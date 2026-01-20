Trung Quốc: Robot hình người thể hiện kỹ năng võ thuật đáng kinh ngạc

Unitree Robotics, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), vừa tung ra đoạn video cho thấy quá trình tập luyện hàng ngày của H2, mẫu robot hình người thế hệ mới do hãng phát triển.

Thay vì những động tác đi đứng, chạy nhảy thông thường, robot H2 của Unitree lại khiến nhiều người kinh ngạc khi thể hiện các động tác võ thuật phức tạp như đá bao cát nặng 60kg, nhảy đá song phi hay thậm chí là nhảy lộn ngược người để đá vỡ một trái dưa hấu cỡ lớn.

“Hôm nay bạn đã tập thể dục chưa? Sao không tập luyện cùng với một con robot nhỉ? Vui lòng sử dụng robot một cách thân thiện và an toàn”, Unitree mô tả về đoạn video được hãng chia sẻ lên mạng xã hội.

Đây đều là những động tác đòi hỏi sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng tốt, mà chỉ những võ sĩ tập luyện lâu năm mới có thể thực hiện được. Do vậy, đoạn video đã nhanh chóng “gây sốt” và gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Robot hình người H2 thể hiện sức mạnh và các kỹ năng võ thuật ấn tượng (Video: Unitree).

Nhiều người lo ngại rằng việc huấn luyện robot hình người thực hiện các động tác võ thuật là điều không cần thiết, vì trong tương lai có thể robot sẽ sử dụng chính những điều đã học được để tấn công con người.

Trong khi đó, nhiều ý kiến lại cho rằng đây thực chất chỉ là màn trình diễn những công nghệ giữ thăng bằng và hoạt động mượt mà của robot, chứ không nhằm mục đích phát triển robot cho mục đích chiến đấu.

Nhiều cư dân mạng cũng hoài nghi về tính xác thực của đoạn video. Tuy nhiên, Unitree đã lên tiếng khẳng định nội dung của video là hoàn toàn thực và không sử dụng bất kỳ kỹ xảo hoặc hiệu ứng chỉnh sửa nào.

H2 là robot hình người to lớn và tiên tiến nhất hiện nay của Unitree, cao đến 1,8m và nặng 70kg, được trang bị gương mặt giống với con người, thay vì kiểu gương mặt cách điệu như các mẫu robot khác của Unitree, mang lại vẻ ngoài biểu cảm và sống động hơn.

Unitree H2 được trang bị 31 khớp vận động tự do trên khắp cơ thể, kết hợp với các thuật toán kiểm soát vận động tiên tiến để duy trì cân bằng và độ chính xác cao, giúp robot có thể thực hiện các động tác phức tạp như nhảy lên cao, nhảy lộn vòng… mà không bị ngã.

Vương Hưng Tinh, CEO của Unitree, cho biết H2 còn được cải thiện các khớp cánh tay giúp robot có thể cử động cánh và bàn tay một cách linh hoạt, cầm nắm, nâng các vật nặng tối đa 15kg. Điều này cho phép robot có thể sử dụng để làm việc trong các nhà máy, bộ phận hậu cần hoặc làm công việc nhà…

Robot H2 của Unitree thể hiện kỹ năng múa ba lê, đánh võ, trình diễn thời trang với các động tác khó (Video: Unitree).

Ngoài khả năng tự hoạt động, H2 còn được trang bị tính năng cho phép người dùng điều khiển robot từ xa, giúp H2 có thể thực hiện những công việc đòi hỏi sự khéo léo và chuẩn xác cao thông qua điều khiển của con người, trong trường hợp robot vẫn chưa thể tự thực hiện được công việc đó.

Robot H2 được trang bị pin có khả năng hoạt động liên tục trong 3 giờ đồng hồ.

Unitree dự kiến sẽ bán robot H2 ra thị trường với mức giá 29.900 USD.

Các công ty robot Trung Quốc đang ngày càng tăng tốc độ phát triển các loại người máy hình người với khả năng hoạt động khéo léo nhằm vượt lên các đối thủ trên thị trường robot, đặc biệt các công ty đến từ Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các mẫu robot này có thực sự được ứng dụng vào thực tế hay không vẫn là câu hỏi cần thời gian để trả lời.