TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu

Ban Chỉ đạo về dữ liệu TPHCM có 32 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND Thành phố là Phó Trưởng ban Thường trực.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban Chỉ đạo về dữ liệu (Ảnh: Hoàng Quy).

Hai Phó Trưởng ban là ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an Thành phố. Công an TPHCM là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về dữ liệu TPHCM.

Ban Chỉ đạo về dữ liệu TPHCM có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, xây dựng và tổ chức triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp về phát triển dữ liệu trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo cho ý kiến đối với các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, liên quan đến dữ liệu thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về dữ liệu; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển dữ liệu trên địa bàn Thành phố.

Ban Chỉ đạo về dữ liệu TPHCM cũng thực hiện nhiệm vụ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với các nhiệm vụ có liên quan đến dữ liệu trên địa bàn Thành phố.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, dữ liệu đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình ra quyết định và phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Dữ liệu đã khẳng định dữ liệu là “tư liệu sản xuất mới”, cần được quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả để tạo ra giá trị mới cho phát triển.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu TPHCM được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều phối thống nhất trong xây dựng, quản trị và khai thác dữ liệu, tạo nền tảng quan trọng để Thành phố thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng quản trị đô thị trong giai đoạn tới.