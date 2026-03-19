Điện thoại gập không nếp gấp OPPO Find N6 ra mắt, giá 64,99 triệu đồng

Nếp gấp trên màn hình OPPO Find N6 hầu như không thể nhìn thấy trong quá trình sử dụng (Ảnh: Thế Anh).

Một trong những nhược điểm lớn nhất của những chiếc smartphone màn hình gập là nếp gấp ở vị trí gập, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm và khiến nhiều người dùng cảm thấy khó chịu khi mới lần đầu sử dụng thiết bị.

OPPO đã tự tin có thể khắc phục nhược điểm này với công nghệ “nếp gấp vô hình” được hãng trang bị trên mẫu điện thoại gập Find N6 vừa được ra mắt. OPPO cho biết công nghệ này giúp giảm hiện tượng hình thành nếp gấp trên màn hình theo thời gian đến 82% so với các smartphone màn hình gập khác.

Để đạt được điều này, OPPO đã trang bị cho Find N6 bản lề uốn cong hợp kim titan thế hệ thứ 2, đồng thời ứng dụng công nghệ in 3D. Cụ thể, quy trình sản xuất sử dụng hệ thống quét laser có độ chính xác cao nhằm phát hiện các sai lệch nhỏ nhất trên bề mặt linh kiện.

Công nghệ in 3D sẽ phủ các giọt polyme nhạy sáng vào những khu vực cần thiết và mỗi lớp sẽ được cố định bằng tia UV. Thông qua quy trình xử lý nhiều bước nhằm tối ưu cấu trúc bản lề, sai lệch độ cao của bản lề được giảm đáng kể chỉ còn 0,05 mm so với mức 0,2 mm phổ biến trong ngành. Điều này giúp màn hình gập đạt độ phẳng tốt hơn, mang lại trải nghiệm hiển thị ổn định và tự nhiên hơn cho người dùng.

OPPO cho biết màn hình Find N6 có thể duy trì được độ phẳng sau 600.000 lần gập và đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định sau hơn 1 triệu chu kỳ gập mở.

Ngoài điểm nhấn và công nghệ màn hình, OPPO Find N6 còn tạo được điểm nhấn nhờ thiết kế mỏng, nhẹ. Sản phẩm chỉ mỏng 4,2mm khi mở rộng và dày 8,9mm khi gập đôi.

Giao diện đa nhiệm cho phép chia màn hình Find N6 ra thành nhiều phần (Ảnh: Thế Anh).

Về mặt cấu hình, OPPO Find N6 được trang bị màn hình phụ 6,62 inch ở bên ngoài (2619 x 1140) và màn hình 8,12 inch khi được mở rộng (2480 x 2248). Cả 2 màn hình đều sử dụng công nghệ OLED, tần số làm tươi 120Hz.

Bên trong sản phẩm là chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cao cấp nhất của Qualcomm, bộ nhớ RAM 12GB hoặc 16GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 256/512GB hoặc 1TB. Tại thị trường Việt Nam, OPPO chỉ bán ra một tùy chọn bộ nhớ 16GB/512GB.

Sản phẩm được trang bị cụm 3 camera ở mặt lưng, bao gồm camera chính 200 megapixel, camera tele 50 megapixel hỗ trợ zoom quang học 3x, camera góc siêu rộng 50 megapixel. Phía trong 2 màn hình được tích hợp 2 camera selfie độ phân giải 20 megapixel.

Find N6 cũng được tích hợp camera tái tạo màu chuyên dụng, từng được giới thiệu trên Find X9 Series. Cảm biến này cho phép cân bằng trắng với độ chính xác cao, giúp mỗi bức ảnh ghi lại chi tiết sắc nét cùng màu sắc tự nhiên trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

OPPO Find N6 sở hữu pin dung lượng 6.000mAh, thuộc loại lớn nhất phân khúc smartphone màn hình gập. Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh công suất 80W và sạc nhanh không dây công suất 50W.

OPPO Find N6 còn được tích hợp kèm theo viết để người dùng dễ dàng viết, vẽ trên màn hình (Ảnh: Thế Anh).

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của OPPO Find N6 là được tích hợp kèm theo cây bút cảm ứng AI Magic Pen, với 4.096 mức độ cảm ứng lực, giúp mang lại trải nghiệm viết và ghi chú chính xác trên cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài.

Bút còn hỗ trợ nhiều tính năng như ghi chú nhanh, ghi chú toàn màn hình và con trỏ laser. Ngoài ra, các công cụ AI như Khoanh chụp nhanh, Vẽ biểu đồ AI và Ảnh AI giúp người dùng nhanh chóng ghi lại nội dung trên màn hình, chuyển các bản phác thảo thành bảng biểu hoàn chỉnh hoặc biến nét vẽ tay thành hình ảnh hoàn thiện giúp mỗi ý tưởng được hiện thực hóa một cách rõ ràng.

OPPO Find N6 hiện được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 64,99 triệu đồng.