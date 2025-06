TV Bravia 2025: Khi AI nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia

101 năm là hành trình chinh phục trái tim tín đồ điện ảnh của hãng phim Columbia Pictures, thuộc Sony Pictures Entertainment - một phần trong hệ sinh thái giải trí toàn diện của tập đoàn Sony. Sự thấu hiểu về ngành công nghiệp giải trí, về cảm xúc của khán giả, là lợi thế lớn nhất của Sony trong việc phát triển các sản phẩm của giải trí tại gia, mà TV Bravia là minh chứng rõ nét nhất.

Dòng TV Bravia 2025 trải nghiệm điện ảnh chuẩn rạp phim ngay tại nhà.

Sony tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực giải trí tại gia với hàng loạt sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao. Tại sự kiện TV Shootout do Value Electronics tổ chức, hai mẫu TV cao cấp của Sony đã được vinh danh: A95L QD‑OLED liên tục giữ danh hiệu “King of Oled TV” hai năm liên tiếp, trong khi Bravia 9 Mini‑Led đoạt giải “King of Mini‑Led TV 2024”.

Dòng Bravia 8 gây ấn tượng mạnh với thiết kế mỏng và khả năng hiển thị hình ảnh sống động, màu sắc chân thực, được What Hi-Fi? bình chọn là “TV 55 inch trở lên tốt nhất năm 2024”. Bravia Theatre Bar 9 được What Hi-Fi? vinh danh là “Loa thanh tốt nhất 2024” nhờ chất âm điện ảnh mạnh mẽ, giàu chi tiết, cùng công nghệ 360 Spatial Sound Mapping.

Những thành tựu này là nền tảng vững chắc để TV Bravia 2025 kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng công nghệ hình ảnh, âm thanh tiên tiến, mang đến trải nghiệm điện ảnh từ rạp phim đến ngay phòng khách.

Trí tuệ nhân tạo đưa trải nghiệm điện ảnh lên tầm cao mới

Trung tâm sức mạnh công nghệ của TV Bravia chính là bộ vi xử lý XR Processor, ứng dụng công nghệ AI để phân tích và tối ưu hàng trăm nghìn chi tiết mỗi giây theo thời gian thực, mang đến hình ảnh sắc nét và chân thực.

TV Bravia sử dụng công nghệ kiểm soát đèn nền XR Backlight Master Drive, kế thừa thuật toán từ màn hình tham chiếu của các nhà làm phim giúp tái tạo hình ảnh sát với bản gốc. Khi nguồn phát chưa đạt chất lượng, công nghệ XR Clear Image ứng dụng AI sẽ nâng cấp hình ảnh tiệm cận chuẩn điện ảnh.

Bộ xử lý XR ứng dụng công nghệ AI phân tích và tối ưu hàng trăm nghìn chi tiết mỗi giây, mang đến độ nét và hình ảnh tự nhiên, chân thực (Ảnh: Bravia 8 II).

AI không chỉ nâng cấp hình ảnh mà còn cải thiện âm thanh, giúp khán giả nghe rõ lời thoại với công nghệ Voice Zoom 3, tăng cường giọng nói và giảm tạp âm. Các công nghệ như Acoustic Surface Audio+ và Acoustic Multi Audio+ mang đến sự hòa quyện giữa âm thanh và hình ảnh, tạo cảm giác đắm chìm. Khi kết hợp với 360 Sound Field Mapping, hiệu ứng âm thanh lan tỏa sống động như trong rạp chiếu phim.

Bộ ba công nghệ Dolby Vision, Dolby Atmos, Netflix Adaptive Calibrated Mode

TV Sony BRAVIA được trang bị hình ảnh Dolby Vision và âm thanh Dolby Atmos nhằm tái hiện trọn vẹn trải nghiệm rạp phim tại gia. Đây chính là tiêu chuẩn hình ảnh và âm thanh được sử dụng tại các rạp chiếu phim chuyên nghiệp, mang đến độ sáng, độ tương phản và màu sắc ấn tượng cùng âm thanh vòm sống động, giúp người xem đắm chìm vào thế giới điện ảnh chân thực.

TV Bravia 5 mang lại cảm giác như theo dõi phim tại rạp với màn hình 98 inch được trang bị bộ ba Dolby Vision, Dolby Atmos và Netflix Adaptive Calibrated Mode.

Bên cạnh đó, chế độ Netflix Adaptive Calibrated Mode do Sony và Netflix phát triển giúp tự điều chỉnh hình ảnh theo ánh sáng phòng, tái hiện đúng ý đồ đạo diễn. Khác với nhiều hãng, Sony còn trang bị tính năng này cho cả dòng TV trung cấp, thể hiện cam kết mang trải nghiệm điện ảnh cao cấp đến mọi người dùng.

Ngoài ra, TV Bravia còn hỗ trợ chuẩn hình ảnh Imax Enhanced, âm thanh DTS cùng các định dạng phổ biến như HDR10 và HLG, giúp tái hiện trải nghiệm rạp phim tại gia và đảm bảo tương thích với đa dạng nội dung, từ phim ảnh đến thể thao.

Bravia 2025 - Trải nghiệm điện ảnh như ở rạp phim

Năm 2025 đánh dấu sự xuất hiện của ba mẫu TV Bravia mới: Bravia 8 II, Bravia 5 và Bravia 2 II. Trong đó, Bravia 8 II là sự kết hợp giữa thiết kế mỏng tinh tế và chất lượng hình ảnh Oled. Bravia 5 mang đến sự cân bằng giữa giá trị và trải nghiệm, với tùy chọn kích thước lên đến 98 inch cho những ai muốn sở hữu màn hình lớn ấn tượng. Bravia 2 II hứa hẹn phổ biến trải nghiệm 4K chuẩn mực đến với mọi gia đình.

Bravia 2 II gồm năm kích thước 75, 65, 55, 50, 43 inch mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng.

Bravia Theatre Bar 6 (3.1.2 kênh) và Bravia Theatre System 6 (5.1 kênh) sẽ là lựa chọn thích hợp để nâng trải nghiệm âm thanh của rạp hát tại gia lên một tầm cao mới. Trong khi Bravia Theatre Rear 8 và Bravia Theatre Sub 7 là những lựa chọn nâng cấp cho hệ thống âm thanh tương thích có sẵn.

Sự kết hợp giữa công nghệ hình, âm thanh tiên tiến và AI là nền tảng của Bravia 2025. AI không chỉ nâng chất lượng hiển thị mà còn tái hiện trọn vẹn ý đồ nghệ thuật, mang đến trải nghiệm điện ảnh sống động như rạp phim ngay tại nhà. Hình ảnh và âm thanh được tinh chỉnh theo thời gian thực, giúp mỗi khung hình trở nên chân thực và giàu cảm xúc.

Để tham khảo thêm sản phẩm, xem tại đây.