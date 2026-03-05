Báo Dân trí đạt giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (áo xanh) và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng trao giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải khuyến khích (Ảnh: Anh Phương).

Sáng 5/3, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp Hội Nhà báo TPHCM tổ chức trao Giải thưởng báo chí viết về “Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại TPHCM lần 1 - năm 2025”.

Tuyến bài “Tinh hoa 5 châu phụng sự đất nước” của nhóm tác giả Nguyễn Ngô Minh Nhật, Đỗ Thị Linh Chi thực hiện đã đạt Giải Khuyến khích.

Thông qua các nhân vật và câu chuyện cụ thể, tuyến bài gợi mở những “bài toán Việt Nam” trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, quản trị và đổi mới sáng tạo, những thách thức đòi hỏi chính trí tuệ, bản lĩnh và nguồn lực của người Việt tham gia giải quyết.

Đồng thời, loạt bài đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc kiến tạo một hệ sinh thái phát triển đủ minh bạch, chuyên nghiệp, cởi mở để thu hút, kết nối và trọng dụng nhân tài.

Trong tầm nhìn ấy, người Việt dù ở bất cứ đâu, trong nước hay ngoài nước đều có thể tìm thấy cơ hội để trở về, cống hiến và đồng hành cùng tiến trình kiến tạo tương lai đất nước.

Tuyến bài vì vậy không chỉ phản ánh tinh thần của Nghị quyết 57 mà còn ghi nhận những ý kiến, đề xuất từ thực tiễn. Qua đó cho thấy vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như đóng góp của đội ngũ trí thức Việt trong tiến trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.

Tác giả Đỗ Linh Chi, đại diện nhóm tác giả tuyến bài “Tinh hoa 5 châu phụng sự đất nước”, nhận giải (Ảnh: Vũ Anh).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng nhấn mạnh: “Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sắc sảo, không chỉ phản ánh chủ trương, chính sách mà còn đi sâu phân tích những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điểm mới, điểm khó.

Đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị có giá trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại TPHCM”.

Theo đó, các tác phẩm tham gia không chỉ góp phần nâng cao nhận thức xã hội mà còn thúc đẩy hành động của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa Chương trình đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng năm nay nhận được sự hưởng ứng tích cực từ 23 cơ quan báo chí với 118 tác phẩm và chuỗi tác phẩm gửi về tham gia dự thi.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích, cùng 01 Giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất.