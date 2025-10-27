Cải tiến lớn trên iPhone 18

Trên dòng sản phẩm iPhone mới nhất, cả iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều được trang bị dung lượng RAM 12GB. Nâng cấp này giúp các thiết bị có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu xử lý những tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

iPhone 18 sẽ tích hợp dung lượng RAM 12GB (Ảnh: GSMArena).

iPhone 17 tiêu chuẩn hiện là mẫu máy mới nhất vẫn duy trì dung lượng RAM 8GB. Theo The Bell, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được cải tiến với dung lượng RAM 12GB, tương tự các phiên bản Pro.

Apple được cho là đã làm việc với Samsung để gia tăng sản lượng chip nhớ LPDDR5X cho dòng ‌iPhone‌ tiếp theo. Bên cạnh đó, hãng cũng đang tích cực đàm phán với các đối tác SK Hynix và Micron để gia tăng nguồn cung.

Kể từ chiếc iPhone 4s ra mắt năm 2011, Apple luôn giới thiệu điện thoại mới vào mùa thu. Tuy nhiên, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết 2025 sẽ là năm cuối cùng mà iPhone được phát hành theo lịch trình bình thường.

Kể từ năm 2026, lịch trình phát hành iPhone sẽ thay đổi. Kuo tiết lộ trong nửa đầu năm 2026, Apple sẽ ra mắt iPhone 17e. Khoảng thời gian này tương đồng với thời gian ra mắt của iPhone 16e trong thời gian vừa qua.

Đến cuối năm 2026, công ty sẽ trình làng các phiên bản cao cấp của thế hệ iPhone 18. Những thiết bị này có thể bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Slim và iPhone màn hình gập. Lưu ý, các phiên bản tiêu chuẩn sẽ chưa được giới thiệu trong khoảng thời gian này.

Thay vào đó, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được giới thiệu vào mùa xuân năm 2027, khoảng 6 tháng sau ngày phát hành iPhone 18 Pro. Điều này sẽ đánh dấu lần đầu tiên mẫu iPhone tiêu chuẩn của một thế hệ không ra mắt cùng lúc với các phiên bản cao cấp hơn.