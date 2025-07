Sẽ thành lập Liên minh người có ảnh hưởng tại Việt Nam

Một liên minh dành riêng cho những người có ảnh hưởng (KOL) sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8 tới, trong khuôn khổ Hội nghị KOL toàn quốc lần đầu tiên.

Động thái này nhằm thúc đẩy vai trò tích cực của KOL và hạn chế những rủi ro từ việc lan truyền thông tin sai lệch, nội dung độc hại hoặc quảng cáo sản phẩm kém chất lượng.

Thông tin trên được công bố tại tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức chiều 28/7.

Ông Nguyễn Tiến Cường, đại diện Cục A05 phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: NCA).

Tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Cường, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công An), cho biết Cục A05 đã phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đưa ra ba sáng kiến trọng tâm.

Trong đó, việc thành lập một liên minh mạnh mẽ của những KOL uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn để dẫn dắt các sáng kiến, giải pháp cụ thể là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Liên minh này sẽ quy tụ những KOL có ảnh hưởng xã hội tích cực nhằm thúc đẩy dư luận, đấu tranh chống thông tin sai lệch, lan truyền kỹ năng an toàn số và triển khai các dự án cộng đồng, đặc biệt là chống tin giả và lừa đảo trực tuyến.

Mục tiêu chính là xây dựng niềm tin, lan tỏa giá trị tích cực, bền vững, đồng thời cảnh báo và phê phán các trào lưu, hiện tượng lệch lạc của KOL trên không gian mạng. Liên minh sẽ hoạt động theo cơ chế tự nguyện và đồng thuận với thành phần đa dạng.

Hội nghị KOL toàn quốc và sự ra mắt của Liên minh KOL Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một "bàn tròn mở" giữa KOL, cơ quan quản lý, doanh nghiệp nền tảng số và cộng đồng. Điều này nhằm thúc đẩy làn sóng ảnh hưởng có trách nhiệm, góp phần định hình một Việt Nam số văn minh, an toàn và bền vững.

Bên cạnh việc thành lập liên minh, một chương trình hành động nhằm thúc đẩy ảnh hưởng có trách nhiệm của KOL thông qua những quy tắc và tiêu chuẩn cộng đồng, đề cao tính minh bạch và tự kiểm soát tự nguyện cũng sẽ được khởi động.

Đại diện Cục A05 nhấn mạnh, người ảnh hưởng với sức lan tỏa mạnh mẽ cần trở thành lực lượng tiên phong đồng hành cùng Nhà nước trong việc gìn giữ trật tự, an toàn xã hội trên môi trường số.

Cục A05 sẵn sàng đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng KOL để thúc đẩy các sáng kiến thực tế, nâng cao vai trò và đóng góp tích cực của KOL vào sự phát triển của đất nước.