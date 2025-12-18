Bí quyết tạo tranh cãi đúc kết sau 10 năm làm review, xây kênh tỷ lượt xem

Trương Ngọc Dương (SN 1990) hay Dương Dê, được nhiều người biết đến với các video review các sản phẩm công nghệ, clip ngắn chia sẻ kiến thức thú vị, hài hước thuộc nhiều chủ đề khác nhau.

Hơn 10 năm trước, Dương rẽ hướng khỏi nghề kế toán, kiểm toán từng được xem là ‘nghề mơ ước’ để theo đuổi công việc reviewer công nghệ, từ thời smartphone còn chưa phổ biến.

Đến nay, anh đã xây dựng kênh TikTok đạt hơn trăm triệu lượt thích và kênh YouTube với hơn 3,3 tỷ lượt xem.

Bí quyết tạo tranh cãi đúc kết sau 10 năm làm review, xây kênh hái ra tiền (Video: Đoàn Thuỷ, Thương Huyền).

Bỏ nghề kiểm toán, mở “studio” đầu tiên với 2 chiếc điện thoại

- Trước khi là reviewer công nghệ, anh từng làm trong lĩnh vực gì? Lĩnh vực đó có liên quan gì đến công việc hiện nay của anh không?

Tôi tốt nghiệp đại học ngành tài chính. Khi mới ra trường, tôi làm công việc kế toán, kiểm toán theo đúng ngành học. Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra đây không phải là đam mê lâu dài của mình.

Năm 2015, các video quảng cáo, video marketing đang dần trở thành xu hướng. Với tính cách và sở thích của mình, tôi cảm thấy mình hợp với ngành marketing hơn và đã chuyển qua làm việc trong lĩnh vực này.

Trương Ngọc Dương (SN 1990) hay Dương Dê là reviewer công nghệ quen mặt với người xem YouTube, TikTok (Ảnh: NVCC).

Ban đầu, không ít bạn bè tỏ ra tiếc nuối khi tôi quyết định rời bỏ một công việc ổn định để chuyển hướng sang lĩnh vực marketing, đặc biệt là làm nội dung và video review.

Thời điểm đó, tôi dự đoán ngành video marketing sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới, mình còn nhiều cơ hội để xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực này nên tôi vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

- Những video đầu tiên của anh đã ra đời như thế nào?

Ban đầu tất cả những gì tôi có là 2 chiếc điện thoại: 1 chiếc iPhone 7 để quay video, 1 chiếc Galaxy Note 9 để thu âm. Không có đèn hay studio xịn, tôi tận dụng mọi nguồn sáng để có chất lượng tốt nhất cho những video đầu tiên.

3 tháng đầu tiên là dễ nản chí nhất vì không có view, nhưng một vài video của tôi bỗng nhiên được vào mục đề xuất, nhiều người biết tới và trở nên phổ biến hơn.

Khi mới bắt đầu “sự nghiệp” review của mình, Dương chỉ có 1 chiếc iPhone 7, 1 chiếc Galaxy Note 9 để “thay việc” cho các thiết bị quay và thu âm chuyên nghiệp (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Cứ thế tôi từ từ vượt qua các mốc 1.000 subscribe (người theo dõi trên YouTube), rồi 10.000, 100.000. Thấy được những hiệu quả ban đầu rồi tôi mới đầu tư tiếp.

Tôi tính toán mọi chi phí đầu tư thiết bị, studio khoảng 100 triệu. Cách đây 10 năm, đấy không phải số tiền nhỏ và tôi đã phải đi vay mượn bạn bè.

Thế nhưng ngay cả khi đã được YouTube bật kiếm tiền, số tiền đó cũng chỉ đủ để trả cho khấu hao thiết bị và tiền thuê nhà. Rồi một định dạng khác nổi lên - video ngắn - lại yêu cầu chúng tôi phải thay đổi và nghiên cứu các cách chuyển đổi, kiếm tiền khác.

YouTuber tỷ view vẫn phải rút kinh nghiệm trước khi có triệu follow trên TikTok

- Theo anh, đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa các video review công nghệ trong một thập kỷ qua?

Những năm 2015-2020, YouTube cho phép đăng tải video dài đã trở thành nền tảng tối ưu cho các video lồng ghép trải nghiệm và quảng cáo sản phẩm.

Nhưng giờ đây, video dài không phải là định dạng tốt nhất để giữ chân người xem nữa. TikTok với các video ngắn đã trở thành xu hướng chung, các nền tảng khác cũng xây dựng Reel (Facebook, Instagram), Short (YouTube)... để theo kịp trào lưu này.

Với các video ngắn, reviewer không thể review tất cả các chi tiết trong cùng một video vì dễ làm khán giả “bội thực” thông tin mà phải chuyển sang làm nhiều clip ngắn, mỗi clip về một đặc điểm nổi trội khác nhau.

Với video ngắn, reviewer có thể dựa trên các đặc tính của sản phẩm để làm tạo ra nhiều nội dung với các cách thể hiện khác nhau (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

- “Chiến thuật” của anh khi đổi sang các nền tảng video ngắn là gì?

Ban đầu tôi chỉ cắt ngắn các video dài làm sẵn rồi đăng lên, nhưng tôi nhận ra cách này không hiệu quả để thu hút người xem.

