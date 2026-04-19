Điểm tuần: Xác thực sinh trắc học đối với thuê bao di động toàn quốc

Xác thực sinh trắc học đối với thuê bao di động

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (hiệu lực từ 15/4), các thuê bao di động chưa thực hiện chuẩn hóa hoặc xác thực lại thông tin theo quy định, các biện pháp xử lý sẽ được thực hiện theo lộ trình.

Người dân chờ đợi xác thực thuê bao di động (Ảnh: Đoàn Thủy).

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 15/4, doanh nghiệp viễn thông sẽ gửi thông báo đề nghị người sử dụng thuê bao thực hiện cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (tức là đến giữa tháng 6), doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác) và tiếp tục gửi thông báo đề nghị thuê bao cập nhật, chuẩn hóa thông tin.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, doanh nghiệp phải hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao và bổ sung xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt thuê bao.

Meta phát triển bản sao AI của Mark Zuckerberg

Theo một báo cáo từ Financial Times, CEO Meta Mark Zuckerberg có thể sớm tạo ra một bản sao AI của chính mình để tương tác và cung cấp phản hồi cho nhân viên.

Meta đang phát triển bản sao AI của Mark Zuckerberg để hỗ trợ CEO giải quyết các công việc hàng ngày (Ảnh: CNN).

Các nguồn tin cho biết Meta đang huấn luyện bản sao AI dựa trên hình ảnh và giọng nói của Mark Zuckerberg. Bản sao AI này cũng sẽ học hỏi cử chỉ, giọng điệu và các phát ngôn công khai của ông, “để nhân viên có thể cảm thấy gắn kết hơn với người sáng lập thông qua các tương tác với nó”.

Theo Financial Times, nếu thử nghiệm với Zuckerberg thành công, Meta có thể bắt đầu cho phép người dùng sáng tạo ra bản sao AI của chính họ.

Apple từng đe dọa Grok

Theo báo cáo từ NBC News, Apple đã từng gửi một tối hậu thư tới đội ngũ phát triển Grok - chatbot trí tuệ nhân tạo thuộc sở hữu của Elon Musk.

Chatbot AI Grok thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk (Ảnh: India Today).

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đe dọa sẽ gỡ bỏ ứng dụng này khỏi App Store nếu không có biện pháp ngăn chặn triệt để sự lan truyền của các video khiêu dâm giả mạo (Deepfake) không có sự đồng ý của nạn nhân. Đây được xem là một động thái thể hiện quyền lực cứng rắn nhưng đầy kín đáo của Apple.

Trong khi dư luận đang sục sôi chỉ trích sự im lặng của các nền tảng trước làn sóng ảnh chế đồi trụy từ AI, Apple đã tiến hành can thiệp trực tiếp vào quy trình vận hành của Grok dưới sự bảo mật nghiêm ngặt.

Google triển khai tính năng trí thông minh cá nhân trên Gemini

Google vừa chính thức triển khai tính năng "trí thông minh cá nhân" cho trợ lý AI Gemini tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Tính năng này có thể xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh và video để đưa ra phản hồi chính xác cho từng ngữ cảnh (Ảnh: TechRadar).

Tính năng này cho phép Gemini kết nối với các ứng dụng như Gmail, Google Photos và Drive, nhằm hỗ trợ xử lý thông tin cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau.

Khả năng chính của tính năng “trí thông minh cá nhân” là xử lý và tổng hợp dữ liệu từ nhiều định dạng như văn bản, hình ảnh và video để đưa ra phản hồi theo ngữ cảnh.

Apple sẽ gia nhập thị trường kính thông minh

Apple được cho là đang đẩy mạnh thử nghiệm dòng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với nhiều tùy chọn về kiểu dáng. Đây là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh trực tiếp với Meta trong phân khúc thiết bị đeo vốn đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Kính thông minh của Apple có thể sẽ có gọng kính tương tự như Ray-Ban của Meta (Ảnh: Bloomberg).

Theo chuyên gia tin đồn Mark Gurman từ Bloomberg, nhóm thiết kế của Apple đã hoàn thiện ít nhất bốn kiểu dáng gọng kính khác nhau cùng bảng màu sắc phong phú.

Động thái này cho thấy gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang ưu tiên cá nhân hóa trải nghiệm, cho phép người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách cá nhân thay vì gò bó trong một thiết kế duy nhất.

Xuất hiện mô hình iPhone màn hình gập

Trong một bài đăng mới nhất của leaker Sonny Dickson, người này đã chia sẻ hình ảnh về mô hình của chiếc iPhone màn hình gập. Theo đó, iPhone màn hình gập có kiểu dáng giống một chiếc hộ chiếu.

Mô hình iPhone màn hình gập đặt cạnh mô hình iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max (Ảnh: Sonny Dickson).

So với những chiếc iPhone Pro, thiết bị này rộng hơn và ngắn hơn khi gập lại. Khi mở ra, màn hình bên trong sẽ có kích thước khoảng 7,8 inch theo đường chéo. Về diện tích màn hình, iPhone màn hình gập gần như tương đồng với iPad mini.

Có thể thấy, thiết kế trên ưu tiên trải nghiệm sử dụng ở chế độ mở toàn màn hình. Khi màn hình gập lại, chiều rộng của điện thoại có thể khiến một số người cảm thấy hơi khó sử dụng. Điều này chắc chắn tạo nên sự khác biệt so với kiểu dáng điện thoại dạng thanh của Apple.

Giá token ONUS giảm về 0

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá token ONUS hiện đã giảm về 0. Đồng tiền số này đã hoàn toàn không còn thanh khoản.

Giá token ONUS giảm về 0 (Ảnh chụp màn hình).

Token ONUS được tạo ra với vai trò là đồng tiền tiện ích (utility token) trong hệ sinh thái. Theo đó, người nắm giữ ONUS có quyền tham gia biểu quyết những thay đổi quan trọng trên hệ thống. Với một số dự án LaunchPad, người nắm giữ ONUS còn nhận được quyền mua sớm với giá tốt hơn thị trường.

Thống kê từ CoinMarketCap cho thấy vẫn còn hơn 1.200 ví nắm giữ đồng tiền số này. Trước khi mất hoàn toàn khả năng thanh khoản, đồng ONUS có giá trị vốn hóa khoảng 34 triệu USD với tổng cung hơn 83 triệu token.