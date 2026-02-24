TPHCM nghiên cứu thí điểm mạng 6G trong năm nay

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng; bảo đảm phủ sóng 5G đạt 95% dân số, 100% tại các khu đô thị lớn, khu khoa học công nghệ, khu công nghiệp, khu công nghệ cao…

Mạng 6G sẽ được nghiên cứu và thí điểm tại một số khu vực trên địa bàn TPHCM trong năm 2026 (Ảnh: Pinterest).

Cùng với đó, TPHCM sẽ nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực trên địa bàn.

6G hay còn được gọi là mạng di động thế hệ thứ sáu. Việc phát triển mạng di động thế hệ thứ sáu cũng nằm trong nhóm Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Về những nhiệm vụ và giải pháp ưu tiên triển khai trong năm 2026, TPHCM tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; xóa bỏ mọi rào cản cản trở phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

Ngoài ra, TPHCM sẽ triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm, cơ chế thí điểm (sandbox) cho thử nghiệm công nghệ mới, chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, startup và đầu tư nước ngoài.

Song song đó, TPHCM sẽ tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, thành phố tiếp tục thí điểm các khu vực thử nghiệm (sandbox) cho phương tiện bay không người lái (UAV) ứng dụng trong logistics và giám sát đô thị.