Tôi vẫn làm các video dài review chi tiết sản phẩm để đăng tải trên YouTube, nhưng để đăng trên các nền tảng có định dạng ngắn, tôi lên kịch bản và dựng lại để các clip ngắn có nội dung chỉn chu và bài bản hơn.

Mỗi clip tôi chọn nói sâu về một chi tiết như ngoại hình, hiệu năng, thời lượng pin… để vừa đảm bảo thông tin, vừa khiến người xem không cảm thấy dài.

Bên cạnh đó, tôi cũng thử nghiệm các phương pháp khác: hỏi đáp, so sánh, đập hộp, thử thách trên các sản phẩm… Ngay cả việc tìm thêm các hướng nội dung khác như lịch sử, địa lý, kiến thức xã hội cũng là cách hay để thu hút thêm lượt xem và theo dõi kênh của mình.

Đa dạng hoá hình thức và nội dung thể hiện trên các nền tảng là cách Dương Dê áp dụng để xây dựng các kênh triệu người theo dõi (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Nhưng dù video dài hay ngắn, tôi vẫn thường áp dụng chung “công thức” để các video của mình giữ chân được người xem, từ đó tạo ra sự chuyển đổi, mang lại lợi ích cho cả tôi - người xem - đối tác.

Đó là “quy tắc 3 giây”: 3 giây đầu tiên sẽ quyết định người xem có xem tiếp video đến hết không, và 3 giây cuối cùng sẽ khiến họ phải suy nghĩ về việc ấn follow kênh của bạn.

Trong những giây quý giá đó, reviewer phải tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của người xem về sản phẩm. Cách này tuy kinh điển nhưng vẫn dễ thành công để người xem tự đặt câu hỏi, từ đó thúc đẩy tương tác thông qua việc tranh luận.

- Tranh luận có khả năng sẽ trở thành tranh cãi, việc này có lợi cho các sản phẩm công nghệ hay không?

Nếu đó là những tranh cãi tích cực, tôi nghĩ điều này có lợi cho cả reviewer, người tham khảo sản phẩm và cả nhãn hàng.

Trong công nghệ có nhiều tranh cãi rất thú vị: so sánh Android - iOS; cùng một giá tiền sản phẩm nào “nhỉnh hơn”, công nghệ nổi bật hơn… tạo ra các cuộc thảo luận sôi nổi của người xem.

Theo anh Dương, sự khác biệt giữa các sản phẩm công nghệ chính là yếu tố khơi gợi tranh luận, tạo ra sự thu hút và tương tác của người xem (Ảnh: NVCC).

Reviewer có thể thông qua chủ đề thảo luận mà thể hiện quan điểm của mình về sản phẩm một cách tự nhiên, không PR quá lộ liễu; nhãn hàng thì hưởng lợi thông qua việc được nhắc tên; còn người xem, người mua thì có thêm nhiều ý kiến để tham khảo về sản phẩm.

Tuy nhiên, cũng có những reviewer cố tình thúc đẩy hướng tranh cãi tiêu cực bằng cách xây dựng các nội dung review “vùi dập”, trải nghiệm không đúng sự thật…

Cách này chỉ giúp bạn nổi tiếng trong một thời gian ngắn chứ không đem lại giá trị chuyển đổi gì cho tất cả các bên, không xây dựng được thương hiệu cá nhân bền vững.

“Nghề reviewer buôn có bạn, bán có phường mới vui”

- Theo anh, vì sao càng ngày lại có nhiều bạn trẻ lựa chọn hướng đi trở thành reviewer các sản phẩm công nghệ?

Công việc reviewer nói riêng và sáng tạo nội dung nói chung có nhiều “đặc điểm” mà các bạn trẻ rất thích: được chia sẻ kiến thức, trải nghiệm trong lĩnh vực mình đam mê; thoải mái thời gian; có thể kiếm nguồn thu từ nhiều nguồn khác nhau…

Tôi quan niệm rằng “buôn có bạn, bán có phường” mới vui. Trong lĩnh vực công nghệ, nhiều reviewer hơn sẽ có lợi cho người dùng vì sẽ có thêm chia sẻ về trải nghiệm, điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm để tham khảo trước khi mua.

Theo Dương, xu hướng tới đây của ngành review công nghệ là các trải nghiệm về AI trên các sản phẩm (Ảnh: NVCC).

- Theo kinh nghiệm của anh, thời gian tới đây các reviewer trẻ có thể tập trung vào hướng nào?

10 năm trước, smartphone chưa có nhiều sự lựa chọn và chưa dễ mua như hiện tại. Nhiều người thích xem và tham khảo những trải nghiệm của reviewer trước khi quyết định mua một vật có giá trị như vậy.

Tuy nhiên, ngành điện thoại nói chung và các thiết bị thông minh - cả các thiết bị phục vụ công việc hàng ngày như smartphone, máy tính cho đến đồ gia dụng - đã phát triển chóng mặt. Ngành review công nghệ vì thế cũng có nhiều chủ đề để làm nội dung hơn.

Tới đây sẽ có thêm nhiều sản phẩm công nghệ tập trung vào các tính năng mới, vượt trội và khác biệt rõ ràng giữa các nhãn hàng với nhau, đặc biệt về AI.

Các reviewer có thể tích luỹ hiểu biết, trải nghiệm thêm nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo khác nhau trước khi xây dựng các sản phẩm có nội dung chất lượng tập trung vào chủ đề này.

Xin trân trọng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!