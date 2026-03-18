TPHCM đặt mục tiêu phủ sóng 5G trên 95% địa bàn

Theo đó, UBND TPHCM hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bao trùm và đặt con người làm trung tâm. Khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực thông qua công nghệ số, dữ liệu mở, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ tiên tiến.

Thành phố sẽ phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ số, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số. Đây là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của Thành phố; góp phần xây dựng và phát triển Thành phố có sức cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

TPHCM đặt mục tiêu thuộc trong nhóm 3 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số cấp Thành phố. Trong đó, tỷ lệ phủ sóng 5G cho người dân trên địa bàn đạt 95%.

Bên cạnh đó, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính trong phạm vi Thành phố. 100% thủ tục hành chính liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh phải được thực hiện trực tuyến.

Về phát triển kinh tế số, TPHCM hướng tới quy mô kinh tế số chiếm từ 30% GRDP, đồng thời phát triển mới ít nhất 1 khu công nghệ số tập trung.

UBND TPHCM yêu cầu huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và đô thị thông minh; các sở, ban, ngành, UBND cấp xã phải chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phối hợp triển khai.

Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm mọi hoạt động quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ đô thị hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống, mục tiêu cải thiện chất lượng sống, tối ưu hóa các dịch vụ, tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND TPHCM cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch. Trong đó, tập trung mở rộng vùng phủ sóng 5G, nâng cao chất lượng dịch vụ mạng viễn thông di động công nghệ 4G, 5G tại khu vực trung tâm, khu vực hành chính công, khu vực có dân cư tập trung đông và khu vực công cộng như nhà ga, bến tàu, sân bay, hệ thống giao thông công cộng theo mô hình TOD…

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đầu tư triển khai mạng di động 5G, phát triển các ứng dụng 5G phục vụ các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đảm bảo năng lực, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G; đảm bảo hạ tầng viễn thông kiên cố, bền vững.

Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và an toàn thông tin, quản trị dữ liệu số trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên hướng dẫn, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghệ số tiếp cận thị trường phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.