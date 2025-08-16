"Mỗi cán bộ Bộ KH&CN phải là một chiến sỹ trong lĩnh vực của mình"

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Cùng dự có: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 240 đại biểu, đại diện cho gần 5.000 đảng viên của 46 cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kỹ năng số toàn dân được nâng cao, nhân dân được hưởng thụ

Với chủ đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025- 2030 đã nghe và thảo luận các Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, từ ngày 1/3/2025, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ và Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Bộ.

Nhiều nghị quyết, chương trình hành động được ban hành đã tạo đột phá về tư duy và phương thức lãnh đạo, thúc đẩy cải cách thể chế, mở rộng không gian phát triển mới; toàn Đảng bộ cơ bản, các chỉ tiêu đặt ra đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Trong đó, hoàn thành 3 chỉ tiêu được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 gồm: tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2025 ước đạt 19-20%; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam đứng thứ 44/193 quốc gia; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 46,2%, cao hơn giai đoạn 2016-2020.

Đại hội thống nhất, nhiệm kỳ tới, toàn Đảng bộ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ lãnh đạo xây dựng Bộ Khoa học và Công nghệ thành cơ quan đầu mối quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bưu chính, viễn thông, tiêu chuẩn hóa, sở hữu trí tuệ và năng lượng nguyên tử; đủ năng lực dẫn dắt, điều phối và kiến tạo môi trường thuận lợi để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chủ yếu cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Trong đó, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp 5% GDP; kinh tế số đạt tỷ trọng 30% GDP; hoàn thiện hạ tầng số và khoa học, công nghệ hiện đại, bảo đảm 100% dân số được phủ sóng 5G, triển khai thí điểm 6G; xây dựng 100 trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất 6 trung tâm đạt tầm khu vực; xây dựng 01 trung tâm siêu tính toán quốc gia; chỉ số tích hợp phát triển bưu chính vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới…

Đại hội cũng đề ra mục tiêu đưa vào vận hành các sàn giao dịch công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bảo đảm 40% kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được thương mại hóa hoặc ứng dụng thực tế; hỗ trợ tối thiểu 1.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ phấn đấu triển khai hiệu quả chương trình phát triển năng lượng nguyên tử; hoàn thành đào tạo 50.000 kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn hóa; thu hút 500 chuyên gia quốc tế và trí thức kiều bào làm việc dài hạn tại Việt Nam; bảo đảm làm chủ tối thiểu 70% công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội trong không khí cả nước đang sôi nổi Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh 2/9 và không khí đổi mới, hành động quyết liệt của toàn Đảng và cả dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua, mà còn là dịp để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, bài bản, nghiêm túc của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 07 của Đảng ủy Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, để chuẩn bị chu đáo các nội dung theo yêu cầu và tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc để tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đánh giá kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ qua, Thủ tướng nhấn mạnh: thể chế được hoàn thiện; hạ tầng được nâng cấp; chuyển đổi số được thúc đẩy; đổi mới sáng tạo được lan tỏa; Chính phủ số được nâng cấp; kỹ năng số toàn dân được nâng cao, nhân dân được hưởng thụ; xây dựng Đảng được củng cố và tăng cường; khó khăn được tháo gỡ; niềm tin được thắp sáng.

Thủ tướng chỉ rõ, nhiệm kỳ qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành 32/34 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt bậc, có đột phá.

Trong đó, công tác xây dựng thể chế được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đặc biệt sau khi có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số và phát triển hạ tầng số toàn diện phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước; công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu được nâng cao; các nền tảng quản lý và các công cụ số hóa ngày càng hiện đại, kết nối liên thông với các bộ, ngành và địa phương; mạng lưới tổ chức khoa học, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao từng bước được hình thành, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt theo yêu cầu, tiến độ chỉ đạo của Trung ương; đặc biệt, đã ổn định, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị sau hợp nhất hai bộ…

Phải vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Ghi nhận nỗ lực và biểu dương những kết quả Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia còn chậm, chưa có đột phá; tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia còn khoảng cách lớn so với nhóm các nước phát triển; chưa làm chủ được công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu còn nhiều thách thức; cần quan tâm hơn công tác xây dựng Đảng…

Phân tích tình hình thế giới, nhất là sự phát triển “vũ bão” của khoa học công nghệ, đặc biệt là những ngành như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, internet vạn vật, công nghệ sinh học, năng lượng mới, và đặc biệt là xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ cho biết, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành “Bộ tứ trụ cột”, trong đó có Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng chỉ rõ, thực hiện Nghị quyết 57, chúng ta phải hoàn thiện thể chế, tháo bỏ rào cản phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tạo tiếp cận bình đẳng các nguồn lực; khuyến khích, tạo xu thế, phong trào phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; với phương châm “khoa học, công nghệ là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số là kết nối, con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực, nguồn lực của sự phát triển; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển.

Chỉ rõ vị trí, vai trò đặc biệt của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, những lĩnh vực mà Bộ quản lý đều là lĩnh vực trọng yếu, có tiềm năng tạo đột phá mà mang tính dẫn dắt, đưa đất nước phát triển vượt bậc, nhảy vọt trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó phải thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực hoạch định và triển khai chính sách khoa học, công nghệ, với phương châm “lấy dữ liệu làm nền tảng; lấy công nghệ làm công cụ; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy chuyển đổi số làm phương thức; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”; tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thiện các dự án Luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao Công nghệ, Luật Trí tuệ nhân tạo (AI)…

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ và Bộ Khoa học, công nghệ có cơ chế, chính sách, giải pháp để khuyến khích đa dạng các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là đầu tư tư nhân; đẩy mạnh phát triển và làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, ưu tiên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, bán dẫn, dữ liệu lớn, sinh học, năng lượng mới,..; sớm giải quyết dứt điểm các hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ còn tồn đọng; triển khai mô hình doanh nghiệp lớn chủ trì nghiên cứu, Nhà nước đồng hành hỗ trợ.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu quốc gia và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, chủ quyền số; quan tâm xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao, có năng lực tư duy phản biện, tích hợp công nghệ - quản lý - kinh doanh; tạo điều kiện thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là đội ngũ trí thức trẻ và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.

Yêu cầu toàn Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, ngay sau Đại hội, cấp ủy Bộ cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình hành động để triển khai thực hiện; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; kịp thời khen thưởng động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, cũng như Lãnh đạo Bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ phải là chiến sỹ tiên phong, người dẫn dắt, đi đầu trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo - Phát triển, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao các Quyết định của Đảng ủy Chính phủ chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Phạm Tiếp (TTXVN)