lượng mạng 5G trong mọi thời khắc của lễ diễu binh - diễu hành.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng làm chủ công nghệ và tinh thần phục vụ cao, mạng lưới Viettel đã sẵn sàng bảo đảm thông suốt, ổn định, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dân trong ngày hội lớn của non sông. Việc duy trì tốc độ cao, độ trễ thấp của mạng 5G giúp người dân thoải mái livestream, chia sẻ trực tiếp, lan tỏa không khí hào hùng của ngày lễ tới hàng triệu người.

Người dân dùng mạng 5G Viettel để theo dõi lộ trình đoàn diễu binh (Ảnh: Bảo Chung).

Trước đó, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đã triển khai kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, trong đó có 500 trạm 5G mới, 700 trạm tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động, 1.200 trạm smallcell 5G được bố trí tại các địa điểm tập trung đông người.

Tổng cộng 1.700 trạm 5G lớn và nhỏ phủ sóng toàn bộ các tuyến đường diễu binh, diễu hành, đảm bảo tốc độ, dung lượng và sự ổn định của mạng lưới, đồng thời chia sẻ tải cho mạng 4G. Viettel phát sóng đồng thời cả hai công nghệ 5G SA và 5G NSA. Trong đó, 5G SA hoạt động độc lập, độ trễ thấp chỉ khoảng 1ms và tốc độ gấp 10 lần 4G, mang đến trải nghiệm vượt trội cho người dân.

Tại chuỗi sự kiện A80, trí tuệ nhân tạo AI đã được ứng dụng mạnh mẽ để dự đoán hành vi di chuyển, vị trí tập trung đông người. Hệ thống X-Optimization kết hợp AI liên tục tinh chỉnh vùng phủ, điều hướng thiết bị người dùng sang các trạm còn dư năng lực và giảm nhiễu cho các khu vực lân cận.

Mỗi 5 phút, mạng lưới được tối ưu theo hành vi người dùng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất. Nhờ đó, dù ở bất kỳ tuyến phố nào trong đoàn diễu binh, người dân cũng có thể kết nối mạng 5G Viettel nhanh chóng, ổn định.