Thành lập Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số

Song song với sự phát triển của kinh tế số, tài sản số ngày càng trở thành yếu tố quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, bao gồm các tài sản được hình thành từ công nghệ Blockchain cũng như các tài sản trí tuệ, nội dung số và dữ liệu sáng tạo.

Lễ ra mắt Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số đã được tổ chức tại Trung tâm báo chí TPHCM (Ảnh: BTC).

Theo báo cáo của TRM Labs, trong năm 2025, các vụ tấn công và khai thác lỗ hổng trong lĩnh vực tài sản số đã gây thiệt hại khoảng 2,87 tỷ USD, tăng gần 30% so với mức 2,2 tỷ USD của năm 2024, cho thấy rủi ro an ninh trong hệ sinh thái Blockchain vẫn tiếp tục gia tăng.

Vấn đề vi phạm bản quyền và xâm phạm tài sản số cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế sáng tạo. Chỉ riêng trong năm 2024, VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đã ghi nhận 79 vụ kiện xâm phạm bản quyền âm nhạc và hàng trăm link trực tuyến vi phạm.

Trước bối cảnh đó, Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số (CTDA) được thành lập nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong việc bảo vệ bản quyền, quản lý tài sản số và tăng cường an toàn trên môi trường số, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài sản số minh bạch và bền vững tại Việt Nam.

“Sự bùng nổ của tài sản số đang đặt ra bài toán cấp thiết để định giá, quản lý, bảo vệ và phải thượng tôn pháp luật. Đây cũng là lý do Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số ra đời. CTDA được thành lập với mục tiêu cốt lõi là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Viện tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tư vấn, phổ cập công nghệ, tổ chức sự kiện, hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cộng đồng”, ông Nguyễn Mạnh Quý, Viện trưởng Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, phát biểu.

CTDA được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong việc định hình hệ sinh thái tài sản số của Việt Nam (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện cũng diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CTDA, HBA và MEXC Ventures nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác này, các bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài sản số.

“CTDA không chỉ là một viện nghiên cứu, mà còn là mắt xích quan trọng trong việc định hình hệ sinh thái tài sản số của Việt Nam. Nếu Blockchain là hạ tầng niềm tin, thì bản quyền và tài sản số chính là lớp giá trị. CTDA sẽ đóng vai trò kết nối hai yếu tố này để Việt Nam không chỉ tham gia mà còn có thể dẫn dắt trong kỷ nguyên số”, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Chi hội Blockchain TPHCM, cho biết.