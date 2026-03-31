Thu thuế thu nhập 0,1% trên mỗi giao dịch tài sản mã hóa

Thu thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch tài sản mã hoá (Ảnh minh hoạ: ST).

Cụ thể, các nhà đầu tư cá nhân khi thực hiện giao dịch tài sản mã hóa sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ở mức 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng.

Đây là quy định cụ thể hóa lộ trình đưa tài sản mã hóa vào khuôn khổ quản lý pháp lý tại Việt Nam.

Theo đó, tại Điều 5 về chính sách thuế TNCN, nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng mức thuế 0,1% này hiện chỉ áp dụng trong khuôn khổ Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam.

Điều này có nghĩa là nhà đầu tư cá nhân khi giao dịch tài sản mã hoá trên các sàn được cấp phép phải chịu mức thuế theo tỉ lệ như trên. Đối với những người đang giao dịch trên các sàn quốc tế chưa đăng ký hoặc chưa có hiện diện pháp lý tại Việt Nam sẽ không nằm trong khuôn khổ của quy định này.

Bên cạnh đó, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.

Các hoạt động khác có liên quan nhưng không phải chuyển nhượng trực tiếp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa thực hiện như quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán và pháp luật về tài sản mã hóa.