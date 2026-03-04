Vì sao Samsung chưa trang bị công nghệ pin silicon-carbon cho Galaxy S26?

Samsung vẫn sử dụng công nghệ pin cũ và hầu như không tăng dung lượng pin trên loạt Galaxy S26 (Ảnh: Thế Anh).

Một chi tiết khiến nhiều người thất vọng ở loạt Galaxy S26 mới ra mắt là các sản phẩm hầu như vẫn giữ nguyên dung lượng pin so với phiên bản cũ. Ngoại trừ Galaxy S26 được tăng dung lượng pin từ 4.000mAh trên Galaxy S25 lên 4.300mAh, bộ đôi Galaxy S26+ và S26 Ultra vẫn giữ nguyên mức pin 4.900mAh và 5.000mAh.

Samsung vẫn giữ nguyên công nghệ pin lithium-ion trên loạt Galaxy S26, thay vì sử dụng công nghệ pin silicon-carbon mới hơn. Đây có lẽ là một trong những nguyên do khiến loạt Galaxy S26 không được trang bị pin dung lượng lớn.

Giới công nghệ đã đặt ra câu hỏi vì sao Samsung không sử dụng công nghệ pin silicon-carbon, trong bối cảnh các hãng smartphone Trung Quốc đã sử dụng công nghệ pin mới này trên các sản phẩm của mình để cho ra mắt các mẫu smartphone thiết kế mỏng nhưng vẫn có pin dung lượng lớn.

Mới đây, Samsung đã lên tiếng giải thích cho thắc mắc này.

Theo Jeong Seung Moon, Phó Chủ tịch điều hành Samsung, hãng công nghệ Hàn Quốc đang phát triển công nghệ pin silicon-carbon để sử dụng cho các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, hiện tại công nghệ pin này vẫn chưa đủ hoàn thiện để có thể sử dụng an toàn trên smartphone của Samsung.

“Chúng tôi đang tích cực phát triển pin silicon-carbon. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng loại pin này trên smartphone khi chúng vượt qua được các bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và khi chúng tôi tin tưởng rằng công nghệ pin này thực sự cải thiện đáng kể trải nghiệm tổng thể của người dùng”, ông Jeong Seung Moon chia sẻ.

Nói cách khác, dường như Samsung cho rằng công nghệ pin silicon-carbon hiện vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chí an toàn, đồng thời chưa đem lại cải thiện rõ ràng về trải nghiệm của người dùng.

Samsung là hãng đặt tiêu chuẩn an toàn về pin rất cao, nhất là sau khi hãng gặp phải sự cố đáng quên với Galaxy Note7 vào năm 2016. Vào thời điểm đó, Galaxy Note7 đã liên tục gặp sự cố về pin, gây ra nhiều vụ cháy nổ, buộc Samsung phải thu hồi sản phẩm trên toàn cầu chỉ sau vài tháng bán ra thị trường.

Hơn ai hết, Samsung không muốn mắc lại sai lầm với Galaxy Note7, không chỉ khiến hãng bị thiệt hại nghiêm trọng về tài chính mà còn ảnh hưởng nhiều đến thương hiệu.

Ngoài Samsung, Apple hiện cũng sử dụng pin lithium-ion cho các mẫu sản phẩm di động của mình và chưa có dấu hiệu cho thấy hãng sẽ chuyển sang sử dụng pin công nghệ silicon-carbon mới hơn.