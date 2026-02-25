Doanh nghiệp nào có thể sử dụng không gian tại trung tâm khởi nghiệp TPHCM?

Ngày 25/2, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã ban hành bộ tiêu chí và quy trình xét chọn các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng không gian làm việc tại tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa.

Việc ban hành bộ tiêu chí nhằm tạo công cụ chính sách để lựa chọn đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả nguồn lực công trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa (Ảnh: SIHUB).

Đối tượng được mời đăng ký gồm các tổ chức ươm tạo, tăng tốc, quỹ đầu tư, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, tổ chức trung gian kết nối thị trường công nghệ và các cá nhân có năng lực chuyên môn, mạng lưới, kinh nghiệm thực tiễn.

Các đơn vị được xét chọn sẽ ký thỏa thuận sử dụng không gian làm việc tại trung tâm thành phố 3-5 năm theo cơ chế hiện hành. Không chỉ sử dụng hạ tầng, các tổ chức, cá nhân còn tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư trong và ngoài nước do TPHCM tổ chức hoặc phối hợp triển khai.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết việc ban hành bộ tiêu chí không chỉ để lựa chọn đơn vị vào làm việc tại tòa nhà, mà hướng đến xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược, cùng TPHCM phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững và hội nhập quốc tế.

Việc xét chọn dựa trên bộ tiêu chí gồm 5 nhóm với tổng điểm 100. Cụ thể, nhóm năng lực pháp lý và pháp nhân đánh giá tính minh bạch, hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam.

Nhóm năng lực tài chính và nguồn lực xem xét quy mô tài chính, lịch sử giải ngân, tài trợ cho dự án khởi nghiệp ưu tiên các đơn vị cam kết ngân sách đồng hành cùng hệ sinh thái TPHCM tối thiểu 3 năm.

Nhóm kinh nghiệm hoạt động tập trung vào bề dày đầu tư, ươm tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo; kết quả thực tiễn và khả năng kết nối mạng lưới quốc tế.

Nhóm phù hợp chiến lược và cam kết hợp tác đánh giá sự tương thích với các ngành trọng điểm của TPHCM như công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế, giáo dục; yêu cầu kế hoạch hoạt động cụ thể tại SIHUB như mentoring, tổ chức sự kiện, chương trình tăng tốc.

Nhóm uy tín và tác động cộng đồng xem xét mức độ nhận diện trong cộng đồng khởi nghiệp, đóng góp phi lợi nhuận, đầu tư tác động và trách nhiệm xã hội.